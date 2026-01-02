Justin (23) en Morris (24) vergaten 18 bonnetjes bij btw-aangifte, nu helpen ze gen Z’ers met hun belastingzaken

Jongeren beginnen steeds vaker op jonge leeftijd met een eigen onderneming. Maar deze groep levert ook twee keer zo vaak te laat hun btw-aangifte in. Justin Jongejan (23) en Morris Dokman (24) runnen een bouwbedrijf én helpen hun jonge medeondernemers een handje. „Wij werden eens gebeld dat er achttien bonnetjes misten bij de aangifte.”

Lees verder onder de advertentie

Met allebei een witte bouwhelm op en dikke, beschermende schoenen aan lopen Justin en Morris over het bouwterrein van de Heemtuinen in Vlaardingen. Tussen de vrachtwagens die in en uitrijden om bouwmateriaal te leveren staan twee busjes van de jongemannen uit ’s-Gravenzande. De zijkanten zijn een paar dagen geleden nog bestickerd met hun bedrijfsnaam JustMade, schrijft AD.



De twintigers lopen een van de 180 energiezuinige nieuwbouwwoningen binnen die hier uit de grond gestampt worden. Op de eerste etage wijzen ze vanuit een van de ramen naar de overkant. Ook daar zijn onderdelen te vinden waar het tweetal aan heeft gewerkt: zij verzorgden de gevels van de balustrades in de binnentuin. Het lijkt erop alsof dit duo al jaren de bouw bestiert, maar eigenlijk zijn ze sinds anderhalf jaar pas echt fulltime in deze branche aan de slag.

Lees ook: Met torenhoge ambitie kiest gen Z massaal voor ondernemerschap: ‘De gunfactor is enorm’

Na zijn studie Werktuigbouwkunde ging Justin een paar jaar geleden in een kantoor aan de slag als projectleider in de kassenbouw. Morris volgde een studie Technische Bedrijfskunde en werkte als werkvoorbereider. Beiden zaten prima op hun plek, maar hadden toch het gevoel dat er iets miste. „Ik kwam erachter dat ik te beweeglijk ben voor een kantoorbaan”, verklaart Justin. „Als ik dan om vijf uur thuis kwam, dacht ik: en, wat gaan we nu doen?”

Lees verder onder de advertentie

Klusjes tijdens de avonduren

Morris had hetzelfde. Samen besloten de vrienden in de avonduren wat klusjes in de bouw te doen. „Hier en daar wat verbouwen”, vertelt hij. „Op een gegeven moment gingen we minder werken, zodat we op vrijdag konden klussen.” Anderhalf jaar geleden hakten ze de knoop door: de twee starten met JustMade en gaan voor de volle bak voor hun eigen bedrijf. „Dat was een gok”, blikt Justin terug. „Je geeft wel de zekerheid van een vaste baan op.” Morris: „Ja, in het begin was het spannend. Maar je leert het door het te doen. En we zijn nog jong.”



En ze zijn zeker niet de enigen in Nederland. Het aantal jonge ondernemers (onder de 25 jaar) groeit namelijk snel, meldt de Belastingdienst. Van 83.000 in 2018 naar 207.000 in 2024. Maar niet iedereen weet wat voor haken en ogen er kleven aan ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan de btw-aangifte die maar liefst vier keer per jaar ingediend moet worden.



Uit recente cijfers van de Belastingdienst blijkt dat jonge ondernemers vaker te laat btw-aangifte doen dan ondernemers boven de 25 jaar. Ruim een kwart (26,3 procent) was in 2024 minimaal één keer te laat met het doen van btw-aangifte. Bij oudere ondernemers was dit ruim 12,4 procent.

Ze weten niet waar ze terechtkunnen voor hulp om volledig en op tijd btw-aangifte te doen Woordvoerder Belastingdienst

„Jonge ondernemers zijn zich niet altijd bewust van zaken die komen kijken bij het ondernemerschap als ze eraan beginnen”, verklaart een woordvoerder van de Belastingdienst deze cijfers. „Ze weten niet waar ze terechtkunnen voor hulp om volledig en op tijd btw-aangifte te doen.” De Belastingdienst helpt deze groep daarom op weg met nieuwe hulplijnen. „Zoals een speciale pagina met korte uitlegvideo’s, een stappenplan met voorbeelden en videobellen met experts.”

Daarom is er ook een campagne opgezet om jonge ondernemers door het jaar heen te herinneren aan deadlines en het feit dat ze élk kwartaal hun btw-aangifte moeten doen. „Ook als ze geen omzet hadden dat kwartaal.”



Justin en Morris delen in de campagne hun verhaal om zo andere jonge ondernemers te helpen bij hun btw-aangifte en andere belastingzaken. Zelf liepen ze niet tegen grote problemen aan. „Maar dat komt ook omdat wij vanaf het begin de juiste mensen om ons heen hadden”, vertelt Justin. „Een goede boekhouder, een fijne verzekeringsadviseur.” Maar natuurlijk hadden zij ook wat schoonheidsfoutjes in het begin, erkent hij. „Dat je bijvoorbeeld de verkeerde dingen invult bij activa en passiva. En we werden een keer gebeld dat er nog achttien bonnetjes misten bij de btw-aangifte.” De jongens moeten lachen. Morris: „Dat zijn goede leermomenten.”

Lees verder onder de advertentie

Nooit terug naar kantoor

Spijt hebben deze mannen niet dat zij anderhalf jaar geleden de sprong durfden te wagen. Hoewel er nu wellicht avonduren opgaan naar de administratieve kant. Het helpt daarbij natuurlijk ook dat het goed gaat met hun bedrijf. Terug naar een kantoorbaan gaan ze nooit. Ondanks de valkuilen van het jonge ondernemerschap gaat het deze twintigers voor de wind. Waar ze begonnen met één oude pick-up, hebben ze inmiddels vier eigen busjes en vanaf januari twee werknemers in dienst. Ook krijgen ze steeds meer klussen.



„Tot we hier aan de slag gingen waren dat vooral opdrachten bij particulieren thuis”, vertelt Morris. Justin: „Daar deden we vooral veranda’s en een soort mini-woningen in tuinen. Ja, dat wordt steeds gekker. Sommigen willen zelfs vloerverwarming en toiletten.” Zij hopen dat JustMade blijft groeien. „Dat we zelf nieuwbouwprojecten aangaan, zelf met ons bedrijf huizen gaan bouwen.” Daar hebben ze met hun jonge leeftijd in elk geval nog meer dan genoeg tijd voor.

Veel moet worden uitgezocht tot in de late uurtjes Justin Jongejan

En juist die leeftijd is volgens de twee ook een voordeel. „Voor ons zit het voordeel van jong ondernemen vooral in het feit dat je, wanneer je jong en enthousiast bent, nieuwe dingen sneller oppakt en gemakkelijker leert dan op latere leeftijd.” Want een startende onderneming kost nu eenmaal veel tijd en werk. Vooral in de eerste jaren. „Van de eerste bedrijfsauto tot de eerste werknemer. Veel daarvan moet worden uitgezocht tot in de late uurtjes.” En begin twintig hebben mensen minder verantwoordelijkheden. „Daardoor is het net iets makkelijker om soms te eten bij een tankstation en tot laat door te werken. Ook dát hoort bij het mooie van ondernemen.”



Lees ook: Gen Z’er Maaike werkt elke werkdag van 7.00 uur tot 22.00 uur: ‘Kan alleen maar omdat ik het leuk vind’