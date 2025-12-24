Gen Z’er Maaike werkt elke werkdag van 7.00 uur tot 22.00 uur: ‘Kan alleen maar omdat ik het leuk vind’

Maaike Littel is pas 26, maar runt al vier jaar haar makelaarskantoor. De transformatie van de Lopikse watertoren bracht de bal aan het rollen. Een half jaar geleden deed ze alles nog zelf, over een paar weken heeft ze een team van vier.

De Lopikse watertoren is al sinds 1936 een blikvanger. Ook voor Maaike Littel, die hem al sinds haar jeugd dagelijks ziet. In 2019 zat ze in de eindfase van haar hbo-opleiding vastgoed en makelaardij, toen ze ineens een te koop-bord bij de iconische toren zag hangen. Ze belde haar vader, die ook onmiddellijk enthousiast werd over het idee om de watertoren te transformeren, schrijft het AD.



Maaike besloot haar scriptie te schrijven over de mogelijkheden om de watertoren een nieuwe bestemming te geven. Haar plannen werden niet alleen met een goed cijfer beloond, maar zorgden er ook voor dat zij en haar vader daadwerkelijk aan de slag mochten gaan met de toren. Iets wat nog zeventien anderen graag hadden willen doen.



Bed & breakfast

„In oktober 2021 zijn we begonnen met de verbouwing”, blikt Maaike terug. „Vorig jaar is die voor een groot deel afgerond en ben ik zelf in de toren gaan wonen. Sinds november dit jaar hebben we een goede elektriciteitsaansluiting, waardoor we nu in gesprek kunnen gaan met huurders voor de overige vijf woningen in de toren. Een aantal is al bezet. Als alle appartementen gevuld zijn, gaan we ook beginnen met een bed & breakfast.”

Ik ben in een keer van een veertigurencontract naar helemaal niets gegaan. Dat was best even spannend Maaike Littel

De compleet opgeknapte watertoren werd eind juni vorig jaar feestelijk geopend en dat trok veel belangstelling. „Er kwamen die dag maar liefst 1700 mensen kijken, dus de rij stond tot aan buiten. Dat er zo veel mensen geïnteresseerd waren, is natuurlijk een gigantisch compliment.”



Nu ook de stroom is aangesloten, is de toren echt af en eindigt na zes jaar een hoofdstuk voor Maaike. „Aan de ene kant is het natuurlijk ontzettend gaaf om te zien dat mijn plan realiteit is geworden en om nu in gesprek te zijn met mijn toekomstige buren. Anderzijds was het hele proces met iedereen die er werkte, ook erg leuk.”

Ondernemersfamilie

Gelukkig heeft Maaike genoeg nieuwe doelen om zich op te richten. „In februari is het vier jaar geleden dat ik voor mezelf ben begonnen met een makelaarskantoor in Schoonhoven. Voordat ik dat deed, had ik een baan in loondienst. Ik wilde graag ondernemen en mijn ouders hebben mij ervan overtuigd om de sprong gewoon te wagen.”



Anders dan anderen die voor zichzelf beginnen, bouwde ze niet langzamerhand haar vaste baan af. „Ik ben in een keer van een veertigurencontract naar helemaal niets gegaan. Dat was best even spannend, maar ik kom uit een echte ondernemersfamilie en heb de drive om er veel energie in te steken.”

Uitbreiding

Hoewel de watertoren een goed visitekaartje is, blijft Maaike niet hangen in dat succes. Ze heeft sinds de start van haar bedrijf al meer dan 115 woningen verkocht. En dat gebeurt niet zomaar.



„Schrik niet”, waarschuwt ze lachend op de vraag om haar gemiddelde week te beschrijven. „Ik begin maandag tot en met vrijdag rond kwart over zeven ’s ochtends en ga door tot tien uur ’s avonds. Op zaterdagen werk ik ook. Dat kan natuurlijk alleen maar, omdat ik het zelf leuk vind.”

Het is superleuk dat mensen dankzij de watertoren aan ons denken Maaike Littel

„Ik ben dus vaker in andermans huizen dan in de watertoren”, vervolgt ze. „Ik heb het ruim drie jaar alleen gedaan. Het kost natuurlijk wat tijd om naamsbekendheid op te bouwen en dat gaat duidelijk steeds beter. Sinds mei heb ik daarom mijn eerste personeelslid in dienst en in januari komen er daar nog eens twee teamleden bij.”

Gen Z’ers in dienst

Het is hard nodig, want haar bedrijf groeit heel snel. „Een paar maanden geleden verkochten we de nog honderdste woning, inmiddels zijn er al bijna twintig bij gekomen. Nu het balletje aan het rollen is, is het fijn om met een team te werken.”



De groep is opvallend jong: ML2 bestaat uit alleen maar twintigers. Dat heeft een reden. „Enerzijds vind ik het heel leuk om met jongeren te werken en ze de kans te geven om zich te ontwikkelen. Anderzijds zijn ze goed op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.”



Is er voor Maaike en haar vader nog ruimte voor een project vergelijkbaar met de watertoren? „We zijn al een paar keer gevraagd voor iets nieuws. Het is superleuk dat mensen dankzij de watertoren aan ons denken. Maar een nieuw project moet voldoende uitdagend en dichtbij zijn, omdat we graag dagelijks langs willen komen en echt impact willen maken op onze eigen omgeving.”



