Hoe overbrug je het gat tussen babyboomers en gen Z binnen je bedrijf? Vera Donkers en Roos Vos, oprichters van communicatie- en adviesbureau Unsnoozed, ontwikkelden de Generatie Game: een speelse én effectieve manier om miscommunicatie in multigenerationele teams te doorbreken en samenwerking te versterken. „Door de game zet je frustratie om in generatie-inspiratie, waardoor het team beter gaat functioneren.’’

Van boomer tot gen Z: Roos en Vera willen jong en oud op de werkvloer beter laten samenwerken

„Het idee komt uit eigen ervaring’’, vertelt Vera Donkers in De Ondernemer Live. „We hebben allebei in organisaties gewerkt waar generaties verschillend naar werk keken. Ik werkte op een plek waar flexibiliteit belangrijk was, maar toen ik twee weken remote wilde werken, moest ik uitleggen hoe ik de ‘verleidingen’ dacht te weerstaan. Dat voelde niet alsof ik serieus werd genomen als professional.’’

Roos Vos herkent dit. „Binnen bedrijven werken soms vier tot vijf generaties samen. Communicatie verandert heel snel, dus miscommunicatie ontstaat ook heel snel. En doordat generaties anders naar werk kijken, kan dat veel frustraties opleveren. Daar moet je wel bewust mee omgaan.’’

Generaties verbinden

Unsnoozed richt zich op communicatie met als doel generaties binnen bedrijven dichter bij elkaar te brengen. „We adviseren bedrijven hoe ze generaties verbinden, maar helpen ook met campagnes om nieuw talent aan te trekken.’’

De klanten komen uit uiteenlopende sectoren: van bouw en onderwijs tot multinationals. „Vaak werken ze met multigenerationele teams en willen ze weten: hoe verbinden we die? Hoe zorgen we dat iedereen goed samenwerkt, in plaats van frustraties?’’, zegt Roos. „En ja, gen Z roept veel vragen op, maar hetzelfde gebeurde in de jaren 80 met generatie X. Dat is niet nieuw, maar het herhaalt zich.’’

Generatie Game

Omdat gesprekken over generatieverschillen stroef kunnen lopen en onbegrip op de loer ligt, bedachten de ondernemers de Generatie Game. „Het is een complex thema en er zijn veel vragen over. Daarom wilden we het toegankelijk en leuk maken. Gamification helpt om te leren met elkaar’’, zegt Vera.

In het spel kruipen deelnemers in de huid van een andere generatie. „Er zijn generatie- en situatie- of begrippenkaarten. Bijvoorbeeld: jouw baas plant vrijdagmiddag om 16.00 uur een uitgebreide meeting. Jij speelt jouw reactie vanuit de generatie op jouw kaart, en de ander moet raden welke dat is.”

Vera Donkers en Roos Vos. Foto: eigen beeld

Workshop over vooroordelen

Voordat je het spel gaat spelen, kun je een workshop krijgen van de ondernemers. „Daarin maken we generatieprofielen met elkaar. Dus je wordt ook een beetje geprimed in wat speelde er in die tijd toen die generatie opgroeide? Wat was de tijdsgeest, normen en waarden en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op hoe die generatie naar werk kijkt. Eigenlijk is het spel gewoon een tool om je bewust te worden van de vooroordelen over generaties”, legt Vera uit.

En de echte winst zit in het gesprek na het spel, vult Roos aan. „Dan halen we teams uit die rol en bespreken we hoe iedere generatie naar de situatie kijkt. Zo ontdek je waar verschillen zit, maar vooral waar je elkaar kunt versterken.’’

Van frustratie naar inspiratie

Door het spel leren teamleden elkaars sterke punten gebruiken. „Als een oudere openstaat voor de kennis van een jongere, kan die bijvoorbeeld over AI veel leren. Andersom kan gen Z veel leren van de ervaring van oudere collega’s’’, zegt Roos. „Zo zet je frustratie om in generatie-inspiratie, waardoor het team beter gaat functioneren.’’

Niet elk bedrijf staat er direct voor open. „In de bouw horen we vaker: ‘Ze moeten zich gewoon aanpassen’. Creatieve sectoren zijn meestal nieuwsgieriger naar dit soort oplossingen’’, zegt Roos.

Onbegrip zorgt voor stress

Generatieverschillen onbesproken laten heeft gevolgen. „Als mensen zich onbegrepen voelen, kan dat leiden tot werkdruk, stress en uitval’’, zegt Roos. „Onder gen Z ervaart zelfs 30 tot 40 procent werkstress. Als je dat negeert, verlies je talent aan de concurrent in een krappe arbeidsmarkt.’’

Vera waarschuwt: „Zorg dat je werkgeversmerk klopt van binnen en van buiten, want anders kan je een heel mooi verhaal vertellen. Maar zijn het lege woorden en komen mensen bij je werken en zijn ze ook zo weer weg.”

Advies aan ondernemers

Wat moet een mkb-ondernemer doen als hij nog niets met generatiebewust werken doet? „Maak ruimte om te luisteren naar je mensen’’, zegt Vera. „Structuur helpt: organiseer vaste momenten om feedback op te halen. Dat kan via het spel, maar ook via vertrouwenspersonen. Wees je bewust dat medewerkers niet altijd alles tegen hun baas zeggen.’’

Roos benadrukt vertrouwen en duidelijke kaders. „Als een team thuiswerkt, check dan aan het einde van de dag in. Het gaat om afspraken maken en elkaar aanspreken, niet om controle uit angst.’’

Toekomst van Unsnoozed-game

De Generatie Game is pas gelanceerd, maar slaat goed aan. ,,Teams gaan met een glimlach weg, maar we willen het meetbaar maken en structureel inzetten in organisaties’’, zegt Roos. ,,Misschien als jaarlijks terugkerend onderdeel of via een online tool om te monitoren. Ons doel is dat generatiebewust werken een vast onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.’’

Wie het spel wil spelen, kan terecht op Unsnoozed. „Dan ligt hij misschien bij je onder de boom’’, lacht Roos.

