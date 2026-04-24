Kan AI een ondernemer vervangen of versterkt het juist de menselijke creativiteit? In de aanloop naar de lancering van House of Founders delen Constance Scholten en Maas de Goede hun ervaringen: hoe een groep ondernemers en builders met AI in slechts één week tijd vijf nieuwe startups uit de grond stampte.

Vijf bedrijven in één week: wat er gebeurt als ondernemers, AI en vertrouwen samenkomen

House of Founders In Zuid-Afrika kwamen founders, builders en designers een week lang samen om te experimenteren met een nieuwe manier van bedrijven bouwen. Zonder strak plan, maar met veel ideeën, AI‑tools en ondernemerschap. In aanloop naar de lancering van House of Founders spreekt Thomas Hendriks telkens twee van de topondernemers. In deze podcast spreken Constance Scholten en Maas de Goede.

Wanneer maakt AI ondernemers overbodig? „Vandaag al,” zegt Constance Scholten stellig . Niet omdat ondernemers verdwijnen, maar omdat veel uitvoerend werk inmiddels sneller en beter door technologie kan worden gedaan. „Als operator kan AI straks misschien wel beter draaien dan ik.”

Toch ligt de echte kracht van ondernemerschap volgens Maas de Goede, techondernemer uit Amsterdam, ergens anders. „Een goed businessidee begint vaak met een soort obsessie. Iets wat je zelf hebt meegemaakt of een probleem dat je móét oplossen. Die spark is menselijk.”

Menselijke drive en technologische versnelling

Die combinatie van menselijke drive en technologische versnelling stond centraal tijdens House of Founders. Acht ondernemers en een team van builders sloten zich een week lang op in een villa in Zuid‑Afrika. Het doel: experimenteren met het bouwen van nieuwe bedrijven, met behulp van AI. De uitkomst: vijf startups in vijf dagen.

Constance Scholten is ondernemer en venture partner bij Slingshot Ventures. Iemand die ondernemerschap, innovatie en investeringsdenken samenbrengt. Bij House of Founders bouwt zij mee vanuit een strategische en creatieve blik. Maas de Goede is oprichter en algemeen directeur van Duqu. Binnen House of Founders brengt hij veel gevoel voor snelheid en tooling en kan hij met zijn technische achtergrond ideeën razendsnel omzetten naar iets werkends.

Wat het experiment bijzonder maakte, was dat er nauwelijks vooraf vastgestelde doelen waren. ,,Er was eigenlijk maar één regel," zegt Maas. ,,Alles wat we daar bedachten, was van iedereen." Ideeën konden vrij worden gedeeld en wie wilde kon aansluiten om ze verder te ontwikkelen. Dat zorgde voor een opvallend open dynamiek.

De week begon aan een lange tafel met een serie pitches. Sommige ideeën bleven liggen, andere sloegen meteen aan. „Je zag het letterlijk in de ogen van de groep,” zegt Maas. „Als ondernemers ergens energie van krijgen, dan gaat het meteen.”

Volgens Constance ontstond daarna een soort natuurlijke rolverdeling. ,,Iedereen stapte automatisch in dat stukje waar hij of zij het beste in was. Dat gebeurde bijna organisch."

AI speelde daarbij een belangrijke rol, maar niet zoals vaak wordt gedacht. De technologie zorgde vooral voor snelheid. Waar het normaal maanden duurt om een techbedrijf te bouwen, konden teams nu in dagen prototypes maken, apps bouwen en systemen testen.

,,Het verschil is dat je niet alleen ideeën bedenkt," zegt Maas. ,,Je bouwt meteen een bedrijf. Met een backend, een app, een betalingssysteem. Dat was zonder AI simpelweg niet mogelijk geweest in een week."

Toch draaide de week uiteindelijk niet alleen om technologie. Halverwege bezochten de founders een school in een van de armste wijken van Kaapstad. Dat moment veranderde de energie in de groep. ,,Je realiseert je ineens hoe groot de verschillen zijn," zegt Constance. ,,En dan vraag je je af: wat doen we met wat we hier meemaken?"

Voor Maas onderstreepte dat moment wat de echte rol van AI is. ,,De motivatie om iets te doen voor die kinderen, dat is puur menselijk. Die wilskracht ontstaat uit verbinding en emotie. AI helpt vervolgens om het idee razendsnel werkelijkheid te maken."

Volgens beide ondernemers ligt daar misschien wel de grootste les van het experiment. Niet dat technologie mensen vervangt, maar dat het ruimte kan creëren voor wat mensen juist uniek maakt. „Veel werk bestaat uit repetitie en uitvoering,” zegt Maas. „Als AI dat overneemt, blijft er iets anders over: passie, creativiteit, verbinding.” Constance: „Als we het goed gebruiken, kan technologie werk misschien juist menselijker maken.”