Het aantal faillissementen is in juli flink afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen vorige maand 299 bedrijven failliet. Dat zijn 109 faillissementen minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, een daling van 27 procent. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.

Aantal faillissementen neemt af, meeste in de horeca: ‘Voor kleine horecaondernemer is het bikkelen’

De faillissementsgraad, het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven, kwam in juli uit op 8,1. Een jaar eerder werden er 11,3 failliet verklaard. Sinds de start van de reeks in 2015 piekte de faillissementsgraad in maart 2015 met 24,8.

Daarna zette een daling in en in augustus 2021 werd met 3,4 een laagterecord bereikt. Vervolgens liep het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven tot 2024 weer op. Sindsdien stabiliseerde de faillissementsgraad op een relatief laag niveau.

Meeste faillissementen in horeca

Alhoewel het dus relatief goed lijkt te gaan met het bedrijfsleven, heeft de horeca het zwaar. Relatief gezien werden de meeste faillissementen in die sector uitgesproken. Op de 100.000 horecabedrijven gingen er iets meer dan 35 failliet, vergeleken met iets meer dan 58 een jaar eerder.

Over de faillissementen in de maand juni zei Marijke Vuik, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), dat die geen volledig beeld geven. In deze cijfers ontbreken namelijk de vrijwillige bedrijfsbeëindigingen. Vuik vertelt dat horecaondernemers ten ondergaan aan de stijgende kosten, waardoor de winstmarges onder druk staan.

‘Het is een bijzondere tijd, echt elk horecabedrijf is te koop’

Dat horecaondernemers het zwaar hebben, ziet horecaondernemer en investeerder Won Yip ook. „De combinatie van personeelstekorten, coronaschulden en een veranderende mentaliteit eist zijn tol”, zei hij in gesprek met De Ondernemer. „Op dit moment is elk, echt elk horecabedrijf in Nederland te koop, zelfs de succesvolle zaken.”

Ga niet tot het bittere eind met al je spaargeld eraan onderdoor. Accepteer soms ook dat het gewoon niet meer gaat Won Yip

Yip adviseert andere horecaondernemers om kostenverlaging vooral te zoeken in je inkoop. „Het onderhandelen is dagelijkse kost. Je prijzen verder verhogen kan nauwelijks nog; die zijn al stevig omhooggegaan. Personeelskosten zijn wettelijk bepaald. Dus moet je het in je inkoop zoeken. Doordat wij veel afnemen, kunnen we onderhandelen, maar voor de kleine ondernemer op een mindere locatie is het bikkelen. Die wordt uitgeknepen door leveranciers en betaalt veelal te hoge inkoopprijzen.”

Maar Yip is ook realistisch. „Wees kritisch: als het echt niet lukt, trek op tijd de stekker eruit. Ga niet tot het bittere eind met al je spaargeld eraan onderdoor. Accepteer soms ook dat het gewoon niet meer gaat.”

