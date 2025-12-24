Nationale Kringloopbon tikt 100.000 euro omzet aan en wil verdubbelen in aantal winkels

Na een jaar heeft de Nationale Kringloopbon volgens oprichters Koen Dierink en Stijn Smits al voor 100.000 euro aan duurzame cadeaubonnen verkocht. Met honderd deelnemende winkels en een groeiend netwerk via kerstpakketten, kijken ze ambitieus vooruit naar 2026.

Koen Dierink en Stijn Smits startten in 2020 met Kringshop.nl, een online platform voor kringloopwinkels. Dat bleek te tijdrovend en werd ingeruild voor het fysieke concept van de Nationale Kringloopbon in december 2024. De bon begon als digitaal product, maar er kwamen snel fysieke giftcards en cadeauverpakkingen bij. Nu is de bon te besteden bij uiteenlopende kringloopwinkels, vintage boetiekjes en webshops.



De naam bleek een krachtig marketinginstrument. „Met ‘Nationale Kringloopbon’ stonden we snel hoog in Google op zoektermen rond kringloop cadeaubonnen. Toen Hart van Nederland er een item over maakte, kreeg onze bekendheid een extra boost’’, zegt Koen in De Ondernemer Live.



Eerste jaar: 100.000 euro omzet en honderd winkels

In twaalf maanden verkocht het bedrijf cadeaubonnen ter waarde van ruim 100.000 euro en haalde het honderd deelnemende winkels binnen. „We hadden 250 winkels als doel, maar door onze focus op grote ketens ging dat langzamer dan verwacht’’, vertelt Stijn. Achteraf hadden ze eerder kleine zelfstandige winkels moeten aansluiten om sneller te groeien.



Niet alle processen liepen vlekkeloos. In sommige winkels ging het scannen van bonnen mis door onvoldoende instructie, maar dat is inmiddels verbeterd met handleidingen en tips.

Kerstpakketten als groeimotor

De samenwerking met kerstpakketleveranciers en platforms zoals Cadeaubon.nl zorgde voor landelijke verspreiding. „Kerstpakketten bieden vaak cadeaubonnen als optie. Organisaties zoeken naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde geschenken. Daar past onze bon perfect bij’’, legt Koen uit.



Het aansluiten bij technische systemen van grote leveranciers vergde tijd, maar de inspanning betaalt zich nu terug: in de feestmaand ligt de bon bij tientallen wederverkopers en bedrijven.

Het team bestaat uit vier mensen, inclusief social media manager Lotte, die maandelijks meer dan 1 miljoen impressies bereikt met kringlooptips op Instagram, Facebook en TikTok. Koen: „We maken vooral leuke content met de bon subtiel in beeld. Niet alleen sales, want dat werkt niet voor de lange termijn.’’



Een onverwachte viral op Facebook zorgde voor honderden duizenden views en een flinke toename in bereik.



Ambitie Nationale Kringloopbon voor 2026

Het doel voor komend jaar is opnieuw de 100.000 euro omzet halen, het aantal kringloopbonwinkels uitbreiden naar 250 en de nieuwe fashion giftcard op honderd verkooppunten krijgen. Die tweede kaart werd gelanceerd rond Green Friday en richt zich op tweedehands kleding en kledingreparatie.

We willen bedrijven een keuzeportaal aanbieden met meerdere duurzame cadeaubonnen Stijn Smits

„Werkgevers willen niet altijd een kringloopcadeau doen. Winkeliers willen ook niet altijd met het woord ‘kringloop’ geassocieerd worden”, zegt Stijn. „We willen bedrijven een keuzeportaal aanbieden met meerdere duurzame cadeaubonnen. Zo bedienen we hen nog beter.’’



Volgens Koen blijft persoonlijk contact daarbij doorslaggevend. „Mailen kost moeite, bellen werkt beter en langsgaan werkt het best”, zegt hij tot slot. „Ook al is het soms een eind rijden.’’



