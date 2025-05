‘Dankzij Troostwijk Auctions kreeg ons oude materieel in één klap een tweede leven’

Wat doe je als je magazijn uitpuilt van industriële goederen die je niet meer gebruikt, maar waarvan je weet dat ze voor een ander nog van waarde zijn? Voor Willem van der Wal, eigenaar van Koop van der Wal, was de keuze helder: „Als je zulke kavels stuk voor stuk verkoopt, ben je jaren verder. Veilen is snel, veilig en effectief.”

Koop van der Wal is een echt familiebedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot 1936. Wat begon als een smederij, groeide in de decennia daarna uit tot een specialist in landbouwmachines en tractoren. In 1958 startte Koop, de vader van Willem, als 17-jarige in de werkplaats van zijn vader. Jaren later volgde Willem zijn voorbeeld: op zijn negentiende sloot hij zich aan bij het familiebedrijf en groeide letterlijk op tussen de machines.

Toen de locatie in het Friese Munnekeburen te klein werd, verhuisde het bedrijf in 2008 naar Bant in Flevoland, 17 km verderop. Daar beschikt Koop van der Wal nu over een terrein van ruim 20.000 m², met een werkplaats, showroom en grote opslagruimte.

Het los verkopen van honderden machines en goederen op een marktplaats zou jaren duren. Toen dachten we: waarom niet alles in één keer via een veiling aanbieden?

De waarde van opruimen



Na decennialang handelen, repareren en verkopen, begon Willem Van der Wal recent aan een grote opruimactie. „We wilden overzicht in ons magazijn. Daar lagen onderdelen en machines die we al jaren niet meer hadden aangeraakt. Sommige spullen waren ooit ingekocht, maar nooit ingevoerd in ons systeem. Dan weet je: dit moet anders.”



Na een grondige inventarisatie kwam hij uit op 673 machines en goederen, uiteenlopend van landbouwtractoren tot gereedschap en overtollige onderdelen. Te waardevol om weg te gooien, maar ook te tijdrovend om één voor één te verkopen. „Dat zou jaren duren, en ondertussen kost het je opslagruimte én tijd. Toen dachten we: waarom niet alles in één keer via een veiling aanbieden?”



Troostwijk Auctions als slimme partner



Van der Wal klopte aan bij Troostwijk Auctions, Europa’s grootste online veilingplatform voor gebruikte industriële goederen. Een keuze waar hij geen seconde spijt van heeft gehad. „De mensen die hier kwamen, wisten precies wat ze deden: van fotografie tot het opstellen van beschrijvingen en het afhandelen van de levering. Dat geeft rust. Troostwijk Auctions ontzorgt compleet en je weet: zij zorgen ervoor dat je aanbod op de juiste manier wordt gepresenteerd, je hebt nergens omkijken naar.”



Wat de ondernemer vooral overtuigde, was het internationale bereik van Troostwijk Auctions. „Je beperkt je niet tot je eigen netwerk. Via dit platform komt je aanbod bij kopers in heel Europa onder de aandacht en zelfs daarbuiten.” Volgens hem is dat de kracht van digitaal veilen: „Je bereikt veel meer potentiële kopers. En daardoor vergroot je ook de kans op een mooie prijs.” Daarnaast is het voor Van der Wal belangrijk dat machines die hij niet meer gebruikt, ergens anders weer dienst kunnen doen. „Dat vind ik het mooie aan deze manier van verkopen: je geeft spullen een tweede leven.”

Wytze Vollema van Vollema Agrarische Dienstverlening in Peins. Beeld Marieke Balk Fotografie

De koper: „Binnen drie minuten had ik mijn slag geslagen”



Eén van de kopers bij deze veiling was Wytse Vollema van Vollema Agrarische Dienstverlening uit het Friese Peins. Samen met zijn ouders en broer runt hij een melkveebedrijf met zo’n tweehonderd melkkoeien en honderd stuks jongvee. Vollema was op zoek naar een krachtige trekker en vond die via Troostwijk Auctions. „Via de app zag ik een 170pk-trekker die mij meteen aansprak. De veiling zou binnen 3 minuten sluiten. De prijs was scherp. Ik dacht: dit is mijn kans. Ik deed een bod en was de hoogste bieder.”



De afhandeling verliep soepel en transparant. „Je ziet meteen de bijkomende kosten, dat is heel overzichtelijk. En als hoogste bieder weet je meteen waar je aan toe bent. Geen gedoe, gewoon eerlijk.” De trekker draait inmiddels volop mee op het melkveebedrijf in Friesland. „Hij doet precies wat we nodig hebben. Een mooie deal, en dat zonder dat we er zelf veel tijd in hoefden te steken.”



„Wat ik vooral prettig vind,” vervolgt Vollema, „is dat je met een beetje geluk voor een scherpe prijs een uitstekende machine in huis haalt. En het is nog duurzaam ook, want je geeft iets bestaands een nieuw leven.”



Door te veilen bereik je veel meer potentiële kopers. En daardoor vergroot je ook de kans op een mooie prijs

Veilen als strategische keuze



Troostwijk Auctions werd opgericht in 1930 en is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend veilingplatform met kantoren in heel Europa en kopers in meer dan 175 landen. De organisatie wil van digitaal veilen de beste manier maken om waarde toe te voegen aan gebruikte industriële goederen. Dat doet Troostwijk Auctions door lokale verkoop slim te combineren met wereldwijde vraag. Daarbij worden de krachten van mensen, technologie en data gebundeld.