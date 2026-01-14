Van technisch failliet naar winstgevend: de negen levens van bajesmerk Zuivere Koffie

Ook criminelen verdienen een tweede kans, vindt Bas de Haan, managing partner van Zuivere Koffie. Nadat het bedrijf het in 2025 financieel zwaar had, is de sociale onderneming in 2026 strijdbaarder dan ooit. Bas wil na een ingrijpend crediteurenakkoord bewijzen dat commerciële winst en sociale impact hand in hand gaan. Ook bij een bedrijf dat draait op ex-gedetineerden die koffie en koek maken.

Zuivere Koffie werd in 2014 opgericht door Jemuel Lampe, zelf ex-gedetineerde, en groeide uit tot een bekend sociaal merk. Nadat Jemuel zich terugtrok, namen Bas de Haan en compagnon Daf Dubbelman het bedrijf over onder de paraplu van Second Shot Ventures. De uitdaging was groot: keuzes maken, kosten reduceren en het verdienmodel aanpassen.

„Wij waren technisch failliet’’, zegt Bas, managing partner van Zuivere Koffie, in de Ondernemer Live. „Er was geen geld meer om koffiebonen in te slaan en allemaal leningen af te lossen. Gelukkig hebben we een crediteurenakkoord kunnen sluiten en hebben we onder andere uitstel gekregen voor het aflossen van de leningen. 2025 was daardoor echt een overgangsjaar, maar in 2026 staan we er vol goede moed en energie om te groeien, maar dat blijft een enorme uitdaging.’’

In de kosten werd direct gesneden: de koffiezaak op de Haarlemmerdijk in Amsterdam werd gesloten vanwege de hoge huur. „We stapten over op locaties met omzetgerelateerde huur of helemaal geen huur, zoals het World Fashion Center. Geen lukraak nieuwe vestigingen meer, maar een model dat financieel klopt.’’



Sociaal ondernemen vraagt commercieel denken

Zuivere Koffie is een sociale onderneming, is het dan niet tegenstrijdig om winst te willen maken? „Wij worden niet gesubsidieerd. We hebben wel een zeer trouwe investeerdersgroep. Maar ik vind dat je niet sociaal kan ondernemen zonder winst te maken en zonder commercieel te denken.” Bas erkent wel dat een sociale onderneming, zoals Zuivere Koffie, een grote gunfactor heeft. „We hebben soms wel negen levens. We kunnen acht keer een verkeerd pakketje sturen en de negende keer wordt toch weer gewoon de koffie besteld.”

Door die gunfactor komen er ook veel kansen en mogelijkheden op hun pad. Overal ‘ja’ op zeggen, is dan een grote fout, zegt Bas. „Je moet focus houden bij datgene wat je goed kan en wat je wil doen. Er zijn veel evenementen of locaties waar we op in kunnen gaan, maar daar moeten we als organisatie wel klaar voor zijn.”

Het bedrijf verkoopt koffie, thee en bakkerijproducten zowel B2B als B2C. Een kernpijler is Social Return on Investment (SROI). Als PSO 30+ gecertificeerd bedrijf moet minstens 30 procent van de medewerkers uit deze doelgroep komen — bij Zuivere Koffie zijn dat ex-gedetineerden. Dat maakt het bedrijf interessant voor aanbestedingen van overheden en grote bedrijven zoals BAM. „Boven een contractwaarde van twee ton moeten zij een deel besteden aan social return-bedrijven. Dat biedt ons groeikansen.’’

Bas de Haan, mede-eigenaar van Zuivere Koffie. Foto: eigen beeld

Tweede kansen starten in de gevangenis

De missie van Zuivere Koffie begint achter de muren. In gevangenissen in onder andere Zaanstad werken gedetineerden in een koffiebranderij en bakkerij aan producten als brownies, carrot cakes, bananenbroden en de thee ‘Guilty’. „De zakjes worden in de gevangenis gevouwen en gevuld. De knipoog naar de bajes is bewust gekozen. De thee wordt namelijk verpakt in een ponypack.’’

Zuivere Koffie heeft drie soorten koffiebonen en een assortiment thee. Daarnaast levert het bakkerijproducten aan B2B-klanten, vaak via cateraars. Grote namen zijn KLM en Artis, waarbij cateraar Vermaat de schakel vormt. „Zonder Vermaat hadden we die klanten niet. Ze investeren zelf ook in sociale impact.’’

Hoewel Zuivere Koffie zoveel mogelijk mensen wil helpen, komt in de gevangenis niet iedereen in aanmerking voor een baan. „Wij doen niks met zedendelinquenten, maar werken met een mix van draaideurcriminelen en mensen met drugsdelicten. Het belangrijkste is: iedereen verdient een tweede kans.’’

Van detentie naar re-integratie

Werk in de gevangenis geeft structuur, maar de grootste uitdaging ligt na de vrijlating. „Op het moment dat je vrijkomt, ontstaat er een gat. Je wil dat iemand meteen ritme heeft en omarmd wordt door een werkgever. Want de verleiding om terug te vallen is groot.’’ De cijfers zijn schrijnend: de recidive ligt op 47 procent, en één op de vier komt binnen twee jaar terug in de gevangenis. Bas pleit voor snellere en minder bureaucratische regelingen vanuit gemeenten. „Het moet makkelijker worden voor werkgevers én ex-gedetineerden om aan de slag te gaan.’’

Parkeer je vooroordelen

Voor ondernemers die ook de sociale kant op willen, heeft Bas een duidelijk advies: „Parkeer je vooroordelen en ga in gesprek. Niet iedereen is gemotiveerd, maar zo’n 15 tot 20 procent wil echt een andere weg op. Sommigen hebben familie die op hen rekent. Kijk vanuit je eigen business wat je kunt bijdragen.’’



Begeleiding is daarbij wel essentieel. „Verwacht niet dat iemand meteen alles kan. Gemeentes hebben vaak begeleidingstrajecten, al is het subsidievraagstuk soms een doolhof. Openstaan en kansen geven, daar gaat het om.’’

Doelen voor 2026

Na het overgangsjaar 2025 wil Zuivere Koffie in 2026 voor het eerst winst maken, met een omzet van richting de 1 miljoen euro. „Maar belangrijker: vijf mensen extra aan werk helpen.’’ Bas vat zijn missie samen: „Het gaat om mensen tweede kansen bieden en helpen terug te keren in de maatschappij. Dat is ons kompas.’’



