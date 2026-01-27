Eigenaar draait op voor faillissement Groupcard, maar is zelf ook bankroet

Eigenaar John Keunen wordt aansprakelijk gesteld voor het faillissement van het tegoed- en cadeaukaartenbedrijf Groupcard. Grote verliezen zijn gedicht met geld dat daar niet voor was bedoeld. Dat komt hem nu duur te staan.

Groupcard ging vorige zomer failliet. Dat zorgde voor onrust onder de tienduizenden mensen die vrijwilligerswerk doen en een tegoedbon kregen via dit bedrijf, schrijft De Stentor. Gemeenten, die subsidieregelingen hadden, zijn nu gezamenlijk miljoenen euro’s kwijt.



‘Ernstig verwijtbaar handelen’

Volgens de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Dat blijkt uit het nieuwe faillissementsverslag van Stichting Derdengelden Groupcard. Onder meer gemeenten maakten geld over naar die stichting, voor de uitbetaling van tegoeden aan burgers die er bijvoorbeeld isolatiemaatregelen mee konden betalen.



Curator Jurgen van den Heuvel stelt Keunen aansprakelijk voor het debacle, blijkt uit het faillissementsverslag. De overtredingen die Keunen maakte, worden in de wet omschreven als ‘ernstig verwijtbaar handelen’. Wat de vervolgstappen van de curator zijn, is niet bekend. Van den Heuvel reageert niet op vragen.

Zien schuldeisers hun geld terug?

De kans blijft klein dat schuldeisers geld terugzien. Direct nadat de curator de eigenaar aansprakelijk stelde, is Keunen zelf failliet gegaan. Eerder lieten de gemeenten Apeldoorn en Rheden al beslag leggen op zijn privéwoning.

Als de eigenaar weer geld krijgt, blijven de opgebouwde schulden gewoon bestaan Robin de Vries universitair docent insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Hier kunnen schuldeisers enige hoop op vestigen. „Want als de eigenaar weer geld krijgt, blijven de opgebouwde schulden gewoon bestaan”, legt Robin de Vries, universitair docent insolventierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, uit.

Geldstromen in kaart brengen

Ondertussen hebben de curatoren in deze kwestie een bedrijf ingeschakeld die de geldstromen tussen de stichting en alle bv’s van Groupcard in kaart moet brengen. In het komende faillissementsverslag moet daar meer duidelijkheid over komen.



Dat onderzoek geeft mogelijk meer antwoorden op de vraag of er sprake is van fraude of het onbewust benadelen van de schuldeisers.

Schade is groot

Groupcard had in het najaar van 2025 een schuld van meer dan 15 miljoen euro. Vanuit de stichting is er begin 2026 nog eens 1,5 miljoen euro schuld bijgekomen. Het is niet bekend of de schulden vanuit de diverse Groupcard-bedrijven zijn opgelopen. Nieuwe faillissementsverslagen laten nog op zich wachten.



Een doorstart voor het bedrijf uit Aalsmeer liep intussen spaak. IT-bedrijf Centric zag af van overname door te grote financiële risico’s. Ook werd recent bekend dat een andere overnamepartij, Winst uit je Woning (WUJW), failliet ging. Dat bedrijf richtte zich vooral op tegoeden voor isolatiemaatregelen.

Doorstart is mogelijk

Een doorstart van WUJW zou in een ‘beslissende fase’ zitten, volgens de curator. Stichting Tussenrekening heeft de betalingen overgenomen, waardoor mensen die hun huizen willen verduurzamen weer subsidie krijgen. Ook krijgen installateurs weer geld om huizen te isoleren.



Ondertussen zaten gemeenten in heel Nederland niet stil. Deventer trok bijvoorbeeld nog eens 280.000 euro uit, om ervoor te zorgen dat de mantelzorgers alsnog hun extraatje kregen.