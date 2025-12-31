Recordverkoop van warmtepompen in 2025 voor Liselotte en Martijn: ‘Willen volgend jaar grootste van Nederland zijn’

Voor Weheat-oprichters Liselotte Graas en Martijn van de Ven was 2025 een jaar van bewijzen en bouwen aan de toekomst. Het warmtepompbedrijf groeide harder dan verwacht, veroverde nieuwe markten en breidde nationaal en internationaal uit. Als kers op de taart wonnen ze de Nationale Ondernemersprijs. „Elk jaar denken we dat we niet harder kunnen gaan.”

Martijn en Liselotte steken niet onder stoelen of banken dat ze ambitieuze ondernemers zijn. In een interview met De Ondernemer afgelopen jaar vertelden ze dat ze in 2030 de grootste warmtepompleverancier van Europa willen zijn. In 2024 groeide hun omzet met 900 procent en ook dit jaar spreken ze weer over triple digits.



Wanneer De Ondernemer vraagt hoe het met de twee gaat, beginnen ze vol enthousiasme over de snelle groei van het bedrijf en alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Maar hoe gaat het met hen? Ze lachen. „We stomen altijd door”, zegt Liselotte Graas, „en we merken inderdaad dat we snel op de inhoud ingaan als iemand vraagt hoe het gaat.” Voor de duidelijkheid. Het gaat goed met de ondernemers. Ze zijn dag en nacht met het bedrijf bezig. „Het is iets wat brandt vanbinnen. Bij de meeste mensen die bij ons werken. Je voelt dat je een missie hebt die klopt en dat we op de juiste koers zijn.”



Het jaar van bewijzen

Dan maar snel terug naar het afgelopen jaar en die juiste koers. „Het was een heel belangrijk jaar voor ons qua bewijsvoering”, vertelt Martijn van de Ven. In 2024 kon Weheat namelijk nog profiteren van gunstige omstandigheden in de markt, zoals hoge subsidies. Dit jaar gingen de subsidies omlaag en bleven de gasprijzen stabiel, waardoor de warmtepomp op het eerste gezicht minder vanzelfsprekend werd voor de consument.

Je moet jezelf dan kunnen onderscheiden als bedrijf, stelt Martijn. Niet alleen concurreren op prijs, maar juist vanuit toegevoegde waarde. „Dat betekent dat je je binding met bestaande klanten behoudt, nieuwe klanten aantrekt en dat huiseigenaren en installateurs bewust voor jou kiezen omdat je iets extra’s brengt.”

Ik kan trots melden dat van de top tien grootste installateurs er inmiddels negen klant zijn en zes van hen unaniem voor ons kiest Martijn van de Ven Weheat

En of dat is gelukt? „Boven verwachting”, zegt Liselotte. „Als we kijken naar directe concurrenten, de grootste van Nederland en Europa, zijn daar juist ontslagen gevallen en hebben zij in kosten moeten snijden. Wij hadden als doel om van de 120.000 geplaatste warmtepompen in Nederland het afgelopen jaar er 10 tot 20 duizend te plaatsen. Dat hebben we ruim gehaald. Ook kan ik trots melden dat van de top tien grootste installateurs er inmiddels negen klant zijn en zes van hen exclusief voor ons kiest”, vertelt Martijn.

Softwarebedrijf dat warmtepompen maakt

Hoewel je bij een warmtepomp misschien niet direct aan software denkt, heeft Weheat juist meer weg van een softwarebedrijf met een Research & Development-team dat voor meer dan de helft uit software-engineers bestaat. Een belangrijk onderdeel van hun succes is namelijk de zelfontwikkelde software.

Martijn spreekt met zichtbare trots over de ‘first time right’-scores: „We hebben installateurs die geen enkele keer terug hoeven. Dan hebben ze een first time right van 100 procent. Dat betekent dat ze in de geplande tijd klaar zijn en geen extra ritten hoeven te maken.” Verdere eventuele controles kunnen door de zelfgebouwde software van Weheat van afstand gedaan worden.

Unique selling point in de warmtepompwereld

„Een van de grote installateurs die volledig voor ons heeft gekozen, zat daarvoor slechts op 69 procent first time right en bij ons dus op 100 procent”, zegt Martijn. Liselotte voegt toe: „Zoiets eenvoudigs als 4G-connectiviteit (de warmtepomp van afstand kunnen updaten en uitlezen, red.) is voor ons vanzelfsprekend, maar een unique selling point in de warmtepompwereld”, vertelt Liselotte.

Dit laat volgens de ondernemers nog maar eens zien waarom het voor hen zo voordelig is om een softwarebedrijf te zijn. „Als regels of wetgeving verandert, dan kunnen wij heel snel inspringen op die veranderingen. We zorgen dat we de meest interessante keuze zijn voor de bewoners en de installateur.”



2025 was ook het jaar van het testen en verbeteren van Weheat Intelligence. „Dat is een extra laag die zorgt dat de warmtepomp nog slimmer aangestuurd wordt. De interface met dynamische energietarieven, je zonoverschot en gebruikspatronen: al die elementen worden meegenomen. We hebben Weheat Intelligence de afgelopen jaren in bèta getest bij honderden huishoudens. Komend jaar gaan we groots lanceren. Door de warmtepomp bespaar je al, maar dit levert een vermenigvuldiging van die besparing op. In het tweede kwartaal van 2026 gaat het live.”

Liselotte Graas en Martijn van de Ven van Weheat met de Nationale Ondernemersprijs. Foto: van Assendelft fotografie

Nationale Ondernemersprijs

Het voelt voor hen al bijna als jaren geleden, maar wat ook dit jaar gebeurde: Weheat won de Nationale Ondernemersprijs. Liselotte ziet die prijs niet alleen als een erkenning van buitenaf, maar meer als symbool voor het hele jaar. „De ondernemersprijs kwam precies op het moment dat wij zelf voelden: we zijn nu echt die harde groei aan het pakken, midden in een rebranding. Er kwam zoveel tegelijk samen, de prijs staat voor ons symbool voor dit jaar.’’



Normaal stoomt het team altijd door, vervolgt ze, maar het winnen van de prijs dwong hen even stil te staan bij wat ze samen bereikt hadden. „Binnen het hele bedrijf was het een moment van echt even stilstaan met z’n allen bij deze erkenning. Het zette eigenlijk de strik om het hele jaar heen.’’

Niet alles ging perfect

Inmiddels plaatsen meer dan tweehonderd installatiebedrijven Weheat. Daardoor zou je bijna denken dat er niets mis kan gaan, maar niet alles in 2025 verliep vlekkeloos. De warmtepompmarkt groeit waardoor ook veel nieuwe installatiebedrijven opkomen, bijvoorbeeld uit de zonnepanelensector. Martijn: „Dan laat soms de kwaliteit van een installatie te wensen over, warmtepompen zijn echt een andere tak van sport dan zonnepanelen.”

We hebben geleerd om kritisch te zijn op welke klanten goed bij ons passen Martijn van de Ven

Voor Weheat betekende dat soms negatieve reviews, terwijl de oorzaak niet bij de warmtepomp lag. Liselotte: „Een warmtepomp kan perfect functioneren, maar als hij niet goed geïnstalleerd is, is de consument niet blij.’’ En tot overmaat van ramp gingen sommige installatiebedrijven failliet. „We wilden die consument helpen, ook al was het eigenlijk niet onze verantwoordelijkheid. Dan ben je alleen veel tijd kwijt aan het managen van sentiment, terwijl je die tijd had kunnen besteden aan nieuwe business. En het kost echt veel geld, heel veel geld”, zegt Martijn.



De les: snelle groei van een partner of klant lijkt aantrekkelijk, maar als die kwaliteit of betrouwbaarheid mist, kan het je merk schaden én veel middelen verspillen. „We hebben geleerd om kritisch te zijn op welke klanten goed bij ons passen en zijn hogere eisen gaan stellen aan welke partijen Weheat mogen voeren’’, zegt Martijn. Liselotte knikt: „Dat is gewoon essentieel, zeker als je niet direct aan de eindklant verkoopt.’’

Utrecht als nieuwe uitvalsbasis voor internationalisering

In 2025 kwam er nog een grote aankondiging: Weheat breidt vanuit het Brabantse Duizel uit naar een nieuwe commerciële vestiging in Utrecht. Liselotte: „Utrecht ligt veel centraler voor klanten. We kunnen vanuit hier de internationalisering aanjagen en slimmer onszelf in de markt zetten. Ook qua hiring kan je daar ook commercieel talent en bepaalde developers makkelijker aantrekken.’’



Weheat is op stoom in Nederland en wil internationaal nu ook echt stappen gaan zetten. Dat deed het bedrijf al in Portugal, Spanje, Italië, België en binnenkort Engeland. Martijn: „We zijn ook bezig met een mogelijke grote klant in Duitsland.’’ Elk land vraagt tijd en weer net een andere aanpak, zegt hij. „In Portugal werken we met één partner, enorm groot in vloerverwarming. Die trekt ons mee. Eén land, één partner: daar kan je hard mee groeien.’’



Over 2026 is Martijn helder. „Volgend jaar willen we de grootste van Nederland zijn.’’ Op de VSK-beurs in februari presenteren ze een nieuw product. Uit enthousiasme doet Martijn al bijna het product uit de doeken, maar Liselotte weet dat nog net te voorkomen. „Het is in ieder geval helemaal toegespitst om het laatste stukje van de markt te veroveren’’, zegt Martijn.

Waar ben je het meest trots op? Beide: „De groei van het team. Niet in aantallen. Natuurlijk maken we iedere keer hele snelle groei door als je kijkt naar die omzetaantallen. Het representeert natuurlijk ook hoe volwassen je bedrijf is. We denken dat de mensen hier ook het gevoel hebben dat ze meerdere jaren in één jaar meemaken, zo snel groeien we. We zijn het allertrotst op de cultuur die we hier met z’n allen neerzetten en weten te behouden.” Wat ga je in 2026 niet meer doen? Martijn: „Ik ben heel veel betrokken geweest bij de ontwikkeling van de eerste warmtepomp. Toen waren we nog maar met vijf mensen. Ik heb wel echt een andere verantwoordelijkheid inmiddels. Mensen hebben soms nog het idee dat ik hun sparringspartner ben voor diep inhoudelijke zaken. Ik ben altijd bereikbaar en toegankelijk. Vooral om het team te laten groeien, wil ik daar volgend jaar meer van wegblijven.” Liselotte: „Voor mij wordt het sowieso een heel ander type jaar, omdat ik natuurlijk de boel in Utrecht ga opzetten. Dus voor mij voelt het eigenlijk niet als dingen die ik niet moet gaan doen. Maar daar begin je weer een soort van from scratch. Dus moet je juist de cultuur bewaken terwijl je een nieuw team opbouwt. Het is echt een verandering naar weer een nieuwe locatie en weer een andere stad, andere omgeving. Hoe je die groei echt doorzet? Ik ben er meer mee bezig: hoe kan ik juist onze succesformule behouden op die nieuwe locatie en vanuit daar de versnelling inzetten?” Hoe zien de feestdagen eruit? Martijn: „Ik ga zo veel mogelijk met familie tijd doorbrengen. En net na kerst ga ik vrij zeker naar China om de Chinese vestiging van Wefabricate te bezoeken.” Liselotte: „Ik ben met mijn gezin natuurlijk. Ik heb twee kleine kindjes, dus we zijn gewoon veel met familie. En we gaan de panden in Utrecht bezichtigen. Dus ook feestelijk.” Als je 2025 in één liedje moet samenvatten, wat is dan jouw soundtrack voor het voorbije jaar? Beide: „Legendary van Welshly Arms.” Liselotte: „Het past gewoon heel erg bij ons en de fase waarin we zitten. Het gaat over het besef dat we met Weheat niet zomaar een bedrijfje zijn, maar echt iets groots aan het neerzetten zijn. Dat geeft een enorme energie.” Martijn: „In dat nummer zit ook de zin: ‘Whatever happens, it won’t be in vain’. Dat is precies hoe het voelt. Het is keihard hosselen, vallen en weer opstaan. Maar linksom of rechtsom: we doen het ergens voor. We zijn bezig onze doelen te verpletteren en dat maakt al dat harde werken de moeite waard.”