HEMA komt volledig in handen van Mississippi Ventures, het investeringsvehikel van de familie Van Eerd. De eigenaar van Jumbo koopt het resterende belang van Parcom. Volgens topvrouw Saskia Egas Reparaz geeft de overname HEMA ruimte om verder te investeren in winkels, assortiment en klantervaring.

De oer-Hollandse winkelketen slaat daarmee een nieuwe bladzijde om. Met één eigenaar krijgt HEMA volgens betrokkenen meer rust én een duidelijke koers, na jaren waarin de keten van aandeelhouder wisselde. De familie Van Eerd wil de ingezette vernieuwing – van winkelverbouwingen tot betere productkwaliteit – de komende jaren verder versnellen. De financiële details blijven geheim; ACM en ondernemingsraad moeten nog akkoord gaan.



Volgens beide partijen past volledig eigendom bij de strategie om HEMA verder te laten groeien. De keten ‘presteert de afgelopen jaren beter in omzet, volume, winst en klanttevredenheid, mede doordat er weer is geïnvesteerd in productkwaliteit, personeel en winkelvernieuwing’.

Honderden extra winkels

Topvrouw Saskia Egas Reparaz noemt de stap een belangrijke mijlpaal. „Jumbo en HEMA zijn twee merken die een rol spelen in het alledaagse leven van klanten. We hebben de afgelopen jaren gemerkt hoe waardevol dat is. Wij kijken uit naar deze volgende fase van onze samenwerking.” Door één eigenaar te hebben, kan HEMA volgens haar sneller investeren in aantrekkelijke winkels en een assortiment dat beter aansluit op de dagelijkse praktijk van klanten.



Die vernieuwing zet HEMA op grote schaal door. De keten wil honderd extra winkels vernieuwen en vijftien nieuwe vestigingen openen, onder meer in België en Frankrijk. Producten die praktische problemen thuis oplossen – van meegroeirompertjes tot dekbedovertrekken met duidelijke markeringen – blijven een speerpunt. Ook iconen als Takkie en Siepie krijgen een vaste plek in het assortiment.

HEMA is klaar voor een volgende fase van groei

Volgens de familie Van Eerd is HEMA ‘weer écht HEMA’. „Het is indrukwekkend om te zien hoe Saskia en haar team de ziel terug in het merk hebben gebracht en HEMA weer hebben laten groeien”, zegt Colette Cloosterman-van-Eerd. „Wij kiezen ervoor de volgende groeifase volledig te ondersteunen. Daar kunnen medewerkers, franchisenemers, klanten en leveranciers op rekenen.”

HEMA uit diep dal

Parcom, dat in coronajaar 2021 instapte, noemt het logisch dat HEMA nu een eigenaar krijgt met een lange adem. „HEMA is klaar voor een volgende fase van groei”, zegt partner Bas Becks. Volgens Parcom is de winkelketen opnieuw een plek geworden waar mensen ‘graag en vaak’ komen.



De overname komt na jaren waarin HEMA langzaam uit een diep dal kroop. In 2014 leed de keten nog een verlies van 189 miljoen euro. Een jaar later volgde opnieuw een fors min van 72,5 miljoen. Buitenlandse uitstapjes – zoals een mislukte winkel in Dubai – en producten die hun vertrouwde kwaliteit verloren, lieten het merk verder afglijden. Sinds 2021 ligt de focus weer op herkenbare, betaalbare spullen met een duidelijke HEMA-stijl, het terrein waarop de keten volgens detailkenners altijd het sterkst is geweest.



HEMA zegt dat de overname geen gevolgen heeft voor de ruim 17.000 medewerkers. Zij werden dinsdagochtend geïnformeerd en houden volgens de directie hun baan.

