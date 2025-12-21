Met torenhoge ambitie kiest gen Z massaal voor ondernemerschap: ‘De gunfactor is enorm’

Jonge ondernemers rukken op - van TikTok-marketeers tot appbouwers -, maar lopen daarbij tegen obstakels aan. Hoe navigeren Sjors (20), Cecile en Merel (28) en Khisraw (21) door het ondernemerslandschap? En waar lopen ze tegen aan? „Het blijft zoeken: hoe regel ik mijn administratie, wat doe ik met de btw? De informatie is er, maar niet altijd in hun taal.”

Tussen 2017 en 2022 verdrievoudigde het aantal ondernemers onder de 22 jaar en twee jaar geleden overwoog zelfs 57 procent van de jongeren weleens om voor zichzelf te beginnen. Kortom: ondernemen is ‘hot’ onder jongeren. Daarom telde Nederland in 2025 ruim 329.000 ondernemers tussen de 18 en 28 jaar, vooral in detailhandel, ict, media en dienstverlening. Hun manier van ondernemen is digitaal, snel en flexibel. Dat blijkt ook uit de verhalen van de gesproken ondernemers: ze richten hun uren flexibel in en proberen hun bedrijf naast een bijbaan of studie op te starten.

Volgens Gerdine Annaars, adviseur bij KVK, is het voor deze generatie niet vanzelfsprekend om voor een baas te gaan werken. Zij ondersteunt jongeren bij het vertalen van hun energie en ideeën naar duurzame ondernemingen. „Vrijheid - werken waar en wanneer ze dat willen - past bij hen.’’ Toch is in 2025 voor het eerst een daling te zien in het aantal tienerondernemers. Volgens Annaars komt dat niet door minder ambitie, maar door realisme. „Veel jongeren worden geïnspireerd door influencers die roepen dat je snel en makkelijk geld verdient. Maar het begint door te dringen dat het niet zo mooi is als het lijkt. Ondernemen kost tijd, geld en moeite.’’

De siliconen enkelbandjes van Sjors

Sjors Kaandorp (20) begon al tijdens zijn opleiding met ondernemen. Met twee klasgenoten richtte hij StrapFlex op: siliconen enkelbandjes voor voetballers als duurzaam alternatief voor tape. „Veel spelers gebruiken per wedstrijd een stuk tape om hun scheenbeschermers vast te zetten”, legt hij uit. „Dat is afval na één keer. Onze bandjes gaan seizoenen mee.”



Sinds drie maanden doet hij het alleen. „Ik had het gevoel dat er meer in zat en ben in goed overleg alleen verder gegaan.’’ Hij werkt vier dagen in loondienst en steekt zijn vrije tijd in het bedrijf. De administratie besteedt hij uit aan de moeder van een vriend die boekhouder is. „Dat scheelt veel gedoe.” Financiering kwam uit een kleine lening en een pitch bij investeerders, maar het echte startkapitaal organiseerde hij zelf: „Je moet zelf iets inleggen; er is niet echt een regeling waar je makkelijk kunt instappen. We sloten een lening af en dat wordt maandelijks terugbetaald.’’

Financiële en praktische hobbels

Die zoektocht van Sjors staat niet op zichzelf: veel jonge ondernemers lopen vast op precies dezelfde financiële en praktische hobbels. Uit onderzoek blijkt dat het regelen van de financiën soms een drempel vormt voor het starten met ondernemen. SNS (2023) concludeerde dat 38 procent van de jongeren denkt te weinig eigen geld te hebben om te starten en 61 procent vindt dat banken kleine ondernemingen niet zien staan. Volgens Annaars zijn de regelingen vanuit de overheid voor (jonge) ondernemers goed op orde, maar is het vooral „voor minderjarigen juridisch ingewikkeld om een bedrijf te starten. Vanaf 18 jaar zijn de drempels lager.”

Voor Sjors bleef die zoektocht voelbaar, ook nadat hij eenmaal was gestart: „Als jonge ondernemer heb je niet altijd een netwerk of duidelijk startpunt. Soms weet je niet waar je moet beginnen.” Dat gebrek aan houvast is volgens hem groter dan de angst voor risico. Ook komt hij drempels tegen in communicatie. „Sommige mails blijven onbeantwoord of er komt geen reactie. Dat is frustrerend, vooral als je net begint.’’ Toch ziet hij ook positieve kanten. „Ik heb niet het gevoel dat oudere ondernemers me niet serieus nemen. Integendeel: ze vinden het vaak juist leuk om met jonge ondernemers te praten.’’

Agency en matchamerk van Cecile en Merel

Voor Cecile Koeckhoven (28) en Merel Habbé (28) begon ondernemen met weinig meer dan een goed idee en een bom aan energie. „We begonnen in 2020 zonder ervaring, geld of netwerk’’, zegt Merel. Wat startte als een marketingbureau groeide uit tot twee bedrijven: een agency én een matchamerk. „In het begin hadden we allebei bijbanen in de horeca en werkten we avonden en weekenden door”, vertelt Cecile.

Het regelwerk voor Habs & Louis, hun communicatiebureau, vormde de grootste verrassing. „Veel is níét voor je geregeld. Je moet alles zelf uitzoeken en veel eerder dan je denkt. Gelukkig zei iemand: jullie móéten elk kwartaal die btw-aangifte doen”, zegt Merel. „Zelf hadden we dat overzicht totaal niet. Je denkt gewoon: let’s go, al die dingen komen later wel.’’

Gebrek aan informatie in hun taal

Wat Cecile en Merel ervaren, sluit nauw aan bij wat Gerdine Annaars dagelijks ziet bij jonge ondernemers. „Het blijft zoeken: hoe regel ik mijn administratie, wat doe ik met de btw? De informatie is er, maar niet altijd in hun taal. Daar komt bij dat jongeren informatie vaak pas zoeken wanneer ze het nodig hebben, zoals bij de btw-aangifte. Daardoor worden btw-deadlines gemist of worden er fouten gemaakt.’’ Ook de cijfers laten dit zien. Eén op de tien jonge ondernemers maakte in 2023 fouten bij de btw-aangifte, bijvoorbeeld doordat deadlines werden gemist.

Ondanks het uitzoekwerk aan het begin van de ondernemerscarrière, hadden Merel en Cecile een vliegende start. Daardoor klopten investeerders aan bij het bureau, maar dat bleek ingewikkeld. „We groeiden soms 100 procent per maand. Het is bijna onmogelijk om een goede bedrijfswaarde te bepalen”, aldus Merel.



Hierbij speelde hun boekhouder een grote rol: „Die zei letterlijk: houd zo lang mogelijk je aandelen bij jezelf. Je bedrijfswaarde verandert zó snel dat je anders te vroeg te veel weggeeft”, vult Cecile aan. „Voor ons communicatiebureau heb je geen startkapitaal nodig, maar voor het matchamerk Yoisho wél”, vertelt Cecile. Matcha kun je in één keer per jaar inkopen. Daarom sloten ze een kredietlening af. Ook merkten ze het effect van hun leeftijd. „Zonder track record nemen leveranciers je niet altijd serieus. Je krijgt sneller de vraag: kunnen jullie dit wel?’’ Maar jong zijn heeft volgens hen net zo goed voordelen: „De gunfactor is enorm. Veel mensen vinden het leuk om jonge ondernemers te helpen.’’

Het bedrijf van Khisraw (21) en Mart (23)

Khisraw Vallizada wist al vroeg dat hij wilde ondernemen. Toen hij met een videograaf meeliep, viel het kwartje. „Het sprak me meteen aan: je ontmoet verschillende mensen, je deelt je tijd zelf in en je bouwt iets op dat echt van jou is”, vertelt hij. Vanaf dat moment ging het snel. In januari 2025 schreef hij zich in als ondernemer. Niet veel later ontmoette hij via sociale media Mart ten Dolle (23). Ze hadden meteen een klik, dezelfde drive, dezelfde ambitie. In april richtten ze samen de VOF Beeldmotion op.

Jonge ondernemers Mart en Khisraw. Foto: eigen beeld

Het tweetal wilde het meteen goed aanpakken. Daarom regelden ze direct de verzekeringen, zoals beroepsaansprakelijkheid en kozen ze voor een boekhouder. „Je wil hier gewoon niet op bezuinigen. Dat fundament moet stevig staan, dan kun je samen bouwen.” Financiering zochten ze niet. Ze bouwden een buffer op en investeerden alles terug in apparatuur. Khisraw en Mart vinden dat beleid en informatie voor ondernemers in Nederland goed en duidelijk is ingericht. „Informatie is overal te vinden. Maar je moet er wel echt veel tijd in stoppen en zelf je klanten binnenhalen, dat gaat niemand anders voor je doen.”

Punten waarop jonge ondernemers vastlopen

De ervaringen van de jonge ondernemers passen precies bij het grotere beeld dat Gerdine schetst: jongeren hebben de ambitie, maar vinden de weg niet altijd even makkelijk. Startkapitaal regelen, btw-processen begrijpen, investeerders inschatten of een goede bedrijfsstructuur opzetten. Het zijn precies de punten waarop zij vastlopen. Niet omdat de regelingen ontbreken, maar omdat ze voor jonge ondernemers moeilijk te vinden of te doorgronden zijn. Kortom: de ambitie is er, de energie ook, maar het ondernemerschaplandschap moet nog leren meebewegen met een generatie die ondernemen ziet als vrijheid, snelheid, leren en experimenteren.



