Waarom Upfront en Stëlz gen Z’ers wél elke dag naar kantoor krijgen: ‘Radicale transparantie werkt’

Elke dag verplicht aanwezig op kantoor en maximaal 35 minuten reistijd hebben. Wil je hier niet aan voldoen, dan kun je niet solliciteren bij Upfront. „Bij elk ander bedrijf zou er geen hond solliciteren’’, zegt recruitment-expert Jesse Geul erover. Toch solliciteren er honderden mensen bij Upfront. Hoe kan dat?

‘Upfront, ‘de middeleeuwse werkgever’’, schrijft Harro Schwenke, oprichter van het bedrijf, afgelopen week op LinkedIn. Omdat je alleen bij Upfront mag werken als je elke dag op kantoor bent, krijgt hij steeds vaker te horen dat zijn manier van werken niet meer van deze tijd zou zijn. Maar de mensen die bij Upfront werken, zitten er met enorm veel plezier, zegt hij. En het levert volgens hem ook wat op: het bedrijf is het snelst groeiende food-FMCG-bedrijf in Europa, zowel online als in retail.

En niet alleen Upfront hanteert deze regels. Ook bij hard-seltzermerk Stëlz werkt iedereen, salesmedewerkers uitgezonderd, elke dag op kantoor. Ondanks of juist dankzij dit beleid stond Stëlz afgelopen oktober nog op plek 2 in de LinkedIn-top 10 van startups die hoog scoren op carrièregroei.

Niet thuiswerken, toch populair

Het beleid van Upfront en Stëlz is opvallend te noemen. Vooral omdat 90 procent van de 60 werknemers bij Stëlz onder de 30 jaar is en zelfs 95 procent van de werknemers bij Upfront. Deze ‘generatie Z’ is juist enorm gebaat bij vrijheid en flexibiliteit schrijft gen Z-expert Laura Bas in haar boek GenZclopedie: ‘Generatie Z hecht veel waarde aan autonomie in hoe, waar en wanneer ze werken. In bedrijven waar aanwezigheid op kantoor verplicht was kwam dit vaak als eerste terug in de feedback: ze wilden flexibel werken en de mogelijkheid tot thuiswerken.’

Naast dat Upfront en Stëlz in omzet groeien als kool, staan de jongeren ook in de rij om bij hen te werken. Zo ontvangt Upfront makkelijk meer dan 200 reacties op één vacature. Hoe krijgen deze bedrijven het voor elkaar jongeren massaal op kantoor te laten werken?

Wantrouwen en sociale cohesie

Volgens HR-expert Roland Grootenboer halen veel bedrijven hun werknemers terug naar kantoor vanuit wantrouwen. Dat ziet hij niet terug bij Upfront. „Het is niet erg om mensen naar kantoor te vragen, mits je er een goed verhaal bij hebt. En dat heeft Upfront. Ze hebben een bepaalde visie en dat voeren ze in alle haarvaten van hoe ze hun bedrijf bouwen door. Ze zeggen: ‘We willen iedereen in één hok, want daar gebeurt de magie’ en ‘Bij Upfront vergaderen we veel, lang en in person. Ik weet dat dat taboe is, maar ik zie overleg als een cruciaal onderdeel van ons succes’. Dat zijn allemaal positieve redenen.”

We kunnen mensen ook heel makkelijk even uit een meeting trekken om snel iets te checken. Het werkt voor ons een stuk efficiënter Milan Voet Medeoprichter Stëlz

Bij Stëlz werkt iedereen op kantoor om de samenwerking te bevorderen, vertelt medeoprichter Milan Voet. „Wij zijn heel veel bezig met creatieve ideeën en veel gebeurt ook ad hoc. Bij ons werken alle afdelingen heel intensief samen en pitchen we veel ideeën direct aan elkaars bureau. We kunnen mensen ook heel makkelijk even uit een meeting trekken om snel iets te checken. Het werkt voor ons een stuk efficiënter.”

Duidelijkheid voor gen Z

Volgens recruitment-expert Jesse Geul gaan deze keuzes misschien tegen de huidige norm in, maar schept het beleid ook duidelijkheid, iets wat gen Z’ers ook belangrijk vinden. „Veel bedrijven durven niet te kiezen. Wat ik heel goed vind aan Upfront is dat ze kiezen en daar heel eerlijk in zijn. Dat werkt gewoon heel goed en dat trekt ook de juiste mensen aan. Het generatieverhaal rondom gen Z klopt namelijk wel, maar jonge mensen hebben bijvoorbeeld ook veel behoefte aan sociale cohesie.’’

Stëlz zou wat betreft de duidelijkheid nog wel wat kunnen leren van Upfront, zeggen de experts. Alhoewel Milan over het thuiswerkbeleid vertelde In De Ondernemer Live, zie je het niet duidelijk terug in de vacatures op de site. „Daar ga je wel mismatches mee krijgen”, zegt Jesse daarover.

De oprichters van Stëlz. Foto: Eigen beeld

Radicale transparantie en authenticiteit

Wil je dat je medewerkers allemaal weer op kantoor komen werken, wees dan in ieder geval duidelijk over de redenen, zeggen beide experts. „Waar ik heel erg in geloof is dat je transparant bent en dat je daar ook radicaal eerlijk over bent”, zegt Jesse. Roland voegt toe: „Mensen vinden zo’n niveau van transparantie heel erg prettig. De vacaturetekst van Upfront komt ook over alsof de oprichters het zelf hebben geschreven. Er spreekt een bepaalde charme uit. Daar zit overtuigingskracht achter met een idee waar de oprichters in geloven. Dat stukje authenticiteit zijn we niet meer gewend.”

Dat je bij Upfront voor je sollicitatie moet aanvinken dat je begrijpt dat je vijf dagen in de week op kantoor moet werken is dus goed. Aan de andere kant komen maar weinig bedrijven weg met deze radicale aanpak, stelt Jesse. „Normaal zijn dat punten van ‘je moet op kantoor’, ‘je moet er op tijd zijn’, ‘je mag niet dit’. In elke normale vorm van communicatie is dat eigenlijk not done. Maar Upfront komt ermee weg omdat ze een populair bedrijf zijn met een toffe cultuur. Bij elk ander bedrijf dat dit doet, solliciteert er geen hond.’’

