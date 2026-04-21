Een project dat normaal gesproken weken of zelfs maanden in beslag neemt, afronden in een kwestie van uren. De topondernemers van House of Founders maakten het waar: door de inzet van geavanceerde AI-tools.

Hoe House of Founders met AI binnen enkele uren een compleet nieuw webplatform bouwde

Een nieuw bedrijf bouwen met behulp van AI, en dat in een week. Acht topondernemers gingen als House of Founders de uitdaging aan en: na een paar dagen waren daar al de eerste bedrijven. In de video hierboven geven de ontwikkelaars een uniek kijkje achter de schermen bij de razendsnelle ontwikkeling van hun nieuwe platform én delen ze waarom ze halverwege de nacht het roer compleet omgooiden.

De manier waarop we websites en applicaties bouwen verandert in een razend tempo. Waar designers vroeger werkten in programma’s als Adobe InDesign en later Figma om ontwerpen over te dragen aan developers, neemt AI nu een groot deel van dit proces over.

De grenzen van de prompt: van Lovable naar Claude Code

De initiële lancering van het House of Founders-platform werd gebouwd met Lovable, een AI-tool waarmee je door middel van prompts snel een werkende applicatie of website kunt genereren. „Lovable is prima als je iets snel gelanceerd wilt hebben,” legt een van de ontwikkelaars uit in de video. „Je kunt je een weg prompten naar een uitkomst.”

Toch liep het team tegen de grenzen van het systeem aan. De gekozen strategie bleek te complex en het resultaat voelde simpelweg niet goed genoeg (‘we willen iets dat méér dan prima is’). Na een kritische evaluatie – die tot diep in de avond duurde – besloot het team tot een harde reset. Ze stapten over naar Claude Code om het platform vanaf de grond af zelf op te bouwen.

AI-gedreven designsysteem

Met de overstap naar Claude Code werd een compleet nieuwe werkwijze geïntroduceerd. In plaats van losse elementen te genereren, bouwde het team direct in de code een schaalbaar designsysteem.

Dit systeem fungeert als een digitaal brandbook dat door elke developer of front-end designer kan worden gebruikt. Alles is vooraf vastgelegd: van de exacte afronding van de knoppen (border radius) tot de afstandsregels (spacing) en het kleurgebruik. Het resultaat: een plug-and-play systeem. Als het systeem even niet doet wat het moet doen, is een simpele AI-prompt als ‘we hadden toch iets anders afgesproken?’ vaak al genoeg om de code te corrigeren.

Bloed, zweet en AI-code

Dat de inzet van AI niet betekent dat je zelf achterover kunt leunen, blijkt wel uit de anekdote die in de video wordt gedeeld. Na een nachtelijke doorhaalsessie werd een van de teamleden, Michael, midden in de nacht slapend aangetroffen met zijn handen nog op het toetsenbord. Uit die - laten we het noemen - betrokkenheid ontstond wel een doorbraak: door Claude Code hele specifieke instructies te geven, wisten ze in slechts een uur tijd een resultaat neer te zetten waar normaal weken voor nodig zijn.

Modulair en direct aanpasbaar

Het eindresultaat mag er zijn. Het ontwikkelde platform is niet alleen visueel strak en in lijn met de nieuwe merkidentiteit, maar ook extreem flexibel voor de beheerders. Beheerders kunnen elementen zoals video-trailers, social proof en tekstblokken met een simpele druk op de knop verplaatsen en in- of uitschakelen.

De video toont aan dat AI in webdevelopment het experimentele stadium voorbij is. Het is een fundamenteel nieuw werkproces dat, mits je de juiste strategische basis neerzet, de time-to-market voor ondernemers drastisch kan verkorten.

Bekijk de volledige video bovenaan dit artikel om precies te zien hoe het team van House of Founders te werk ging.