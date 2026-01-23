Einde van salderen als grote doorbraak voor Emma en haar vader: ‘We moeten dit jaar vijf keer zo veel verkopen’

De naderende afschaffing van de salderingsregeling is de brandstof voor de wateraccu van Emma Snaak. Ze lanceerde een paar jaar geleden met haar vader Hans een betaalbaar alternatief voor de thuisbatterij. 2026 wordt het jaar van de waarheid voor hun bedrijf Solyx Energy: de productie moet vervijfvoudigen. „Dit is het ideale moment. We moeten nu vlammen.”

Emma Snaak werkte al bij een van de meest vooruitstrevende bedrijven in de duurzaamheidsbranche. „Bij Tesla was ik bezig met thuisladers voor de auto’s”, vertelt ze. Niet geheel toevallig had haar vader een bedrijf dat ook bezig was met laders voor elektrische auto’s. Na haar avontuur bij Tesla ging Emma in München aan de slag met elektrische vliegtuigen. Dat bedrijf ging failliet: „Niet elke duurzame onderneming kan lukken.” Ze belandde ze weer in Nederland. „Net toen ik terugkwam, had mijn vader zijn bedrijf verkocht. We wilden samen iets nieuws gaan doen.”



Onbenutte zonnestroom: blinde vlek én een kans

Tijdens het sparren over nieuwe kansen viel het kwartje. Maar weinig mensen weten dat gemiddeld slechts dertig procent van de stroom uit zonnepanelen direct wordt gebruikt in huis, realiseerden ze zich. „Zeventig procent gaat terug het net op, vaak midden op de dag als je niet thuis bent of mensen hun apparaten niet hebben aanstaan.”



In ongebruikte zonnestroom zagen ze een enorme kans. „Als je die reststroom kunt opslaan en later gebruiken, haal je veel meer uit je zonnepanelen én bespaar je flink op gas. Dat speelveld, het maximale benutten van je eigen zonnestroom, wordt de komende jaren pas echt interessant.”

Einde salderingsregeling als doorbraak

Tot nu toe was er voor veel huishoudens financieel weinig reden om hun zonnestroom direct te gebruiken. Dat komt door de salderingsregeling: wie stroom over had uit zijn zonnepanelen, kon die aan het net leveren en kreeg daar hetzelfde tarief voor als voor stroom die je van het net afnam. Die regeling wordt eind dit jaar geschrapt. In Engeland, waar zo’n regeling nooit bestond, zagen Emma en haar vader dat zonne-energie opslaan in een warmwatervat juist wél aansloeg. Een bedrijf dat in deze markt actief is, verkocht al 300.000 exemplaren ervan.



„Wij noemen het de wateraccu, anderen noemen het de zonnestroomboiler”, legt Emma uit. „Je slaat reststroom op in warm water in plaats van in een batterij. Je krijgt er geen elektriciteit uit, maar warm water voor je douche of keuken. Tapwater is de tweede grootste energieverbruiker in huishoudens, dus dat is een enorme besparing. En het is vijf keer goedkoper dan een thuisbatterij met dezelfde opslagcapaciteit.”



Met het afschaffen van de salderingsregeling ziet Emma de markt rijp worden. „Verduurzamen moet logisch zijn. Nu is het moment om zonne-energie maximaal te benutten.”

Van Engels product naar Nederlandse topkwaliteit

Het eerste jaar brachten ze het concept uit Engeland naar Nederland. Ze testten het product grondig bij dertig huishoudens en gingen met de verzamelde feedback terug naar Engeland. Toen de producent hun verbeterwensen afwees, bouwde het team zelf een nieuw ontwerp onder de naam Solyx Energy dat aan Europese normen voldoet. „Er zijn alternatieve producten uit China die niet voldoen aan de Europese normen voor stroomkwaliteit. Dat wilden wij anders”, vertelt Emma. Een wateraccu van Solyx Energy kost 649 euro, exclusief installatie.



Anderhalf jaar aan verbeteringen, productontwikkeling, ontwerpen van nieuwe printplaten en behuizingen en samenwerking met alleen maar Nederlandse technische partners volgde. „De printplaten komen uit Veenendaal, de behuizing uit Nijkerk en de assemblage vindt plaats bij een sociale werkplaats op twintig minuten rijden van hier. Het mooie is dat deze partners allemaal bedrijven zijn waar mijn vader al decennialang mee werkt. Ze zijn betrouwbaar, kunnen snel opschalen en kennen het producttype door en door.”

Opschalen met een klein team

En hoe is het voor Emma om zo intensief te werken met haar vader? „Voordat we samenwerkten hebben we altijd veel over producten en techniek gesproken. We werken heel direct: je hebt geen politiek, geen verkeerde verwachtingen. We kunnen elkaar gewoon alles zeggen. Zoals in de eerste week, toen mijn vader vroeg: ‘Wat is je feedback? Wat kan ik beter doen?’ Dat typeert hoe we samenwerken.”



Het bedrijf draait met slechts vier medewerkers, maar met een groot netwerk van partners. „We doen bijna geen actieve sales. Installateurs, webshops en boilerfabrikanten nemen marketing en klantcontact op zich. Zo kunnen wij focussen op productontwikkeling, kwaliteit en productie.”



Ook is er recent een strategisch partnership met Itho Daalderop, volgens Emma de grootste boilerleverancier van Nederland, aangegaan. „Zij combineren onze technologie met hun boilers. Daarmee creëren we energieopslag in warmwateroplossingen en openen zij een nieuwe markt.”



2026: Make or break

De samenwerking met diverse partijen zijn logische stappen. 2026 moet namelijk hét jaar worden voor Solyx Energy. „Dit moet het jaar worden waarin de wateraccu grote bekendheid krijgt en de productie een sprong maakt. Dit jaar en volgend jaar moeten we echt gaan vlammen. Als het nu niet gaat vliegen, missen we het ideale moment.’’

De ambitie: minimaal vijf keer zoveel verkopen als vorig jaar, toen er zo’n 1.000 stuks over de toonbank gingen. Aan het begin van januari is er al reden tot opwinding (en spanning). Halverwege de maand is het al de beste maand ooit, dankzij grote orders van twee nieuwe partners. „Dat is prachtig, maar ook spannend. Je wilt geen ‘nee’ verkopen, zeker niet in het voorjaar, want dat is dé periode waarin mensen dit soort producten aanschaffen’’, vertelt Emma.

Voorbereid op opschaling

De orders maken duidelijk dat het tempo ineens flink kan toenemen. Emma weet dat haar partners kunnen opschalen, maar ziet ook waar de zwakke plekken zitten. „We kijken continu: stel dat we wat we nu doen keer tien moeten leveren, waar zitten dan de risico’s? De printplaten en behuizing kunnen dat aan, assemblage is lastiger, maar dat kan eventueel bij andere bedrijven worden ondergebracht. Zo weten we waar we direct kunnen bijschakelen.’’



Ook intern wordt nagedacht over wat er gebeurt bij een plotselinge verkooppiek. „Klantenondersteuning is nu nog goed te doen omdat het product heel simpel is, maar bij keer tien wordt dat wel een punt. Toch moet de focus nu vooral liggen op de productiecapaciteit op orde krijgen.’’



Emma weet dat de marge voor fouten klein is. Het afgelopen jaar heeft ze samen met haar vader en partners gewerkt aan versie twee van het product, met verbeterde printplaten en robuustere componenten om de kwaliteit bij hogere volumes te garanderen. „We waren vroeg op de markt, waardoor we nu veel feedback hebben kunnen verwerken. Dat geeft vertrouwen. Maar 2026 blijft een ‘make or break’-jaar.’’



