De ‘lokale held’ achter de 14 miljoen schade: dit is de ondernemer achter failliete Groupcard

Cadeau- en tegoedkaartenverkoper Groupcard is failliet. Afnemers zitten met een miljoenenstrop, en velen zijn gedupeerd. Wie is eigenaar John Keunen? Een profiel van een ondernemer in zwaar weer.

Lees verder onder de advertentie

„Ik ben opgegroeid in een klein dorpje met een paar verenigingen. Daar heb ik geleerd wat de kracht is van lokale verbinding. En daar ligt ook de oorsprong”, zegt John Keunen in de Stentor.

Het is november 2024. Keunen zit in de perskamer van stadion De Adelaarshorst in Deventer. Als directeur van Groupcard heeft hij weer een deal gesloten, met Go Ahead Eagles deze keer:

John Keunen, derde van links. Foto: Groupcard

Lees verder onder de advertentie

Met de Deventer Doet-pas, een van de vele cadeau- en tegoedkaarten die zijn bedrijf beheert, krijgen Deventenaren korting in de fanshop van de voetbalclub. Bovendien maken ze elke thuiswedstrijd kans op een plekje in het stadion.

Groupcard voor lokale gemeenschap

Deze deal staat symbool voor wat Keunen wil uitstralen met Groupcard. In 2010 is hij ermee begonnen, juist om de ‘kracht van de lokale gemeenschap’ te tonen.

Wat Groupcard onderscheidt van andere aanbieders? „We hebben een bredere kijk op de samenleving. Andere bedrijven leveren alleen maar een cadeaukaart, óf een klantenkaart óf een stadspas voor gemeenten. Wij doen alles in één”, vertelt hij in oktober 2024 aan Radio Aalsmeer.

Lees verder onder de advertentie

John Keunen heeft 40 mensen in dienst

Aan die goede bedoelingen kwam vorige maand plots een eind. Groupcard wordt failliet verklaard, nadat de onderneming snel was gegroeid. Naar eigen zeggen werkte het Aalsmeerse bedrijf samen met 130 gemeenten.

In oktober 2024 heeft Groupcard veertig werknemers in dienst, vertelt Keunen aan de lokale radiozender. Hij verklaart waarom zijn bedrijf zo gegroeid is: „Mensen en bedrijven kopen vaak een cadeaukaart om te geven, vooral omdat het makkelijk is.”

„De trend is dat breed inwisselbare cadeaukaarten favoriet zijn. De markt voor lokale cadeaukaarten zoals wij dat doen heeft dan ook een stijgende lijn gekregen, zeker na coronatijd.”

Lees verder onder de advertentie

Dat succes krijgt in juli 2025 een wrange bijsmaak. De schade is groot, blijkt al snel. Gemeenten hebben de kaarten al gekocht en kunnen fluiten naar hun centen. Groupcard verdiende bovendien geld aan CityID, het achterliggende systeem waarop de kaarten draaiden.

Geen nieuwe vaatwasser voor de burger

Duizenden mensen zijn hun ‘bedankje’ kwijt. Een pas waarop in sommige gevallen wel meer dan honderd euro stond, waarmee mantelzorgers of vrijwilligers iets leuks konden halen bij een lokale ondernemer.

Ook verstrekte het bedrijf tegoedkaarten, soms ter waarde van 700 euro, namens gemeenten. Inwoners met een krappe beurs konden daarmee hun huis verduurzamen of een nieuwe vaatwasser kopen.

Lees verder onder de advertentie

Volgens de curator bedraagt de schade zeker 14 miljoen euro. Gemeenten zijn stuk voor stuk tonnen aan gemeenschapsgeld kwijt. De overheden kunnen niet meer bij dat geld, omdat het werd bewaard op een rekening van Groupcard.

Ondernemer heeft ‘met geld geschoven’

Rond het faillissement is er volgens de curator met geld geschoven tussen rekeningen. Wat de achterliggende reden is, is niet bekend. Het onderzoek loopt nog.

‘Zijn’ Groupcard krijgt Keunen niet meer terug. Zo komt er een einde aan iets wat hij zelf heeft opgebouwd.

Lees verder onder de advertentie

Keunen is geboren en getogen in het Limburgse Hout-Blerick, nabij Venlo. In 1991 verhuist hij naar ‘bloemenhoofdstad’ Aalsmeer. Hij werkt een aantal jaar bij de ING, en later voor meerdere softwarebedrijven. Denk aan bedrijven die domeinnamen hosten. Keunen is begin jaren 2000 in een bijzonder werkveld actief. Het internet was toen volop in ontwikkeling.

In 2009 staat Keunen aan de wieg van een online winkel voor juwelen. Slechts anderhalf jaar later neemt de ondernemer afscheid. Hij begint dan met Groupcard, wederom een bedrijf waar software essentieel is.

‘Minder mooie momenten’

Keunen begint klein. Het bedrijf ontwikkelt passen waarbij bezitters bij een winkel kunnen sparen voor hun lokale (sport)verenigingen. Een deel van hun uitgave komt uiteindelijk bij hen terecht. Precies wat Keunen graag wil bereiken met zijn nieuwe bedrijf: hij wil een verbindende factor zijn ‘die overheidsinstanties, ondernemers en de lokale samenleving bij elkaar brengt’.

Lees verder onder de advertentie

Dat het niet altijd meezit in zijn bestaan als ondernemer, blijkt wel uit het LinkedIn-profiel van Keunen. ‘Al ruim 20 jaar met veel plezier aan het ondernemen. Natuurlijk met hele mooie, maar ook minder mooie momenten. Maar hé... that’s life!’, schrijft hij in zijn korte biografie.

Extra inkomsten verenigingen

„Zo konden lokale partijen via cadeau- en loyaliteitskaarten aan elkaar worden verbonden en werden de verenigingen voorzien van extra inkomsten’’, zegt Keunen op voetbalinaalsmeer.nl

Op deze website krijgt Keunen een advertentie, omdat hij lid is van de business club van FC Aalsmeer. Het is dan 2022. Groupcard is inmiddels uitgegroeid tot een groot bedrijf. Er zijn veel samenwerkingen met gemeenten.

Lees verder onder de advertentie

Uitbreiden naar het buitenland

De ambities gaan veel verder. In oktober 2023 zegt Keunen dat hij wil uitbreiden naar het buitenland. Vooral Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk vindt de ondernemer interessant.

Binnen vijf jaar moet het gebeuren, is zijn doel. „Technologisch kunnen we dat vanuit ons kantoor in Aalsmeer behappen”, zegt hij tegen vakblad Into Business.

Keunen bouwt zijn bedrijf zo op dat alles uiteindelijk naar hem te herleiden is. Zelfs de stichting Derdengelden Groupcard, waar het geld dat op de kaarten staat, geparkeerd wordt. ‘Wij zijn niet afhankelijk van derden, omdat wij zelf alle kennis met betrekking tot het account, de marketing en de techniek achter de pas onder één dak hebben’, zegt Keunen op diezelfde site.

Lees verder onder de advertentie

Beslag gelegd op woning Keunen

Deze bedrijfsstructuur lijkt hem nu te nekken. Meerdere gemeenten leggen beslag op zijn woning, om zo nog geld terug te krijgen. Een pijnlijke ontwikkeling voor de inwoner van Aalsmeer.

Diezelfde gemeenten roepen publiekelijk dat Keunen geld heeft weggesluisd. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. Hoe de ondernemer naar het faillissement kijkt, blijft onbekend.

De Stentor heeft hem gevraagd om een reactie. Keunen laat schriftelijk weten dat hij op advies van de curatoren niet inhoudelijk wil reageren op het artikel.