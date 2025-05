Iona wil omzet verdubbelen met smaakvolle en eerlijke specerijen: ‘Kwaliteit hier is laag’

Nederlanders koken vaak met specerijen waarvan de smaak grotendeels verloren is gegaan door een lange en ondoorzichtige handelsketen. The Good Spice wil daar verandering in brengen. Het bedrijf werkt rechtstreeks met boeren om specerijen van topkwaliteit te leveren en zet zich in voor transparantie en een eerlijke keten, wat zorgt voor een wereld van verschil op je bord.

Het duurt minimaal twee jaar voordat kurkuma van de boer in India in de supermarkt ligt. Minimaal, want in veel gevallen duurt dat nog langer, en dat komt de smaak niet ten goede. „Over het algemeen is de kwaliteit van specerijen in Nederland erg laag”, vertelt Iona Mulder van The Good Spice in De Ondernemer Live.

„De specerijen worden één keer in het jaar geoogst en de bedrijven willen niet zonder voorraad zitten. Daarnaast zitten er acht partijen in de handelsketen, waardoor de producten langer onderweg zijn. Dus het begint bij de boer, dan gaat de specerij naar de lokale handelaar, regionale handelaar en de internationale markt. Daarna gaat het vaak naar Duitsland en via daar komt het in Nederland. Zo is het jaren onderweg. Door die lange reis, heeft de specerij nog maar zo’n 40 procent van de oorspronkelijke smaak.”

Van geschiedenis naar The Good Spice

Dat verlies van de smaak en de lange, ondoorzichtige handelsketen, dat moet veranderen, dacht Iona Mulder. „Ik heb eerst heel wat anders gedaan. Ik heb geschiedenis gestudeerd en Nederland heeft natuurlijk een geschiedenis met de specerijhandel. Ik ben de jaren voor The Good Spice veel bezig geweest met mensenrechten en zag het negatieve effect van de handel op de wereld. Toen kwam ik op het idee om een bedrijf te starten waarbij iedereen in de keten er op een positieve manier bij betrokken is. Ik deed al vrijwilligerswerk bij een koffiehandelaar en op reis kwam ik erachter dat specerijen zo anders smaken dan hier in de winkel. Ik ben daarin gedoken en begon mij steeds meer af te vragen waarom niemand hiermee bezig was. Toen ben ik zelf maar begonnen.”

Een van onze grootste uitdagingen is dat onze specerijen wel wat duurder zijn Iona Mulder The Good Spice

Van koffie, thee en chocolade is al langer bekend dat er diverse problemen in de handelsketen plaatsvinden. Hoe cru ook, dat bood wel voordelen voor The Good Spice. „Een van onze grootste uitdagingen is dat onze specerijen wel wat duurder zijn. Gelukkig lopen de markten van koffie, thee en chocolade op ons voor. Mensen begrijpen dus steeds meer: ‘oké, als we beter weten waar het vandaan komt en misschien ietsje meer betalen, dan krijgen we daar veel betere kwaliteit voor terug’.”

Iona Mulder en collega’s van The Good Spice. Foto: The Good Spice

Des te belangrijker is de taak voor The Good Spice om hun verhaal uit te dragen. „Hoe je planten laat bloeien heeft invloed op de uiteindelijk smaak van de specerij. Heel vaak hoor ik mensen zeggen: ‘zoveel verschil kan het toch niet zijn?’. Op het moment dat mensen dan hun neus in een potje steken en echt ruiken, want 80 procent van de smaakervaring is geur. Zelfs de hobbykok met weinig smaakgevoel ruikt dat onze specerijen echt heel anders ruiken.”

‘The Good Spice maakt een wereld van verschil’

Het voordeel van de sterke, intense geur en smaak is dat je veel minder van de specerijen van The Good Spice hoeft te gebruiken. Daarnaast draagt elk product een verhaal met zich mee. „Je hebt maar een klein beetje nodig in je gerecht, maar het maakt een wereld van verschil. Op elk product kun je precies zien uit welk gebied het komt en welke boerin het heeft gemaakt. De kurkuma wordt verbouwd door boerin Loitang in de Jaintia Hills in Noordoost-India. We kennen alle partijen in onze keten en werken meestal direct met de boer.”

Om te groeien in Nederland en nog meer hun verhaal te vertellen is The Good Spice een crowdfunding gestart. „We willen Nederlanders nog meer smaken bieden en leren over hoe ze die specerijen in de keuken kunnen gebruiken en hoe ze een specerijenmix kunnen maken. Dat willen we gaan doen in de vorm van workshops. Van specerijen bij het ontbijt tot een spicy lunch. Dit is The Good Spice 2.0. Nog meer transparantie in de keten, meer het verhaal van de boer vertellen en nog meer positief activisme.”

Enthousiast geworden over The Good Spice en wil je een steentje bijdragen aan lekkerdere en meer verantwoorde specerijen. Dan kun je via deze link investeren in de Good Spice.

