Investeringen in Nederlandse startups stijgen naar 2,5 miljard euro: Picnic voert met 430 miljoen de lijst aan

Nederlandse startups zitten weer in de lift: in 2025 haalden zij gezamenlijk 2,5 miljard euro aan groeikapitaal op, een stijging van bijna 6 procent. Hoewel recordjaren buiten bereik blijven, zorgen megadeals van uitschieters als Picnic voor optimisme. Toch is er ook kritiek: terwijl Europese landen investeren in nationale AI-bedrijven, blijft Nederland op dat vlak achter.

Lees verder onder de advertentie

In 2025 haalden Nederlandse startups en scale-ups gezamenlijk circa 2,5 miljard euro op. Dat blijkt uit cijfers van onder meer brancheorganisatie Dutch Startup Association (DSA). Dat is een stijging van 5,7 procent ten opzichte van de 2,3 miljard euro in 2024. De grootste durfinvestering was voor online supermarkt Picnic, die 430 miljoen euro ophaalde. Alleen in de recordjaren 2021 (5,4 miljard euro) en 2022 (2,9 miljard euro) werd meer opgehaald.



Het jaar kende 349 investeringsrondes, 2,1 procent meer dan in 2024. Grote deals trokken opnieuw de aandacht: de tien grootste rondes waren samen goed voor 1,1 miljard euro, bijna de helft van het totaal.



Lees ook: Michiel Muller (Picnic): ‘Werknemers hebben het te comfortabel, ze willen nooit meer weg en daar moeten we vanaf’

Optimisme om grote deals

Lucien Burm, voorzitter van Dutch Startup Association, ziet een duidelijke trend: „Het is goed om te zien dat megadeals vaker voorkomen; door de geopolitieke realiteit zet die trend waarschijnlijk door. Dit zijn echter doorgaans uitschieters, niet het resultaat van gericht beleid.’’

Ik hoop dat er in 2026 meer leidende Nederlandse AI bedrijven doorgroeien Thomas Mensink Golden Egg Check

Ook Rinke Zonneveld, ceo van nationale financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL, is optimistisch: „We zien grotere deals en meer ambitie en zijn dan ook positief dat de tendens van 2025 zich zal voortzetten in het komende jaar.’’



Wel is volgens experts opvallend dat het er weinig geld naar Nederlandse AI startups gaat. „In andere Europese landen zijn er inmiddels bepalende spelers opgestaan, zoals Mistral in Frankrijk en Lovable in Zweden. Dat zijn geen op zichzelf staande gevallen. Ik hoop dat er in 2026 meer leidende Nederlandse AI bedrijven doorgroeien”, zegt Thomas Mensink van start-up-marktanalist Golden Egg Check.