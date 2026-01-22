Van disco naar daghoreca: door gen Z domineren koffiebars het straatbeeld, maar het café zal niet snel verdwijnen

Er vindt een verschuiving plaats in de horeca. Terwijl het aantal cafés en discotheken in vijf jaar tijd met een vijfde kromp, schoten de koffiebars als paddenstoelen uit de grond. Gedreven door de behoeften van gen Z verschuift het accent definitief van de nacht naar de dag. In haar expertblog vertelt Marijke Vuik hoe je hier als ondernemer op kunt inspelen, maar ook waarom het traditionele café nooit helemaal zal verdwijnen.

Uit de cijfers die we presenteerden op horecabeurs Horecava, blijkt dat het totaal aantal horecalocaties sinds 2020 vrijwel gelijk bleef. Maar binnen de sector vonden er aanzienlijke veranderingen plaats. Tijdens corona zijn er veel afhaal- en bezorgbedrijven bijgekomen (+46 procent). Dit is een blijvende trendverschuiving, omdat gemak en eten bestellen nog steeds populair zijn. De opvallendste verschuiving: die van avond- naar daghoreca. Koffiebars groeiden in de afgelopen vijf jaar van een kleine 1.400 naar ruim 2.000. Dit terwijl het aantal cafés en discotheken met ruim een vijfde afnam.



Voor ieder wat wils

Een belangrijke verklaring ligt bij het gedrag van gen Z. Deze generatie bezoekt, naast het uitgaansleven, steeds vaker overdag de horeca: om te lunchen, af te spreken of tussendoor iets te drinken. De behoeften van deze generatie zijn breed; ze kiezen net zo graag voor gemak en snelheid als voor kwaliteit en een langdurig verblijf. Juist de mix van verschillende horecagelegenheden in één gebied maakt het aantrekkelijk voor deze generatie om de hele dag in de horeca aanwezig te zijn. Uitgaanshoreca voor de avond is nog steeds groter dan daghoreca. Voor ieder wat wils, op elk moment.



Dat is ook zichtbaar in het straatbeeld. Zo zijn er cafés die hun openingstijden hebben vervroegd en hun aanbod hebben uitgebreid met lunch of koffie overdag. Daarnaast zijn er tegenwoordig aanzienlijk meer koffiebars en lunchzaken dan tien jaar geleden. Zo opende Cupp in Utrecht onlangs een nieuwe vestiging. Deze zaak richt zich op koffie en lunch en fungeert als een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Dit wordt duidelijk gewaardeerd door de gasten.

Van avond naar dag

Ook grotere en herkenbare horeca-concepten laten zien dat dit werkt. Anne & Max richt zich bewust niet op één vast piekmoment, maar op ontbijt, koffie en lunch verspreid over de dag. De zaak functioneert als plek om te werken, af te spreken of gewoon even te blijven hangen.



Daarnaast zijn er zaken met een uitgesproken all day-aanpak. Jamey Bennett positioneert zich als de internationale huiskamer van Den Haag en kiest voor een constante aanwezigheid gedurende de dag, in plaats van de focus uitsluitend op de avond. Ook Stek in Leeuwarden laat zien dat daghoreca een steeds belangrijkere rol speelt. Het gaat hier dus niet om een lokale trend, maar om een bredere verschuiving. Ook traditionele horecazaken passen zich aan.



Voor ondernemers betekent dit niet dat hun hele concept op de schop moet. Ondernemers kennen hun eigen publiek, weten wat werkt en durven te innoveren. De verschuivingen in type bedrijven laten zien hoe goed de sector kan inspelen op veranderende trends.

Eigen kracht van horecaondernemer

Vijftien jaar geleden vond je cafés bijna op elke hoek van de straat. Dat beeld is veranderd. Er zijn er minder, maar de cafés die zijn gebleven, weten vaak precies wat ze willen uitstralen en voor welk publiek ze er zijn. Juist daardoor kunnen ze ontzettend populair zijn. De horeca laat hiermee haar ware kracht zien: ondernemers die snel inspelen op nieuwe trends, maar ook durven vertrouwen op hun eigen identiteit. Soms is veranderen nodig, soms is trouw blijven aan je concept de beste beslissing.



Voor mij persoonlijk blijft het café een plek waar ik graag kom. Om even te landen, bij te praten of simpelweg te ontspannen. Misschien is dat wel precies waarom het café, ondanks deze veranderingen, nooit helemaal zal verdwijnen.



