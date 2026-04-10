Dankzij GetyourStudio heeft iedere onderneming een eigen studio

Elk bedrijf een eigen studio: dat is de ambitie van GetyourStudio, zegt mede-eigenaar Marc Hak van het Utrechtse bedrijf. GetyourStudio levert corporate in-house videostudio’s, inclusief decor en studiomeubilair.

De studio’s zijn geschikt voor onder meer talkshows, webinars, trainingen, podcasts, productvideo’s, onboarding en e-learning. Live of opgenomen. De studio is bedienbaar door één persoon, technische kennis is niet vereist. Inhuur van AV-professionals? Niet nodig, zegt Marc Hak. ,,Ons uitgangspunt: als je met Powerpoint overweg kan, kun je ook met de GetyourStudio-software overweg.’’

Visma, L’Oréal en DPG Media klant

Wolters Kluwer is klant, net als ProRail, Nationale Nederlanden, Philadelphia Zorg, Visma, L'Oréal en ICI Paris XL. Ook organisaties als de Universiteit van Amsterdam, DPG Media, Ziggo Sport en VodafoneZiggo behoren tot de klanten, net als verschillende provincies, ministeries en andere overheidsinstellingen.

Hak: ,,Met ons product maak je hoogwaardige videocontent zonder ingewikkelde implementaties, inclusief slimme regiesoftware. Sinds kort bevat de StudioAssist-software ook de zogenoemde AutoSwitch-functionaliteit, vooral bedoeld voor videopodcasts en kleinere webinars. Daarbij schakelen de camera’s automatisch tussen de sprekers. Eén druk op de knop volstaat, de techniek doet de rest. Ik zeg wel eens: we zijn het Canva voor de studio’s.’’

Sinds de oprichting, in 2019, heeft GetyourStudio ruim 200 kant-en-klare videostudio’s verkocht en geïnstalleerd. De omzet van het bedrijf - met tien mensen in dienst - groeide vorig jaar met 40 procent, het jaar ervoor met 30 procent. Hak verwacht komende jaar weer een flinke groei. ,,De markt begint wakker te worden.’’

Van Basic tot Pro XL

GetyourStudio levert vijf verschillende studio-oplossingen, van Basic tot Pro XL. Basic – een complete studio voor livestreaming en opnames - bestaat uit maximaal twee Canon-camera’s en twee microfoons. Ideaal voor onder meer online trainingen, onboarding of online shopping. De installatie, training, software en support zijn inbegrepen.

Ik zag wel kansen: een complete videostudio ontwikkelen die bedienbaar is door slechts één persoon Jan Derksen

Pro XL – de meest complete videostudio – bestaat uit maximaal zes camera’s en acht microfoons, geschikt voor bijvoorbeeld grotere (live) webinars, events met gastsprekers, interviews, talkshows en kwartaalpresentaties. Alle studio’s zijn voorzien van een one-touch bedieningspaneel, zodat je naadloos tussen camerastandpunten kan wisselen, aldus Haks compagnon Jan Derksen.

Professor en de rode knop

Het idee voor GetyourStudio is ontstaan 2018, toen Derksen nog werkzaam was voor een ander broadcastbedrijf. Hij was bezig met een project voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De opdracht: richt een studio in voor een professor die geen verstand heeft van techniek, maar graag een videoclip van zes minuten voor studenten wilde maken, om dat vervolgens online te kunnen zetten.

Dat lukte. De professor hoefde slechts twee keer een rode knop in te drukken: om te beginnen en om te stoppen. Derksen: ,,De oplossing was nog lang niet perfect, maar ik zag wel kansen: een complete videostudio ontwikkelen die bedienbaar is door slechts één persoon, zonder dat hij of zij over technische kennis hoeft te beschikken.’’

Jan Derksen en Marc Hak (rechts) van GetyourStudio. Foto: Ruud Voest

Online communiceren met thuiswerkende werknemers

Derksen kwam in contact met Hak, iemand met een achtergrond in marketing en distributie. „Hij zag het idee helemaal zitten, vervolgens hebben we vooral aan de softwareschil gebouwd. We waren goed op weg, en toen kwam corona. Aanvankelijk dacht ik: ‘Oeps, wat nu?’. Alles leek stil te vallen. Maar al snel bleek dat bedrijven naar mogelijkheden zochten om online te kunnen communiceren met hun thuiswerkende werknemers, denk aan het verzorgen van een webinar of een CEO die zijn mensen op vrijdagmiddag wilde toespreken. L’Oreal was onze eerste klant, Rijkswaterstaat de tweede, Schiphol de derde. En toen ging het snel. Bedrijven kwamen er achter dat je hele mooie dingen kunt doen met een simpel bedienbare, multifunctionele videostudio.’’

Hak vult aan. ,,Een klassieke studiobouwer bouwt een hele regiedesk met onder meer een audiomengpaneel, een videomengpaneel, een DMX-controller voor het licht en meer. Bij een dergelijke studio heb je drie tot vijf mensen nodig om een uitzending te kunnen maken: de een bedient de camera, een ander het licht, weer een ander het geluid. Bij ons is alle audio- en videoapparatuur ingebouwd in een compacte, verrijdbare box: studio-in-a-box. Voor de bediening heb je niet meer nodig dan een toetsenbord en een muis, het is volledig geautomatiseerd.’’

Praktijkvoorbeeld: Philadelphia

Zo kocht Philadelphia Zorg, een van de grootste zorginstellingen in Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking, in november vorig jaar een in-house videostudio bij GetyourStudio. Ze wilden de studio onder andere gebruiken voor een drie uur durende kerstuitzending, met items vanaf vijf live locaties. In de studio werd muziek gemaakt, mensen konden inbellen.

In de software staan verschillende intro’s en leads die je kunt gebruiken: het staat allemaal klaar Marc Hak

Hak: ,,De uitzending werd geleid door iemand met een communicatie- en zorgachtergrond, dus zonder enige ervaring in Hilversum. Om aan te geven dat iedereen met onze apparatuur overweg kan. De drempel ligt heel laag.’’

Videocontent als strategische toepassing

Hak en Derksen merken dat steeds meer bedrijven het maken van videocontent beschouwen als een strategische toepassing. Hak: ,,We zien ook dat steeds meer afdelingen binnen een bedrijf aanhaken, als de videostudio er eenmaal staat. De it-afdeling kan eenvoudig instructievideo’s voor nieuwe softwaresystemen maken, terwijl de hr-afdeling bijvoorbeeld onboardingvideo’s voor nieuwe werknemers kan maken. Sales kan de studio gebruiken voor productvideo’s, communicatie kan er terecht voor de productie van onder meer webinars, podcasts of een talkshow. En dat alles in de corporate huisstijl. In de software staan verschillende intro’s en leads die je kunt gebruiken: het staat allemaal klaar.’’

Een uitzending of opname valt of staat met een mooi decor, vervolgen Hak en Derksen. Hak: ,,Een witte muur als achtergrond is saai, toch? Wij kunnen een studio naar wens inrichten, elegante studiotafels, presentatiedeks, videowalls en decorpanelen. We leveren zelfs de planten, als ze willen. Zodat de klant er geen omkijken naar heeft. Wanneer de boel geïnstalleerd en ingericht is, kunnen ze direct aan de slag.’’

Een studio voor elk bedrijf

GetyourStudio levert niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België. De verkoopt verloopt met name via mond-tot-mond reclame. Hak: „We groeien met de voet een klein beetje op de rem, want het is kapitaalintensief. De prognose voor dit jaar is een groei van 30 procent. We krijgen steeds grotere klanten, dat betekent ook meer voorfinancieren. En we blijven innoveren, met name op het gebied van software en AI. Zo zijn we nu bezig met live ondertiteling en vertaling en het gebruik van een virtuele gebarentolk. Zodat doven en slechthorenden en mensen met een visuele beperking een uitzending ook goed kunnen volgen. Ons uiteindelijke doel is een studio voor elk bedrijf.’’