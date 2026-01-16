Van diep verlies tot omzetpieken: ‘De internationale markt ligt nu echt voor het oprapen’

Vanuit het Brabantse Nijnsel verovert Abracad Technoworks de wereldwijde voedingsmiddelenindustrie. Of het nu gaat om de perfecte portie Mars-snoepjes of maaltijdsalades voor Albert Heijn: Egbert Nillesen (59) en zijn team bouwen de machines die dit mogelijk maken. Hoewel de start na de overname in 2007 moeizaam was, piekt het bedrijf nu met hightech maatwerk voor klanten van Zwitserland tot Zuid-Amerika.

In grote delen van Europa en Zuid-Amerika staan hightech vul- en verpakkingsmachines uit Nijnsel. Machinebouwer Abracad Technoworks richt zich bijna volledig op de internationale markt. Het werktuigbouwkundig ingenieursbedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen van machines voor de voedingsmiddelenindustrie en de verpakkingssector. „Efficiëntie en maatwerk worden daarbij steeds belangrijker”, vertelt Egbert Nillesen (59), directeur en eigenaar van Abracad, tegen Eindhovens Dagblad.



„Dat kan variëren van een relatief eenvoudige transportband tot een volledige verpakkingslijn. We nemen het complete traject voor onze rekening, van ontwerp en productie tot besturing, installatie en opstart op locatie. Voor opdrachtgevers betekent dit één aanspreekpunt en minder zorgen, waardoor zij zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.”



De verpakkings- en vulmachines van het bedrijf zijn te vinden in de verwerking en verpakking van onder andere de vis-, vlees-, fruit-, groenten- en zoetwarenindustrie. Zelfs buiten de voedingsmiddelenindustrie, zoals bij de verwerking van zeep, weet het bedrijf zijn technische expertise de laatste jaren succesvol toe te passen.

Meestal komt er een vraag of we iets willen verpakken waarvoor nog geen machine bestaat Egbert Nillesen Abracad Technoworks

Precies de juiste porties Mars-snoep

De klanten van Abracad komen voor ruim 95 procent uit het buitenland. „We worden daar vertegenwoordigd door buitenlandse agentschappen. Meestal komt er een vraag of we iets willen verpakken waarvoor nog geen machine bestaat. Dat is voor ons de uitdaging. Het mooie is dat we ons niet laten beperken. We gaan zelden voor dezelfde apparaten; de volgende willen we altijd beter maken. Zo slaagden we erin dat de snoepjes van Mars en de maaltijdsalades van Albert Heijn in exact de juiste porties in de schappen liggen.”



Het heeft deze dag op bedrijventerrein Nijnsel flink gesneeuwd. Toch zijn de twaalf werknemers in de werkplaats en op kantoor allemaal aanwezig. „De meesten werken hier al jaren. Eind vorige eeuw is het hier allemaal begonnen met Jack Abrahams. Hij bouwde een eigen lijn handlingsmachines voor de drukkerijwereld en daarnaast vooral apparatuur voor de pluimveesector.”

Mijn ondernemersbloed kroop daar waar het niet kon gaan en ik waagde een sprong in het diepe Egbert Nillesen Abracad Technoworks

In 2007 kreeg de geboren en getogen Sonse ondernemer de mogelijkheid om het bedrijf over te nemen. „Ook al was ik zelf geen engineer, mijn intuïtie zei dat ik het moest doen. Ik had op dat moment een commerciële functie in de sales met als werkgebied Duitsland. Mijn ondernemersbloed kroop daar waar het niet kon gaan en ik waagde een sprong in het diepe.”

Net na overname brak de crisis uit

Het zat hem in die periode bepaald niet mee. Anderhalf jaar na de overname sloeg de kredietcrisis in alle hevigheid toe. „De eerste vier jaar draaiden we met verlies”, stelt Nillesen. „Ik was de hele dag bezig om orders binnen te halen. Soms duurde dat maanden. Uiteindelijk wisten we uit het dal te klimmen.”



Maar hoe? „Ik kreeg een goede tip van iemand om veel te netwerken in het buitenland. Ik ben naar Italië en Oost-Europa gegaan, veel landen bezocht. Uiteindelijk viel het kwartje de goede kant op. De eerste opdracht in 2009 was een verpakkingslijn voor kipshoarmavlees voor een Zwitserse supermarktketen. Een vulmachine die vijftig porties shoarma van 700 gram per minuut verdeelt, voordat ze verpakt worden en naar de klant gaan.”



Al snel volgden verzoeken voor eenzelfde soort lijn, ditmaal voor verpakkingen van zeewier naar Belarus. „Zo is het balletje echt gaan rollen. Indirect allemaal een gevolg van onze beslissing om te focussen op de internationale markt. Als klein bedrijf werken we in een platte organisatie waar iedereen voor elkaar klaarstaat, we flexibel zijn en de bouwtijden kort houden.”



Hij loopt vervolgens naar een grote poster aan de muur waarop een Zwitserse verpakkingslijn staat afgebeeld. „Deze machine gaf ons team en mij een enorme boost. Eigenlijk is het hobbyen. Met vier engineers bedenken we producten waar klanten naar op zoek zijn. In goed overleg met de collega’s in de werkplaats maken we uiteindelijk een mooie machine.”

Tellen, sorteren en verpakken

Zijn bedrijf bouwde onder meer lijnen die producten verpakken op basis van gewicht of door ze te tellen. „Gewassen en gesneden sla kunnen zo in bakjes worden verpakt. Dit kan voor elk product dat ongesorteerd in een bakje wordt gestort, bijvoorbeeld zeevruchten, soorten pasta, vis, vlees, zoetwaren en nog veel meer. Precies zoals de klant wenst. We merken dat de machines steeds complexer worden, terwijl het eenvoudig moet zijn om ze schoon te maken. We voldoen daarbij aan de hoogste hygiënische eisen.”



Als voorbeeld noemt hij een machine die ze hebben gebouwd voor een grote Zwitserse chocoladefabriek. „Het ging over een bepaalde chocoladereep waarvan de eindklant wilde dat de consument de bovenkant door de verpakking heen kon zien. Alles moest tot op de millimeter goed in de verpakking komen. Uiteindelijk kwamen ze hier met negen personen van de eindklant om naar de machine te kijken. Ze kwamen bedrukt binnen, maar gingen erg blij weer naar buiten.”

De laatste drie jaar pieken we in omzet. We produceren tegenwoordig zo’n vijftien tot twintig machines per jaar Egbert Nillesen Abracad Technoworks

Nillesen volgt met Abracad al bijna twintig jaar zijn intuïtie en bouwde inmiddels al honderden machines, met de missie dat de volgende versie een verbetering moet zijn van de vorige. „De laatste drie jaar pieken we in omzet. We produceren tegenwoordig zo’n vijftien tot twintig machines per jaar en groeien ondertussen uit ons jasje. De markt in het buitenland ligt voor het oprapen, mits je de juiste personen kent. Het probleem is dat goed personeel vinden in Nederland schaars blijft.”

Directeur/eigenaar Egbert Nillesen in zijn bedrijf Abracad Technoworks met achter hem een van de machines dat het bedrijf fabriceert. Foto: Thijn Vorstenbosch / DCI Media