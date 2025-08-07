Geen tijd om te lezen? Max en Thomas (25) bedachten met Flitsboek de Spotify voor boeksamenvattingen

Alles in onze wereld is gericht op snelheid. De lat ligt hoog, zelfs ontspannen is een agenda-item. Om boven het maaiveld uit te steken, blijven we onszelf echter ontwikkelen. Zelfhulp- en managementboeken zijn daarbij erg populair, want inpasbaar. Maar al die pagina’s doorlezen. Waar haal je de tijd vandaan?

Twee jonge ondernemers hebben het antwoord: een samenvatting lezen. Max Suttorp (25) en Thomas Maas (25) leerden elkaar kennen in de brugklas, zo’n veertien jaar geleden. Hoewel ze beiden voor een andere vervolgopleiding kozen, waren dit wel twee op ondernemen gerichte opleidingen. Thomas ging voor Ondernemerschap en Retail, Max voor International Business.

Met dat ondernemersbloed moest iets gebeuren en dat werd iets wat in het verlengde van studeren ligt: samenvattingen maken waarmee lezers - met name - managementboeken snel kunnen doorgronden. „In 2020 stond ons eerste boek online. Dat leverde geen volwaardig inkomen op, dus het lezen en samenvatten gebeurde in de vrije uurtjes”, weet Thomas nog.

Meer geleerd uit boek dan op school

Dat eerste boek was ‘The Lean Startup’ van Eric Ries. „Een boek waarvan ik meer heb geleerd dan vier jaar school”, lacht Thomas. Het zou de basis vormen voor wat nu Flitsboek heet: een app met samenvattingen van zogenaamde zelfhulpboeken. Zie de app als een Spotify voor boeksamenvattingen: met een abonnement - 60 euro per jaar - kun je de hele bibliotheek lezen of laten voorlezen. Boeken over management, bedrijfsvoering en succesvol ondernemen. Daarnaast richten de samenvatters zich op categorieën als gezondheid en ouderschap.

We hebben freelancers ingeschakeld om te helpen met de samenvattingen. Dat is extreem duur, maar we wilden groeien. Toen kwam AI. En dat bleek goud waard Max Suttorp

Die eerste jaren werden de boeken daadwerkelijk gelezen en door beide mannen samengevat naar teksten waarmee lezers het boek in 15 tot 20 minuten uit hadden. Op dit moment staan er meer dan 500 samenvattingen online en is het doel om elke maand 30 nieuwe samenvattingen uit te brengen. „We hebben later freelancers ingeschakeld om te helpen met de samenvattingen. Dat is extreem duur, maar we wilden groeien. Toen kwam AI. En dat bleek goud waard”, zegt Max.

Om de stroom aan nieuwe samenvattingen te kunnen garanderen, maken ze gebruik van AI. „Dat is niet zomaar vragen een boek te vertalen en samen te vatten. Dat gaat zeker mis”, is de ervaring van Max. „We hebben duizenden uren gestoken in het bouwen van een eigen AI-module. Dat ging niet zonder slag of stoot.”

Weten wanneer AI uit de bocht vliegt

Vanzelfsprekend blijft het geheim in de keuken achter, maar het wil nog altijd niet zeggen dat de mannen van Flitsboek de AI-samenvatting zomaar doorzetten naar de collectie. Thomas: „Elke samenvatting wordt gelezen voor publicatie. Ondertussen hebben we zoveel gelezen dat we snel doorhebben wanneer AI ergens uit de bocht vliegt. Dat checken we dan met het boek in de hand. Daarnaast voeren we geregeld uitgebreide steekproeven uit.”

Het concept slaat aan. Vooral de luisterfunctie spreekt de abonnees aan: „Een samenvatting luisteren op een moment dat je toch al ergens anders mee bezig bent. 85 procent van onze klanten zegt in de auto te luisteren. Mooie usercase: de salespersoon die onderweg naar een klant zijn technieken nog even aanscherpt”, vertelt Max.

Flitsboek. Foto: Mark Litjens

Belangrijk: luisteren naar je gebruikers

Dat de luisterversies er zijn, heeft alles te maken met het luisteren naar gebruikers. „In The Lean Startup wordt klantenfeedback als een belangrijke pijler voor succes genoemd. Daar steken wij veel tijd in. We bellen gebruikers op om te vragen of ze nog opmerkingen en suggesties hebben. Dat vinden ze in eerste instantie gek, dat de oprichters zelf bellen. Daarna volgt een heel open gesprek wat ons waardevolle informatie oplevert, waarmee we vervolgens aan de slag gaan. De gesproken versies zijn daar een goed voorbeeld van”, verduidelijkt Thomas.

In Italië zijn we nu zo ver dat we gaan doorpakken. Daar wordt onze app al veel gedownload Thomas Maas

Dat een waarderingsplatform als Trustpilot iets minder mild is met Flitsboek heeft de volle aandacht van de ondernemers. Toch liggen ze er niet echt wakker van. „De meeste klachten worden door onze klantenservice en ontwikkelaars opgepakt en zijn daarom oud. Kijk je in de appstores, dan zie je juist een hoge score. 4,5 uit 5. Van de mensen die onze app in gebruik hebben”, zegt Thomas.

Eigen taal werkt het best

Max: „Nog iets wat we hebben geleerd uit gebruikersgesprekken: houd het Nederlands. Vooral als je tussendoor luistert, vindt men het fijn als dat in eigen taal is. Hoe goed je Engels ook is. Dit slaat aan. Ook onderzoeken we of het nóg korter kan: vijf tot tien minuten.” Op dit moment is Flitsboek bezig met uitbreiding over de grens. Italië, Polen en Scandinavië worden op dit moment verkend, waarbij ze hetzelfde recept gebruiken als in Nederland: vrijwel alle marketingcommunicatie gaat via social media. „Online adverteren is meetbaar. Je ziet wat je voor je euro terugkrijgt. Bovendien levert het interactie op en ontdek je wat wel en niet werkt in een land. In Italië zijn we nu zo ver dat we gaan doorpakken. Daar wordt onze app al veel gedownload”, weet Thomas.

Door die internationale uitrol groeit het bedrijf harder dan ooit. In de eerste jaren groeide Flitsboek met honderden abonnees per jaar, afgelopen jaar waren dat er al duizenden. Om een indicatie te geven: afgelopen week kwamen er ruim 300 nieuwe gebruikers bij. „We hebben ondertussen ontwikkelaars, editors en contentmedewerkers in dienst. Daarnaast werken we met freelancers, zoals videografen, en internationale partners op AI-gebied en bijvoorbeeld customer support. We verwachten de komende jaren daarom ruim te verdubbelen in groei.”

Flitsboek kent geen concurrentie

Een echte concurrent is er niet. „In het buitenland is er wel wat aanbod in het Engels, maar zoals gezegd: in de eigen taal scoort beter. Dat geldt ook voor de landen waarin we nu van start willen gaan. En dat vraagt heel veel tijd om dat goed te doen. Zo hebben we in elk land een lokale agent. Dus nee, wij verwachten niet dat dit heel snel concurrentie gaat opleveren.”

Veel gebruikers kopen het boek alsnog om het helemaal te lezen Max Suttorp

Ook voor mogelijke copyright-claims zijn ze niet bang. „Het zijn onze samenvattingen. We kopiëren de boeken niet. Bovendien levert het uitgeverijen iets extra’s op: veel gebruikers kopen het boek alsnog om het helemaal te lezen. Het is daarom ook reclame voor ze. Sterker nog, we hebben schrijvers die ons benaderen of ze opgenomen kunnen worden”, zegt Max tot slot. Het mes snijdt blijkbaar aan heel veel kanten.

Flitsboek. Foto: Mark Litjens

