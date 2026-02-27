Kabinet wil warmtepomp weer verplichten, maar fabrikant had net hele fabriek gesloten: ‘Heeft ons miljoenen gekost’

De hybride warmtepomp wordt toch weer verplicht vanaf 2029, als het aan het kabinet Jetten ligt. Warmtepompfabrikanten staan verrassend genoeg niet te juichen. Hun pakhuizen liggen nog vol met duizenden onverkochte warmtepompen die werden geproduceerd toen vier jaar geleden ook een verplichting werd aangekondigd. „Dit was echt een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid.’’

Lees verder onder de advertentie

De wave ging in 2022 bijkans door de Jaarbeurs, toen toenmalig minister Hugo de Jonge op installatiebeurs VSK aankondigde dat de hybride warmtepomp verplicht zou worden vanaf 2026. Wie een nieuwe ketel kocht, móest er een hybride warmtepomp bij kopen. Zo’n hybride pomp zorgt voor de verwarming van de woning; de cv-ketel springt alleen bij op heel koude dagen, schrijft AD.



De grote cv-ketelfabrikanten, die destijds nog wat huiverig waren voor de warmtepomp, zagen de energietransitie ineens helemaal zitten. Klanten zouden als gebraden kippetjes in de mond vliegen. Maar het laatste kabinet-Rutte viel een flink jaar later en het kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC zette vervolgens zonder gêne een streep door het plan.



Lees ook: Recordverkoop van warmtepompen in 2025 voor Liselotte en Martijn: ‘Willen in 2026 grootste van Nederland zijn’

Onbetrouwbare overheid

„Dit was echt een voorbeeld van een onbetrouwbare overheid’’, zegt warmtepomp-expert Rick Bruins van cv-ketelfabrikant Remeha. „Wij, maar ook andere fabrikanten zoals Itho Daalderop en Intergas, hadden juist op verzoek van de overheid enorm opgeschaald. Wij hadden een fabriek ingericht waar 140.000 warmtepompen per jaar konden worden geproduceerd’’, zegt Bruins.

Warmtepompexpert Rick Bruins van Remeha. Foto: eigen beeld

Lees verder onder de advertentie

„Hugo de Jonge vroeg ons om de productie te verhogen. We hebben toen in Tiel twee nieuwe fabriekshallen gebouwd. En toen het kabinet viel, was die investering opeens ondernemersrisico’’, zegt Henriëtte Davids van Itho Daalderop. Het bedrijf zou 100.000 warmtepompen per jaar te gaan maken. „Die aantallen halen we bij lange na niet.’’

Kostte miljoenen

Bruins: „Het heeft ons miljoenen euro’s gekost. We waren blij dat we nog cv-ketels maken om de financiële klap op te vangen. Bij ander fabrikanten hetzelfde verhaal. Er werden miljoenen geïnvesteerd om honderdduizenden warmtepompen per jaar te kunnen produceren.’’



Remeha had in Apeldoorn zelfs een nieuwe fabriek ingericht, die in 2023 werd geopend door ministers Hugo de Jonge en Rob Jetten. Zij waren toen al demissionair. De angst dat de verplichting geen stand zou houden, was al groot. Inmiddels is die nieuwe warmtepompfabriek van Remeha in Apeldoorn ontmanteld en gesloten. Er rest nog een productielijn bij een andere Remeha-fabriek, waarop vorig jaar ruim 10.000 binnenunits van warmtepompen werden geproduceerd, een fractie van de beoogde 140.000 stuks.

De ontmantelde warmtepompfabriek van Remeha in Apeldoorn waar 140.000 warmtepompen per jaar gemaakt hadden kunnen worden. Foto: eigen beeld.

Lees verder onder de advertentie

Oude voorraad

Er was meer ellende. Fabrikanten bleven zitten met grote voorraden ingekochte warmtepompen en onderdelen. De meeste buitenunits van warmtepompen komen min of meer kant-en-klaar uit China. Afmontage en productie van de binnenunit vinden hier plaats. Er waren veel buitenunits en onderdelen besteld in China.

We willen niet dat al die warmtepompen op de schroothoop belanden en we moeten ze verkopen Rick Bruins

„We hebben daar nog steeds een heel grote voorraad van die we tegen zeer lage prijzen proberen te verkopen. We doen van alles om dat voor elkaar te krijgen. Wie nu een hybride warmtepomp koopt, krijgt er een nieuwe cv-ketel bij. Voor – na aftrek van subsidie – in totaal 3500 euro: de laagste prijs ooit voor een hybride warmtepomp, inclusief nieuwe ketel en installatie.’’



Er wordt niets op verdiend, bezweert Bruins. „We willen niet dat al die warmtepompen op de schroothoop belanden en we moeten ze verkopen, want deze warmtepompen hebben een koudemiddel (een stof die in warmtepompen wordt gebruikt als medium voor het transport van warmte, red.), dat vanaf volgend jaar vrijwel zeker niet meer wordt gesubsidieerd.’’ Dat zou deze warmtepomp voor consumenten meteen een paar mille duurder maken en daardoor feitelijk onverkoopbaar.

Dubbel genaaid

Het kabinet Jetten lijkt het tij te keren. De hybride warmtepomp wordt vanaf 2029 verplicht bij vervanging van de cv-ketel. Maar fabrikanten zijn argwanend. „We deden wat werd gevraagd: productiecapaciteit creëren. Vervolgens werd de verplichting geschrapt. Toen moesten we de prijzen fors laten zakken om van de voorraad af te komen. En toen zei de overheid ook nog: ze zijn nu zo goedkoop geworden, de subsidie kan wel omlaag. We voelden ons echt dubbel genaaid.’’



Wat nu? Weer investeren? Haalt het minderheidskabinet van Rob Jetten 2029 wel? Is er überhaupt een Kamermeerderheid voor het plan? Bruins weet het wel: afwachten. Als er wordt geïnvesteerd, zal dat pas gebeuren als het plan absoluut zeker doorgaat.



Eerst zien, dan geloven is ook de teneur bij brancheorganisatie Techniek Nederland. Voorzitter Mark Harbers: „De sector juicht dit voornemen van het nieuwe kabinet toe, maar vindt het belangrijk dat we de ingeslagen weg nu wél blijven volgen en dat er snel duidelijkheid komt over de concrete uitwerking. Dan weten installateurs, fabrikanten en consumenten waar ze aan toe zijn.’’



Lees ook: Quatt-broers lenen 10 miljoen euro voor snelle groei: ‘Behalen van onze missie gaat boven eigen comfort’