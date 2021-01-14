WijnSpijs: '20 procent van restaurants onzeker over voortbestaan'

Veelzeggend voor de horecasector: een vijfde van de restaurants waar evenementenbureau WijnSpijs mee samenwerkt twijfelt aan zijn overlevingskansen. Dat blijkt uit een enquête die het bedrijf, dat onder meer culinaire wandelingen organiseert, heeft gedaan onder de twaalfhonderd horecapartners.

Het bureau vroeg de restaurants hoe waarschijnlijk het is dat zij de deuren voorgoed moeten sluiten. Van alle respondenten beantwoordde 12 procent deze vraag met 'misschien', 7.4 procent met 'waarschijnlijk wel' en 1.3 procent met 'zeker wel'. Daarmee twijfelt dus ruim 20 procent van deze restaurants over hun voortbestaan. Daar staat tegenover dat 41 procent zegt waarschijnlijk niet de deuren te hoeven sluiten en 38 procent zeker niet.

Met name problemen voor startende restaurants

Volgens Rob Lagendijk van WijnSpijs zijn het vooral vermogende familiebedrijven en restaurants met lage kosten die op het moment nog niet in de problemen komen. Voor startende restaurants is de situatie vaak nijpend. Zo werkt het evenementenbureau onder meer samen met de borrelbar PROOST in Wageningen van Justin Henzen (23). Dit bedrijf opende op 15 maart, moest vervolgens na twee dagen sluiten en maakt geen aanspraak op steun omdat het nog geen omzet heeft gemaakt.



Wouter Dijkstra, eigenaar van WijnSpijs.nl: ,,De overheid laat jonge startende ondernemers als Justin in de kou staan. Dat kan niet de strekking zijn van de steunpakketten. Jonge mensen die het lef hebben te ondernemen moeten juist gestimuleerd worden. Het afwentelen van de kosten van deze crisis op deze jonge ondernemer is onbegrijpelijk. Een overheid die nalaat een fatsoenlijk steunbeleid voor starters te ontwikkelen faalt. Ook snappen we niet waarom Koninklijke Horeca Nederland niet veel eerder aan de bel heeft getrokken om deze ondernemende starters te steunen."

Ook WijnSpijs zelf kreeg het te verduren toen de culinaire wandelingen die zij organiseren tijdens de eerste lockdown niet door konden gaan. Het bedrijf begon WijnSpijs Academy, waarop mensen online cursussen kunnen volgen, bijvoorbeeld om hun kennis over wijn bij te spijkeren.