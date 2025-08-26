Internationale dronebouwer Destinus uit Hengelo groeit naar 650 man: ‘Focus ligt nu op defensie’

Destinus produceert turbojetmotoren die afhankelijk van het model tussen de 10.000 en 100.000 euro kosten. Ze worden gebruikt voor drones met een vliegduur van onder de 30 minuten tot ze hun doel bereikt hebben en ontploffen. Het bedrijf geeft een eerste kijkje in zijn werk.

Destinus zit op het High Tech Systems Park in Hengelo, vlakbij Thales, een radarbedrijf. Voor het hek staat beveiliging. „We bewaken het terrein 24 uur per dag”, zegt een beveiliger tegen de Tubantia. Vandaag is speciaal, want oprichter Mikhail Kokorich is op bezoek.

Kokorich, een bekende natuurkundige die in Rusland is geboren en in 2012 naar de Verenigde Staten emigreerde, droomde ervan om onbemande vliegtuigen op waterstof met hoge snelheid de wereld rond te laten vliegen. In 2021 richtte hij samen met drie anderen Destinus op om deze droom te verwezenlijken.

Twee jaar later kocht Destinus het Hengelose bedrijf Opra dat gasturbines produceert. Deze turbinetechniek helpt bij het ontwikkelen van supersnelle vliegtuigen.

Flinke groei Destinus

Inmiddels is Hengelo een belangrijke locatie van Destinus geworden. Het internationale bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid, vooral omdat het zich richt op de defensie-industrie. „We zijn gegroeid van een paar medewerkers naar 650 mensen”, zegt Wouter van Beek, de commercieel directeur.

Destinus heeft zijn hoofdkantoor in Nederland, maar het bedrijf heeft ook vestigingen in Spanje, Duitsland, Zwitserland, Oekraïne, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

AI stuurt drones

Van Beek is net terug van een defensiebeurs in Denemarken en is nu in Hengelo om samen met Kokorich een belangrijke investeerder te ontmoeten. Destinus gaat binnenkort het Zwitserse bedrijf Daedalean overnemen voor meer dan 200 miljoen euro. Hierdoor kan het bedrijf slimmere en doeltreffendere AI-toepassingen maken voor onbemande vliegtuigen.

Onze focus in Hengelo ligt nu op ontwikkeling en productie van de turbojets voor drones

De gasturbines van Opra worden nog steeds gemaakt, maar dit is niet meer de kern van het bedrijf. „Onze focus in Hengelo ligt nu op ontwikkeling en productie van de turbojets voor drones”, zegt Van Beek tijdens een rondleiding.

De motoren zijn handig ontworpen en kunnen voor verschillende dingen gebruikt worden. De meeste aandacht gaat nu naar toepassingen in het leger. Van Beek denkt dat deze technieken later ook civiel te gebruiken zijn.

Drones met explosieven

Destinus noemt zichzelf een ‘disruptive defence tech-bedrijf.’ Het betekent dat hun technologie de manier van oorlogvoeren kan veranderen. Disruptive defence technologie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, robots, hypersonische wapens en quantumtechnologie. Dit soort innovaties heeft grote gevolgen voor defensie wereldwijd.

Van Beek vertelde eerder dat drones uit Hengelo in Oekraïne worden voorzien van explosieven. Het assembleren van de drones gebeurt nu nog in Hengelo, maar later ergens anders in Nederland, hij wil niet vertellen waar. Volgens eerdere berichten werkt Destinus samen met de VDL groep in Born.

Overname Daedalean

Van Beek is positief over de Nederlandse defensie-industrie. „Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft een duidelijke visie neergezet: vooroplopen binnen het Navo-bondgenootschap in bepaalde innovatieve domeinen. Het ministerie van Defensie, kennisinstituten en industrie werken nauw samen in een solide, internationaal toonaangevend driehoeksverband”, zegt hij.

Defensie heeft vijf speerpunten: slimme materialen, sensoren, quantum, ruimtetechnologie en intelligente systemen. Destinus past hier goed bij en ontwikkelt drones met kunstmatige intelligentie.

Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft een duidelijke visie neergezet: vooroplopen binnen het Navo-bondgenootschap

Dankzij de overname van Daedalean kan Destinus slimme software maken, waardoor drones ook in moeilijke situaties kunnen navigeren, zoals bij gps-verstoringen. Ze kunnen de omgeving zonder gps begrijpen en kennen ook hun positie ten opzichte van elkaar.

F16-hangar Twente Airport

Door de overname van Daedalean wordt mogelijk een nieuwe vestiging geopend in Nederland, maar waarschijnlijk niet in Twente. Destinus had een oude F-16-hangar gehuurd op Twente Airport, met de bedoeling daar aan ontstekers voor explosieven te werken.

Het traject om de benodigde vergunningen te krijgen duurt lang. Volgens Van Beek wordt de technologie momenteel elders getest en gecertifieerd, maar is het mogelijk dat de hangar in de toekomst weer in gebruik wordt genomen.