Rapport-Wennink positief ontvangen op tweede OndernemersTop: ‘Het is een waanzinnig concreet verhaal’

Minder regels, meer vertrouwen en ‘het kan wél’, klonk het voornamelijk op de tweede OndernemersTop die maandag plaatsvond in Amersfoort. De top, georganiseerd door de minister van Economische Zaken in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland, was het moment voor een gesprek met ondernemend Nederland over hoe het ondernemersklimaat verbeterd kan worden.

Vorig jaar vond de eerste editie van de OndernemersTop plaats in Eindhoven, met als thema het verminderen van betuttelende regels en het vergroten van vertrouwen in ondernemers door de overheid.



Aan die betuttelende regels kon Vincent Karremans ‘eindelijk’ gehoor geven. Halverwege de middag maakte hij bekend dat hij 218 regels zal schrappen of vereenvoudigen. In september kondigde Karremans aan vóór de zomer van 2026 in totaal 500 regels te willen aanpakken.



Arbeidsproductiviteit, AI en ondernemingsklimaat

Tussen de historische treinwagons, in De Rijtuigenloods in Amersfoort, gingen maandag 425 ondernemers over uiteenlopende onderwerpen in gesprek met elkaar en de minister van Economische Zaken. Zo ging het over het huidige ondernemingsklimaat en de stand van de regeldruk in Nederland, maar ook over AI, drones en de arbeidsproductiviteit.



In de ochtend waren er verschillende werksessies, bijvoorbeeld over regeldruk. Daarnaast waren er de afgelopen week al hackathons rondom AI en drones. Alle bijeenkomsten hadden als doel: horen waar ondernemers tegenaanlopen, maar ook om verschillende ondernemers en partijen bij elkaar te brengen.

Nu je hier met elkaar in die kleine wagonnetjes zit, kom je al tot heel praktische ideeën Vincent Karremans Minister van Economische Zaken

Zo hebben ondernemers in de evenementenbranche veel met regeldruk te maken, vertelt Karremans. „Nu je hier met elkaar in die kleine wagonnetjes zit, kom je al tot heel praktische ideeën. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er een gelijke lijn is in evenementenbeleid van verschillende gemeente.”

Rapport-Wennink

In de middag vonden er verschillende panelgesprekken plaats met ondernemers. De leidraad door de dag heen was het rapport van oud-ASML-topman Peter Wennink van afgelopen vrijdag. Het gaat in op de vraag hoe Nederland in de toekomst voldoende geld blijft verdienen. „Het is een waanzinnig concreet verhaal”, vat investeerder en ondernemer Eline van Beest het rapport tijdens een panelgesprek samen. „Je kunt het er niet mee oneens zijn.”

We hebben alle ondernemers nodig om dit verhaal springlevend te houden Vincent Karremans Minister van Economische Zaken

Wanneer ondernemers in de zaal wordt gevraagd of je het inderdaad niet oneens kan zijn met het rapport, blijft het stil. „Als je hier vraagt of mensen het ermee oneens zijn, kun je net zo goed in de kerk gaan vragen wie het oneens is met de Bijbel”, grapt Karremans. Het creëren van de randvoorwaarden die genoemd worden in het rapport om de arbeidsproductiviteit in Nederland te blijven verhogen, zijn niet de grootste obstakels stelt hij. Wel dat de urgentie van het rapport verdwijnt. „Dat kunnen, ik, Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland ook niet alleen. We hebben alle ondernemers nodig om dit verhaal springlevend te houden.”



Hoe krijg je kleine ondernemers en de samenleving mee?

Jacco Vonhof is positief over het rapport-Wennink, maar hij durft wel een kleine kanttekening te maken. Hij vindt dat er meer aandacht mag zijn voor de mkb’er. „Er is een goede stip op de horizon gezet voor de economie, maar hoe kunnen we overkoepelende complexiteit doorvertalen naar de kleine ondernemers?”

Het heeft geen zin om alleen maar te klagen over de overheid. We moeten voorbeelden geven dat het wel kan Michiel Muller Medeoprichter Picnic

Sandra Phlippen (hoofdeconoom ABN Amro) en Barbara Baarsma (hoofdeconoom PwC en hoogleraar toegepaste economie aan de UvA) sluiten zich daar met een vergelijkbaar argument bij aan in de Volkskrant. „Dit vraagt veel van de samenleving”, zegt Baarsma. En Phlippen kan zich vinden in de randvoorwaarden die genoemd worden in het rapport. „Maar dit soort plannen gaat vaak hoog over de hoofden van veel mensen heen. Hoe zorg je ervoor dat zij deze grote ambitieuze veranderingen kunnen volgen?”, vraagt Phlippen zich af.



Ondernemer Michiel Muller, medeoprichter van Picnic, spreekt de individuele ondernemers ook aan om het rapport urgent te houden: „Het heeft geen zin om alleen maar te klagen over de overheid. We moeten voorbeelden geven dat het wel kan.” Zo vertelt hij dat hij door samen te werken met een energieleverancier en nabijgelegen bedrijven op een industrieterrein, een deel van het lokale netcongestieprobleem wist op te lossen door met elkaar slim energie te delen.

AI Ready 2035

Muller moedigt ondernemers aan risico te durven blijven nemen, te blijven innoveren en investeren. Victor Knaap, medeoprichter van creatief productiebureau Monks, Victor Knaap, medeoprichter van creatief productiebureau Monks, sloot daarop aan met zijn visie op de rol van AI voor ondernemers en het vergroten van de arbeidsproductiviteit. „Het leven lang leren is niet ingeburgerd in Nederland. Dat is de grootste remmende factor die we hebben, maar ook de grootste versneller”, zegt Knaap, die twee keer groeibedrijf van het jaar was volgens nlgroeit. „We voegden percentueel de meeste waarde toe, maar dat stopte door AI. En AI gaat disruptief zijn in heel veel bedrijfstakken, maar er gaan daardoor ook kansen komen.”

Het leven lang leren is niet ingeburgerd in Nederland. Dat is de grootste remmende factor die we hebben Victor Knaap Monks

Met zijn nieuwe initiatief AI Ready NL2035 wil Knaap, naast het Nationaal AI Deltaplan dat ervoor moet zorgen dat Nederland op maatschappelijk verantwoorde wijze Europees koploper wordt in AI, ondernemers en hun werknemers helpen AI niet als een gevaar te beschouwen. Hij wil laten zien hoe zij er juist hun voordeel mee kunnen doen. Zijn ambitie is om drie miljoen Nederlanders AI-getraind te hebben in 2026. De officiële aankondiging van zijn initiatief volgt in januari.



Tussen de historische treinwagons lijkt minister Karremans op stoom te komen, zien ook de ondernemers in de zaal. Een duidelijke visie en langetermijnbeleid is het belangrijkst volgens hen. Als het aan de ondernemers ligt, dan kopieert en plakt het aankomende kabinet het rapport van Wennink en gaat Karremans door als minister van Economische Zaken.



