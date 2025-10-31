Met kookrobot pakt Lucas personeelskrapte aan: ‘We willen leren van elke klant die een bord pasta eet’

Met slimme technologie en AI ondernemers helpen om het probleem van te weinig personeel aan te pakken. Steeds meer zie je dat gebeuren. Een mooi voorbeeld is Veloce dat de primeur heeft met een mobiele kookrobot. Medeoprichter Lucas van Oostrum testte en toonde de robotica tijdens het ADE. Welke lessen zijn er geleerd en wat zijn de volgende stappen?

Een storm is op komst en code oranje aangekondigd wanneer serie-ondernemer Lucas van Oostrum op het festivalterrein van Thuishaven, niet ver van station Sloterdijk in Amsterdam, hartelijk de genodigden voor de presentatie van een bijzondere innovatie ontvangt. Enkele uren voordat op hetzelfde terrein het Amsterdam Dance Event (ADE) losbarst, introduceert hij met zijn bedrijf Veloce de eerste mobiele kookrobot. Simpel gezegd: verse pasta uit een speciaal hiervoor ontworpen zeecontainer waar (bijna) geen mensenhand aan te pas komt.

Pas als een robot midden op een bruisend festivalterrein staat, weet je of het werkt Lucas van Oostrum

Knaloranje container met daarin de kookrobot

Veloce is opgericht door Lucas van Oostrum, Vladimir Smelov en Vadim Slobodianik, die samen het kernteam vormen achter de innovatie. Samen met de Duitse sterrenchef Stephan Hentschel bieden ze het toegestroomde publiek een blik (en een smakelijk voorproefje) op enkele vierkante meters waar technologie, gastronomie en beleving samenkomen: de knaloranje Veloce-container.

Volgens de ondernemers achter de uitvinding draait het hier om meer dan een culinair gadget: ‘Het is een living lab waarin robotica wordt getest in de echte wereld. Daarmee speelt het concept in op prangende thema’s voor horecaondernemers en eventorganisatoren zoals personeelstekorten, stijgende kosten en de zoektocht naar duurzamere bedrijfsmodellen’, aldus de ondernemers.

„We willen technologie niet in een lab houden, maar in het echt tot leven brengen”, zegt Lucas. „Pas als een robot midden op een bruisend festivalterrein staat, weet je of het werkt, kun je de juiste feedback ontvangen en doorontwikkelen.”

De Veloce-keuken op het afgelopen ADE. Foto: Veloce

Robot bereidt verse pasta op ADE

Lucas: „De robot is in eerste instantie ontworpen om één taak - het bereiden van verse pasta - perfect uit te voeren, als antwoord op het groeiende personeelstekort in de sector. Tegelijkertijd speelt het in op een bredere ontwikkeling: stijgende personeelskosten en inflatie maken eten en drinken op evenementen steeds duurder. Veloce biedt hier een schaalbaar alternatief dat efficiënt én duurzaam is. De robotkeuken wordt ontwikkeld met het oog op efficiënt energiegebruik, een kleinere footprint, en minder afval dan traditionele restaurants of festivalkeukens.”

Je hoeft maar een horecaondernemer te spreken en je hoort dat gebrek aan personeel echt een issue is Lucas van Oostrum

De ondernemer ziet de huidige versie van Veloce niet als het eindproduct. „Het is een testomgeving, een tussenstation naar een volledig autonome keuken die verse pasta levert met een prijs-kwaliteitverhouding die kan concurreren met de supermarkt. We willen nu leren van elke klant die een bord pasta eet, want alleen door te dóen, kom je verder.”

Waarom robotica juist voor arbeidsmarkt nodig is

Wat in eerste instantie twee avonden op het ADE moest zijn, werden er uiteindelijk vier. Simpelweg vanwege de grote vraag naar pasta's bij het aanwezige publiek. Lucas kijkt daarom ook met enthousiasme terug op de eerste praktijkproef. Ondanks het stormachtige weer, de regen en de Duitse chef die de eerste dag wat depressief was.

Waarom dat? ,,Hij was bang dat de robotica het einde van zijn vak zou betekenen. Ik heb hem uitgelegd dat het tegenovergestelde juist het geval is. Zonder technologie is de kans groot dat je een restaurant moet sluiten omdat er geen personeel te vinden is. Een Italiaanse vriend van mij betaalt nu al 3.500 euro voor de vaatwasser. Je hoeft maar een horecaondernemer te spreken en je hoort dat gebrek aan personeel echt een issue is.’’

,,Maar die chef-kok gaat nooit verdwijnen. Hij is het creatieve brein in de keuken. Het is leuk dat AI een recept bedenkt, maar AI kan nog niet proeven en kijken of de saus goed is. Daar is een chef voor nodig. Voor creatieve mensen zal er altijd een plek zijn in onze samenleving. Overigens was onze kok de overige dagen helemaal over die depressie heen. Hij vond het juist supercool dat hij hiermee verbonden was, dat hij dit van dichtbij kon meemaken. Het was voor hem wel wennen dat hij dankzij de robotica zo veel tijd over had. Geef de robot opdracht voor het maken van één, twee, drie of vier porties en hij gaat ermee aan de slag. Daardoor had de chef-kok veel meer tijd om met mensen te praten.’’

Serie-ondernemer Lucas van Oostrum. Eigen foto

Kinderziektes verholpen dankzij proefdraaien

Tijdens de vier testdagen ontdekte het team enkele kinderziektes, iets wat erbij hoort. Zo kwam de pasta in eerste instantie veel te koud uit de keuken. ,,Daarom hebben we de pan waar de saus uit komt standaard verwarmd, dat werkte goed. Dat euvel was zo snel verholpen. Een ander probleem in het begin was het stuk tussen de slang en de kraan waar de saus uitkwam. Daar liep het vast. Een ander ding is de snelheid van de pastamachine. Die machine die wij hebben doet acht kilo per uur, maar we gaan naar een machine van 25 kilo per uur, die 400 gram per minuut verwerkt. Weet je, het koken is niet de bottleneck. De robot kan simultaan acht mandjes koken, dus daar zit het niet in.’’

Er moet veel in deze technologie geïnvesteerd worden wil je het probleem op de arbeidsmarkt oplossen Lucas van Oostrum

Verdere perfectionering robotkeuken

Het komende jaar staat voor Veloce helemaal in het teken van partnerships en verdere ontwikkeling, vertelt Lucas. ,,We willen echt toe naar een robot waarin alles geïntegreerd zit.’’ Deze winter en het voorjaar staat de keuken hoogstwaarschijnlijk op een vaste plek zodat het team achter Veloce het systeem verder kan perfectioneren.

De ondernemer is er zeker van, robotica die onze arbeidsmarkt gaan ondersteunen met behulp van innovatieve technologie, gaan we in de toekomst meer en meer zien. ,,Op heel veel plekken. Dat komt omdat het gebrek aan personeel een serieus probleem is. Het betekent dat er veel in deze technologie geïnvesteerd moet worden wil je het probleem op de arbeidsmarkt oplossen.’’