Vegan damesschoenen: is A Perfect Jane het perfecte gat in de markt?

Het aanbod van stoere vegan damesschoenen is volgens ondernemer Suzanne Harper nog schaars. Haar A Perfect Jane is naar eigen zeggen het eerste vegan en duurzame damesschoenenlabel van Nederlandse bodem. Om de collectie te lanceren is een crowdfundingcampagne opgestart.

Lees verder onder de advertentie

Het idee voor A Perfect Jane is ontstaan doordat ondernemer Suzanne Harper zelf op zoek was naar mooie en stoere vegan damesschoenen. Dit bleek lastiger dan zij had gedacht. ,,Als groot liefhebber van dieren, natuur en een passie voor mode ben ik op zoek gegaan naar een manier om dit te kunnen combineren, en dat is gelukt! Ik heb een mooie en stoere schoenenlijn ontwikkeld waar geen dierenleed bij komt kijken en die ook nog milieuvriendelijk is.''

Lees ook: Vegetarische Slager wordt 'Vegan Cowboy' en wil melk van gras maken

Vegan leer, mais en gerecycled PET

De eerste collectie bestaat uit drie verschillende modellen en is gemaakt van vegan leer, een combinatie van mais en gerecycled PET. De felgroene zool, geprint in een bladnerf, straalt volgens de ondernemer het duurzame karakter van het label uit. Harper: ,,Goed voor mens, dier en milieu. En dat past weer perfect bij onze missie. Wij kunnen niet wachten om onze collectie te lanceren.''

Lees verder onder de advertentie

In grote wereldsteden als New York, Berlijn, Londen en Parijs stijgt de vraag naar vegan alternatieven enorm en ook in Nederland groeit deze markt snel Suzanne Harper, A Perfect Jane

De collectie van A Perfect Jane wordt in Nederland ontworpen. De duurzame materialen komen uit Italië, de productie vindt plaats in Portugal. Het label sluit volgens Harper perfect aan op de groeiende groep mensen die een meer bewuste en duurzame lifestyle nastreven. ,,In grote wereldsteden als New York, Berlijn, Londen en Parijs stijgt de vraag naar vegan alternatieven enorm en ook in Nederland groeit deze markt snel.''

Lees ook: Modestartup New Optimist brengt duurzame, sociale en lokale kleding in de rekken

Lees verder onder de advertentie

Lancering collectie herfst/winter 2021

De eerste collectie is volgens de ondernemer helemaal klaar om de wereld te veroveren. Harper: ,,Om de productie te kunnen starten is er een crowdfundingcampagne gestart via CrowdAboutNow. In totaal is minimaal 75.000 euro nodig, waarvan binnen een paar weken met 28 investeerders al 57 procent behaald is. Om daadwerkelijk te kunnen starten is er nog minimaal 32.000 euro nodig.''