Meer dan 30.000 bedrijven staan op omvallen door coronaschulden: ‘Faillissement is te voorkomen’

Ongeveer 400.000 ondernemers maakten in coronatijd voor tientallen miljarden euro's aan belastingschulden bij de overheid. Om faillissementen tijdens de lockdowns te voorkomen, mochten zij hun belastingen later betalen. Vanaf 2022 moesten ondernemers de uitgestelde belasting alsnog betalen.

Veel van hen hebben inmiddels hun schuld bij de Belastingdienst afbetaald. Maar zo’n 120.000 ondernemers hebben nog een betalingsregeling lopen. De totale schuld bedraagt nog 5,9 miljard euro. En terugbetalen gaat niet alle bedrijven lukken, verwacht Michiel Hordijk, directeur van adviesbureau het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. „We zien bedrijven worstelen met de terugbetaling. Een deel ploetert door tot het niet langer kan en gaat dan alsnog failliet’’, zegt hij tegen AD.

Faillissement kan voorkomen worden

Lang niet al die bedrijven hoeven failliet te gaan. Een groot deel van die bedrijven is namelijk gezond, maar de coronaschulden zijn te hoog om terug te betalen. Daarom adviseert Hordijk bedrijven om naar de Belastingdienst te stappen. Die staat namelijk open om levensvatbare bedrijven te helpen. Met bijna 9.000 bedrijven heeft de fiscus al een afspraak gemaakt over het deels kwijtschelden van coronaschulden.

Per week sturen zo’n 350 bedrijven een bericht naar de Belastingdienst dat ze niet meer hun schulden kunnen terugbetalen en dat ze een oplossing willen. Maar Hordijk ziet nog te vaak dat die verzoeken niet aan de vereisten voldoen en daarom worden afgewezen. Door die afwijzing denken de ondernemers dat er helemaal niets meer mogelijk is, maar dat is absoluut niet het geval. Daarom is het volgens Hordijk belangrijk dat bedrijven advies inwinnen over wat er mogelijk is.

Sanering coronaschulden is mogelijk

Een van die bijna 9.000 ondernemers die het wel lukte om zijn coronaschulden deels kwijt te schelden is Rick Moorman van herenmodezaak House of Man. Moorman hield aan de coronaperiode een uitgestelde belastingschuld over van 400.000 euro. Met de Belastingdienst bereikte hij een akkoord waardoor er 70 procent van zijn schulden worden kwijtgescholden. De ondernemer is daarbij geholpen door een levensvatbaarheidsonderzoek van IMK. Daarover zei Moorman: „Maak die stap naar een adviseur als het IMK. Laat je bedrijf onderzoeken op levensvatbaarheid. Wees niet bang voor een eventuele negatieve uitslag. Je wordt echt niet gelukkig als je maar blijft aanklooien. Ik vond het een pijnlijk traject, maar het levert wat op.”

Ook advocaat Wesley Terhaerdt adviseert ondernemers om te onderzoeken of ze een deel van hun coronaschulden kunnen laten kwijtschelden. Daarbij is het volgens Terhaerdt cruciaal om onder andere alle (financiële) stukken op orde te hebben. „Je moet tot in de puntjes kunnen onderbouwen waarom een sanering nodig is, hoe hoog de sanering dan moet zijn, wat de waarde van de activa is, welke zekerheden er zijn, welke schuldeisers er zijn, waarom alternatieve scenario’s minder aantrekkelijk zijn, dat je onderneming na de sanering levensvatbaar is. Alleen als je goed onderbouwd je situatie én de noodzaak van een sanering kunt uitleggen, is een sanering mogelijk.”

De Ondernemer ontving de afgelopen weken diverse vragen over (de kwijtschelding) van coronaschulden en stelden de vijf meest prangende vragen aan advocaat Wesley Terhaerdt.