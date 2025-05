Acer lanceert de nieuwe TravelMate-serie, goed getimed op het moment dat veel ondernemers zoeken naar een hardware-upgrade. Later dit jaar bereikt Windows 10 end-of-support. En met de definitieve doorbraak van AI in 2025 willen ondernemers voorbereid zijn op wat er komen gaat.

Deze duurzame zakelijke laptop is klaar voor de AI-revolutie

,,De Acer TravelMate imponeert al jaren als zakelijke laptop, zowel voor zzp en mkb als corporate-organisaties met high-end eisen”, vertelt Bart Janssen, General Manager North-Europa bij Acer. De nieuwe P2, P4 en P6-modellen zijn het resultaat van goed luisteren naar wensen van ondernemers én een blik op de ontwikkelingen in de komende jaren. Bovendien is Acer toonaangevend in duurzaamheid, zowel met de gebruikte materialen als door te streven naar 100 procent duurzaam energiegebruik.

De Acer TravelMate P2 is voor de meeste MKB-organisaties en zzp’ers waarschijnlijk de juiste keuze, waarmee ze kiezen voor een model dat voldoet aan alle belangrijke industriële standaarden. Zonder omkijken, zodat ze een toekomstbestendige en degelijke keuze maken. Meer informatie? Stuur een e-mail naar acerconnectprg.nl@acer.com of bel 073 645 9202

Klaar voor de AI-upgrade

Janssen ziet natuurlijk de doorbraak van AI, maar wijst ook op de uitdagingen. ,,Zowel Intel, Microsoft als bijvoorbeeld Google hebben hun eigen visie op kunstmatige intelligentie, en ontwikkelen hun eigen modellen en tools.” Een toekomstbestendige laptop is wat hem betreft voorbereid op de vereisten om met al die AI-modellen te gaan werken.

Dat geldt voor CoPilot+ van Microsoft met z’n 40-tops vereiste voor de processor, waar de Acer TravelMate-serie met Intel® Core™ Ultra Series processoren glansrijk aan voldoet. ,,Wie moet upgraden vanwege de product life cycle of bijvoorbeeld vanwege end-of-support voor Windows 10 doet er verstandig aan om alvast verder vooruit te kijken, tot en met het AI-tijdperk dat nu aanbreekt.”

Acer TravelMate: duurzame zakelijke laptop

De Acer TravelMate is de zakelijke laptop, die voldoet aan belangrijke professionele standaarden. Dan gaat het vooral om de hardware, die is voorbereid om zakelijke software te draaien en optimaal gegevens te beveiligen. Twee belangrijke wensen van zakelijke gebruikers. Voor de materialen maakt het merk bewust duurzame keuzes. Zoals Post Consumer Recycled (PCR), plastic uit de oceaan en oesterschelpen voor het chassis. En zijn de designs doelbewust eenvoudig te repareren.

Naast de materialen zijn natuurlijk de prestaties belangrijk. Janssen legt uit over het belang van een snelle processor, voldoende geheugen en bijvoorbeeld een TPM-chip. ,,Corporate-organisaties hebben IT-afdelingen die precies uitzoeken wat de vereisten zijn voor hun zakelijke laptops. Voor het MKB en voor zzp’ers bouwen we zakelijke laptops volgens diezelfde standaarden, zodat individuele ondernemers zonder na te hoeven denken automatisch kiezen voor een veilige en hoogwaardige zakelijke laptop”, licht hij toe.

Een TPM chip is een klein onderdeel op het moederbord, dat zowel de pc als de bestanden extra goed beveiligt. Dat beschermt tegen virussen en andere dreigingen, dankzij hardware die daar speciaal voor is ontwikkeld.

Ondernemers ontdekken de nieuwe Acer TravelMate-serie met Intel® Core™ Ultra Series processor

Al bijna 50 jaar toegankelijk, benaderbaar en flexibel

Dat de huidige Acer TravelMate-serie de nieuwe generatie Intel-chips bevat, tot 60 procent post-consumer recycled materiaal bevat en in de P6-uitvoering minder dan 1 kilogram weegt zijn volgens Janssen belangrijke kenmerken voor wie zoekt naar een high-end zakelijke laptop. Tegelijkertijd wijst hij op de werkwijze van Acer voor het MKB en zelfs zzp’ers, die het merk een uitstekende zakelijke keuze maakt.

Het merk onderschrijft RE 100 2035, dus streeft naar gebruik van 100 procent hernieuwbare energie in 2035. ,,Naast zo’n groot streven stellen we ons naar ondernemers graag toegankelijk, benaderbaar en flexibel op. Zowel via ons sterke netwerk van resellers en partners als naar ondernemers direct”, deelt Janssen. Hij beschrijft hoe het MKB graag contact opneemt met Acer, voor oplossingen die aansluiten op de uitdagingen die ondernemers binnen hun bedrijven ervaren.

Een haast triviaal voorbeeld maakt goed duidelijk hoe ver Acer daarin gaat. ,,Een organisatie wilde haar medewerkers graag laptops met een mobiele 4G-verbinding aanbieden. Maar, het bleek dat medewerkers niet goed begrepen hoe een sleuf voor een simkaart verschilt van die voor een MicroSD-kaart. Daarom besloten we om alle laptops zelf alvast te voorzien van de simkaarten en de data-abonnementen te activeren. Daarna stuurden we de medewerkers hun laptop gebruiksklaar toe.”

Acer Reliability Promise

Een goede zakelijke laptop combineert volgens Janssen zowel prestaties als betrouwbaarheid en degelijkheid, juist bij het gebruik van gerecyclede en duurzame materialen. Daarom lanceert Acer hun Reliability Promise. Dat betekent dat klanten die hun aankoop binnen 30 dagen registreren een jaar lang recht hebben op volledige terugbetaling van het aankoopbedrag, als het apparaat binnen die periode kapot zou gaan. ,,Wij hebben het volste vertrouwen in de uitstekende kwaliteit van onze laptops, zowel technisch als wanneer het gaat om de materialen.”

Die Reliability Promise komt boven op de reguliere service en garantie, waarbij Acer een defect model snel zal repareren of vervangen. ,,En we denken zelfs mee met organisaties om extra back-up-modellen beschikbaar te maken, zodat medewerkers direct verder kunnen bij een probleem.”

Het tekent de visie van Acer op de zakelijke laptop. Binnen die visie past ook de keuze voor Intel® Core™ Ultra Series processoren. Die sluiten aan bij de belangrijke zakelijke standaarden voor laptops, bij de ontwikkelingen met AI en bij de keuze voor kwaliteit die Acer kenmerkt. ,,De P6 is daarbij ons paradepaardje, voor wie high-end materialen waardeert en productiever werkt dankzij 20 uur batterijduur, minder dan 1kg totaalgewicht en een superslank design om ultiem mobiel te werken.”

