Uit een analyse van de KVK blijkt dat het aantal cafés gestaag afneemt. De oorzaak? Generatie Z gaat minder op cafébezoek en kiest steeds vaker voor een koffietje bij een koffiebar.

Op 1 januari 2026 stonden er 10.038 cafés in het Handelsregister van de KVK, een jaar eerder waren dat er 10.240. Er zijn dit jaar dus 202 cafés minder. Al jarenlang telt Nederland geleidelijk aan steeds minder cafés. Bij de eerste meting van de KVK in 2013 waren er nog ruim 12.800 cafés. Sindsdien neemt dit aantal jaarlijks gemiddeld met ruim 210 cafés af.



Volgens Marijke Vuijk, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, komt het verdwijnen van cafés vooral door een trendverschuiving. „We zien dat Gen Z (leeftijd 13 - 28 jaar, red.) de horeca veel opzoekt, maar tegenwoordig is het meer verspreid over de dag”, vertelt de voorzitter. „We zien bijvoorbeeld dat koffiebarren en fastfoodrestaurants steeds populairder zijn geworden.” De branchevereniging verwacht dat het aantal cafés uiteindelijk zal stabiliseren.



In Zeeland meeste cafés

Van alle provincies telt Zeeland relatief gezien de meeste cafés, namelijk ruim 8 cafés per 10.000 inwoners. Flevoland heeft per inwoner het laagste aantal cafés van alle provincies: 1 café per 6.216 inwoners.

