Hij groeide op in de Rotterdamse Afrikaanderwijk, waar het zelden over miljoenen dollars en hightech gaat. Toch is dát precies wat Rauf Akdemir (29) lukte. Voor zijn AI-onderneming sleepte hij 6 miljoen dollar binnen in Silicon Valley.

Rauf Akdemir is net terug uit San Francisco. „Elke dag voelt alsof ik wakker word uit een bizarre droom”, zegt de Rotterdammer tegen het AD terwijl hij van zijn cortado nipt op een terras. Hij weet niet waar hij moet beginnen over het avontuur van het afgelopen halfjaar. Toch gaat zijn verhaal al snel terug naar zijn jeugd.

Op de middelbare school staat hij bekend als een recalcitrante leerling. Hij heeft adhd maar is ook slim, een echte rekenknobbel. Hij doet havo en volgt daarna de opleiding International Business for Asia. „Ik ben altijd gefascineerd geweest door de opkomst van China”, vertelt Rauf.

Tijdens reizen door Azië raakt hij geïnteresseerd in data, mede door de opkomst van bedrijven als Alibaba, Cambridge Analytica en Facebook. „Ik wilde beter begrijpen hoe het allemaal werkt, omdat ik zag dat dit de toekomst zou worden. Toen besloot ik om voor data te bouwen.”

Akdemir behaalde goede cijfers op TU Delft

Daarna studeert hij Computer Science and Engineering aan de TU Delft, waar hij makkelijk goede cijfers haalt. „Toch bleef ik lang last houden van het impostersyndroom”, vertelt de ondernemer. Een verschijnsel waarbij mensen denken dat ze hun succes niet aan zichzelf te danken hebben, maar aan factoren die buiten hen liggen. „Het voelde alsof ik er niet thuishoorde.” Zijn medestudenten lijken uit goede huizen te komen waar programmeren de normaalste zaak van de wereld is.

Mijn ouders waren ook academisch geschoold, in de pedagogiek Rauf Akdemir (29)

Ouders kwamen als Turkse pubers naar Rotterdam

Zijn ouders, die als pubers vanuit Turkije naar Rotterdam migreerden, leerden hem vooral dat je met hard werken het verschil kunt maken. „Mijn ouders waren ook academisch geschoold, in de pedagogiek. Maar niets was ons vanzelf gegeven. Daar moesten we zelf voor zorgen.”

Rauf leerde zichzelf wiskunde op hoog niveau aan en bracht uren achter zijn computer door om te leren programmeren. Zo bouwde hij zijn eerste softwareproject: Neena. „Een AI-assistent die mails kan versturen en documenten kan doorlopen”, legt hij uit.

Akdemir bouwde met nerdy vriend aan Neena

Met zijn goede vriend Lennert Jansen, net zo nerdy als hij, bouwt hij Neena verder uit. De twee vinden elkaar op meerdere vlakken. Lennert emigreerde op zijn achttiende vanuit Curaçao naar Nederland, en studeerde Kunstmatige Intelligentie aan de UvA. „We sloten onszelf dagenlang op in mijn woning om non-stop te programmeren. Lennert sliep op een gegeven moment zelfs in mijn kleding”, vertelt Rauf lachend.

Met Neena besluiten ze vorig jaar deel te nemen aan Y Combinator. Een van de grootste programma’s in het Silicon Valley dat jonge tech-bedrijven een zetje geeft om snel te groeien. Jaarlijks melden 20.000 startende tech-ondernemers uit de hele wereld zich aan. Slechts 0,5 procent komt binnen, nadat ze een interview van tien minuten succesvol moeten doorstaan.

Het is iedere startups droom om ooit binnen te komen Rauf Akdemir (29)

Van Neena naar Airweave

Neena behoort tot de beste tien procent, maar valt toch af. Ze krijgen feedback en mogen het jaar erop terugkomen. Dat inspireerde Rauf en Lennert om een nieuwe, veel betere software te ontwikkelen: Airweave, die AI-programmeurs helpt meer data uit digitale apps zoals Google Drive en Slack te halen. Die software blinkt wél uit. De mannen worden uitgenodigd in Silicon Valley. „Ze vroegen hoe snel we er konden zijn, want de batch zou over zes dagen beginnen”, vertelt Rauf.

Tot 2021 zijn slechts enkele Nederlandse bedrijven toegelaten tot Y Combinator. „Het is iedere startups droom om ooit binnen te komen”, zegt de twintiger. „We waren super excited.” Het succes wordt gevierd op tafels en stoelen en vrienden worden gebeld: ‘Boys, boys, we zitten erin!’

Startkapitaal van 500.000 dollar

Bedrijven die door zijn, mogen 2,5 maand verblijven op een campus in San Francisco. Ze krijgen allemaal een startkapitaal van 500.000 dollar, om te investeren in hun software en geldzorgen tijdelijk te vergeten. Ook volgen ze sessies met andere ondernemers die dezelfde uitdaging hebben: zoveel mogelijk investeerders warm maken voor hun bedrijf.

We kregen de deur van onze Airbnb niet open omdat iemand met een overdosis voor de deur lag Rauf Akdemir (29)

Rauf en Lennert huurden eerst een Airbnb in San Francisco voor 7.000 euro in de maand. Het contrast van Silicon Valley en de realiteit daarbuiten wordt direct duidelijk. „We kregen de deur van onze Airbnb niet open omdat iemand met een overdosis voor de deur lag. We stapten letterlijk over die persoon heen om voet te zetten in een Waymo, een zelfrijdende auto van Google die ons naar Silicon Valley reed. Dat was heftig om te zien”, zegt Rauf. „Even later kom je in een totaal andere wereld terecht: ik heb nog nooit zo’n grote concentratie van hyperintelligente mensen op één plek gezien.”

Rauf Akdemir en compagnon Lennert Jansen aan tafel met Sam Altman, de CEO van OpenAI. Foto: Y Combinator

Hunger games

De laatste weken op de campus waren wat Rauf ‘the hunger games’ noemt: speeddates met investeerders. Ze spraken er 130. „Het leek een psychologisch spel. We zeiden makkelijk dat er meer interesse was dan we aankonden. Lennert heeft dat goed gespeeld. En dat werkte.”

Ook bizar: „De onderhandelingen gingen verder over iMessage en WhatsApp. ‘Of er misschien niet nog zes procent bovenop kon bijvoorbeeld?’ Lennert en ik kregen er buikpijn van. Het voelde absurd, maar alles wees erop dat het goed zat.” Uiteindelijk haalden ze 6 miljoen dollar op.

„In Nederland, en zeker in Rotterdam-Zuid, denken we vaak dat deze wereld niet voor ons is”, zegt Rauf. „Alsof Amerikanen de AI-race gaan winnen en wij daar nooit tegenop kunnen. Lennert en ik realiseerden ons dat al die topuniversiteiten in Amerika, echt niet beter zijn dan de TU Delft. Hun studenten ook niet slimmer dan wij. Ze komen alleen uit rijkere suburbs en hebben andere voorbeelden, zoals een Elon Musk die spreekt tijdens een graduation speech.”

Hij werkte vijf jaar lang aan ChatGPT waar in het begin helemaal geen sympathie voor was Rauf Akdemir (29)

Dat blijkt ook wel als het duo als een van de drie uitgekozen bedrijven Sam Altman, de ceo van OpenAI, ontmoeten. „Dat was fantastisch”, zegt Rauf. „Ik haalde superveel inspiratie uit die gast. Hij werkte vijf jaar lang aan ChatGPT waar in het begin helemaal geen sympathie voor was.” Altman bleek ‘super mellow’. „Hij liep naar binnen met ‘hey guys’. Daarna hadden we een kleine discussie over de toekomst van AI, alsof wij het beter wisten dan hij.”

Het echte avontuur moet nog beginnen. In september openen de Nederlanders een kantoor in San Francisco, tussen techreuzen als Apple en Google. „We zijn dankbaar voor die 6 miljoen, maar focussen liever niet op geld, dat vreet je op vanbinnen. Ik blijf gewoon die jongen uit Rotterdam die het liefst gewoon met vrienden chillt en bij zijn familie is.”

„Bij elk succes denk ik aan mijn vader”, zegt Rauf. Hij overleed twee jaar terug. „Hij zag al vroeg de potentie van AI en stak dat vuurtje stiekem in mij aan. Wat nu allemaal aan het gebeuren is, had hij vast bizar gevonden.”