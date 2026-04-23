Swapfiets-oprichters halen miljoenen op met startup Eccasion: zo schudden ze de markt voor tweedehands elektrische auto’s op

Startup Eccasion verkocht in anderhalf jaar tijd bijna tweehonderd tweedehands elektrische auto’s en haalde deze week 3,2 miljoen euro groeigeld op. Het platform is opgericht door Richard Burger en Martijn Obers, bekend van Swapfiets, en wil elektrisch rijden toegankelijker maken met een persoonlijke aankoopervaring. „Bij ons heb je niet het gevoel dat je een auto wordt aangesmeerd, maar dat je samen zoekt.”

In anderhalf jaar tijd verkocht startup Eccasion bijna tweehonderd tweedehands elektrische auto’s. Deze week haalde het bedrijf meer dan drie miljoen euro op om verder te groeien. Playfair VC, Rethink Ventures en Dirk de Bruijn (medeoprichter van Swapfiets) tonen met hun investering vertrouwen in de verdere uitbreiding van het platform en daarmee in de uitbreiding van elektrische mobiliteit. De omstandigheden lijken ‘gunstig’: sinds de brandstoftekorten door de oorlog in Iran schoot de vraag op de website van Eccasion omhoog. „We hebben nu meer dan zeshonderd actieve zoekopdrachten lopen”, zegt Richard Burger, medeoprichter van Eccasion en Swapfiets.

Zelf rijdt hij een Tesla Model Y. Samen met Martijn Obers (ook medeoprichter Swapfiets) startte hij Eccasion om de uitstoot die ons vervoer veroorzaakt drastisch verminderen: „Elektrisch rijden is dé manier om de uitstoot voor mobiliteit naar beneden te krijgen. Maar er was nog geen goede plek waar je tweedehands elektrische auto’s kon vinden.” Hij is niet de autofreak binnen Eccasion en komt op de fiets naar kantoor. „Maar het stukje circulariteit, de combinatie van hardware en technologie, maakt dit gewoon een goede fit”, aldus Richard.

Bedenktijd werkt als een sterke incentive om een heel goed product te verkopen Richard Burger medeoprichter Eccasion

No cure, no pay

De doelgroep die Eccasion vooralsnog goed weet te vinden, bestaat uit dertigers en veertigers: tweeverdieners met kinderen. Klanten hebben op het platform een eigen portal. Hierop krijgen ze dagelijks elektrische occasions voorgeschoteld die aan hun wensen voldoen: een bepaald automerk, model, kleur, range en kilometerstand. De tweedehandsauto’s worden gefilterd uit online veilingen van oude leaseauto’s, waar je als particulier niet kunt kopen maar als dealer of bedrijf wel. Voor de zoekopdracht betalen klanten niets. Als ze eenmaal overgaan tot aanschaf van een auto, hanteert Eccasion een transparante commissie van 10 procent. Voorraad voeren ze niet.



Voor het rijklaar maken van de verkochte auto’s heeft het bedrijf inmiddels een vaste partner gevonden. Richard: „Dat wiel hebben we niet opnieuw hoeven uitvinden, dat soort partijen bestaat volop. We hebben alleen de mensen op die locatie opgeleid om met Aviloo te werken, zodat ze de batterijcheck kunnen doen.” Zodra de auto bij de klant is, heeft deze twee weken bedenktijd. „In de praktijk gebeurt het niet vaak dat een auto terugkomt. Maar als er een terugkomt, is dat door persoonlijke omstandigheden, zoals het duurder uitvallen van een verbouwing. Niet om de auto zelf”, zegt Richard. „Het werkt als een sterke incentive om een heel goed product te verkopen.”



Plannen met investeringsgeld

Hij heeft er al een ‘rondje veilingen’ op zitten: „Die speuren we sinds het begin deels zelf af. Want de juiste elektrische auto’s eruit pikken is nog best lastig. Soms staat er Tesla-model 3, soms zonder streepje of soms Tesla model.3.” Het verder automatiseren van deze search met AI-technologie is één van de dingen die hij wil doen met het investeringsgeld. Daarnaast moet de technologie die de matches aan autozoekers voorlegt aangescherpt worden en wil Eccasion aan haar naamsbekendheid werken. Ook wil Richard de schadebeoordelingen volledig automatiseren. „Martijn en ik zaten soms wel drie dagen per week schadefoto’s te bekijken en te beoordelen, dat is natuurlijk niet schaalbaar.”



Wat ze in het begin ook vaak zelf deden, was het beantwoorden van klantvragen. „Over de range van een batterij, over modellen: zo’n 95 procent van alle vragen daar kwamen we na ons vooronderzoek en veel self-learning wel uit.” En het afleveren van de auto’s: „Op vrijdag- of zaterdagavond is ook niet zo schaalbaar nee. Mensen vinden het bovendien prima om ‘m in de buurt op te halen.” Nu zijn er zeven mensen in dienst die zich bezighouden met consumentencontact, technologie en operatie.

Geen AI-bots en salesbuttons bij autoaankoop Richard Burger Medeoprichter Eccasion

‘Samen zoeken’ blijft

Alhoewel hij benadrukt dat de technologie achter Eccasion het belangrijkst is, dus de juiste auto’s op een uniforme manier presenteren, heeft hij de afgelopen anderhalf jaar ook gemerkt dat ze een consumentervaring bieden waar mensen heel blij van worden. „Dat heeft me een beetje verrast. We kunnen dat persoonlijke contact, het ‘samen zoeken’, niet meer loslaten. Dat werkt gewoon heel goed. Hoewel mensen nu zelf kunnen zoeken en auto’s in hun portal krijgen voorgeschoteld, zal er voorlopig ook nog iemand van ons bellen of mailen”, zegt hij.



Dat verklaart wellicht ook waarom de ‘Koop & Verzend’-knop die ze tijdelijk invoerden op de website niet werkte. „Dat vinden mensen veel te spannend. Een auto is echt een grote aankoop voor mensen, een stukje identiteit kun je bijna zeggen. Daar hoort persoonlijke begeleiding bij – geen AI-bots en salesbuttons.”



Hoe dat gaat als alle zeshonderd actieve autozoekers morgen tot kopen willen overgaan, weet hij zelf ook nog niet. „De salescyclus is best lang, gemiddeld vier weken. Er zijn ook klanten die nu kijken om volgende zomer een auto te kopen. En er zijn mensen voor wie autozoeken een beetje een hobby is.” Wat hij wel weet, is dat hij elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk wil maken. Richard: „Meer veilingen en meer auto’s toevoegen en alles op een nog betere manier aan onze klanten aanbieden. Dat is het doel.”



