Elke investeerder kent het probleem: een veelbelovende startup pitcht een briljant idee, ondersteund door een prachtige spreadsheet vol indrukwekkende – maar lastig te verifiëren – financiële projecties. Om te voorkomen dat investeerders blind hoeven te varen, ontwikkelde House of Founders een slimme AI-tool: See everything. Miss nothing.

Een nieuw bedrijf bouwen met behulp van AI, en dat in een week. Acht topondernemers gingen als House of Founders de uitdaging aan en: na een paar dagen waren daar al de eerste bedrijven. De Ondernemer publiceert als exclusief mediapartner artikelen, video’s en podcasts over dit bijzondere project.

Wanneer je als investeerder instapt, wil je zeker weten dat de data klopt. Een uitgebreide due diligence (DD) is echter een zwaar, tijdrovend en kostbaar proces. Zeker bij zogenoemde pre-seed of vroege investeringsrondes wordt dit vaak overgeslagen, met alle risico’s van dien. In de bovenstaande video laat het team van House of Founders zien hoe AI dit probleem in een handomdraai oplost.

De kloof tussen spreadsheet en werkelijkheid

„Hoe kom je er nou achter of cijfers niet kloppen als een startup naar je toe komt met een hele mooie spreadsheet?”, vraagt een van de founders zich af in de video. Het gedrag van een bedrijf analyseren over een periode van anderhalf tot twee jaar is normaal gesproken monnikenwerk. Frauderen met een uitdraai van een bankafschrift is bovendien relatief eenvoudig.

De oplossing van House of Founders is even simpel als doeltreffend: geef de investeerder via een PSD2-integratie (een beveiligde bankkoppeling) direct inzicht in de ruwe transactiedata. De AI-tool fungeert vervolgens als een financiële waakhond die deze data categoriseert, analyseert en controleert.

Gebouwd in recordtijd met de ultieme 'AI-stack'

Wat deze tool extra bijzonder maakt, is de manier waarop deze is gebouwd. Het team maakte gebruik van een geavanceerde ‘AI-stack’ om de ontwikkeling drastisch te versnellen. Concepten werden eerst uitgewerkt met behulp van ChatGPT en Claude. Voor het aansturen van meerdere AI-agenten werd OpenAI ingezet. En de daadwerkelijke code en prompts werden uitgeschreven en geïmplementeerd via tools als Lovable en Cursor.

„Je ziet hoe ontzettend snel je iets kunt neerzetten met een backend die functioneert en een betalingsintegratie. Dat was een half jaar geleden nog ondenkbaar,” horen we een van de lead-developers in de video zeggen.

Live dashboarding via een simpele chat

Tijdens de demonstratie in de video wordt de ware kracht van het platform pas echt zichtbaar. Het systeem biedt niet zomaar een statisch rapport, maar een interactief dashboard gedreven door een chat-interface.

Wanneer een gebruiker vraagt what are my recurring payments?, doorzoekt de AI direct duizenden transacties van de afgelopen 12 tot 24 maanden. Binnen seconden genereert het systeem een visueel dashboard. Het herkent en categoriseert automatisch de maandelijkse uitgaven, zoals software-abonnementen, bankkosten en betalingen aan de Belastingdienst. Alles wordt gepresenteerd in overzichtelijke grafieken en tabellen, inclusief een inschatting van de betrouwbaarheid van de data.

De toekomst van investeren

Met deze tool (mede mogelijk gemaakt door partner Digital Notary) slaat House of Founders een brug tussen vertrouwen en controle. Voor investeerders betekent dit dat ze met één druk op de knop een 'mini-DD' kunnen uitvoeren voordat ze kapitaal toezeggen. Voor startups betekent het dat transparantie de nieuwe standaard wordt. Eén ding is zeker: de tijd van oncontroleerbare spreadsheets lijkt definitief voorbij.

Een van de brainstorms van de House of Founders onder leiding van Ron Simpson.