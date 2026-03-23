Zonder de elektromotoren van Wouter en Louis staat er veel stil: ‘Onze systemen zijn onmisbaar om alles te laten draaien’

Een knapperig frietje, een soepele overtocht en altijd droge voeten: het lijkt vanzelfsprekend, maar zonder elektromotor staat elke frietfabriek, ferry of poldergemaal stil. Van Meer is de drijvende kracht achter de modernste en energiezuinigste maritieme en industriële installaties. Het bedrijf is een van de genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs.

Ze groeien 10 procent per jaar, trekken de knapste technische koppen aan en zitten sinds een jaar in een van de modernste panden van Tholen. Toch gaat bij veel mensen geen belletje rinkelen bij het horen van de naam Van Meer. Wellicht brengt de nominatie voor de Nationale Ondernemersprijs daar verandering in. „We zijn soms wat te bescheiden”, vindt mede-directeur Wouter van Meer.

Daar is geen enkele reden toe. „We bouwen de voorstuwing van superjachten, sleepboten en waterbussen. We werken mee aan de allergrootste kranen ter wereld. We bouwen mee aan de meest innovatieve offshore schepen voor windparken op zee”, somt hij op. „Wat wij doen vormt misschien maar een klein onderdeel, maar onze systemen zijn onmisbaar om alles te laten draaien. Dat vinden we toch wel heel stoer om te doen.”



‘Dimmers’ nemen enorme vlucht

Grondlegger Rob van Meer begon in 1991 met het reviseren en repareren van elektromotoren. „We zijn ons steeds meer gaan toeleggen op frequentieomvormers. Daarmee regel je de versnelling of vertraging van een elektromotor; je kunt ze vergelijken met een dimmer voor een lamp”, legt Wouter uit. De ontwikkeling heeft een grote vlucht genomen. „In 2018 was een op de tien elektromotoren in de procesindustrie daarvan voorzien. Nu is dat al zeker een op drie.”

Rotating engineer Johnny van der Meer. Foto: Sandra Schimmelpennink

Met frequentieomvormers en nog geavanceerdere drive-systemen kunnen bedrijven tonnen per jaar besparen. „Een klant had zijn investering al binnen twee maanden terugverdiend. Daar draaide een koelwaterpomp met een vermogen van 200 kuub per uur, terwijl het proces maar 7 kuub nodig had. De andere 193 kuub verdween meteen in de overflow.”

Hybride veerboten

Sinds tien jaar is Van Meer ook actief in de maritieme sector, waar verduurzaming steeds belangrijker wordt. „Zo hebben we voor de drie volledig elektrische ferry’s bij Papendrecht de voortstuwing en de walladers gebouwd.” Van Meer ontwikkelt ook hybride voorstuwingssystemen. „Daarmee kunnen ferry’s op lage snelheid elektrisch aanmeren en op zee hogere snelheden behalen met behulp van brandstof.”

Veel schepen liggen vaak stil, maar hebben dan nog wel veel energie nodig voor allerlei systemen, weet directielid Louis Michielse „Denk bijvoorbeeld aan kranen op werkschepen voor windparken, maar ook aan zwembaden en airco’s op superjachten. Het leuke is dat we voor al die verschillende typen schepen hetzelfde powermanagementsysteem bouwen. Het vermogen varieert van 200 kilowatt tot enkele megawatts, maar de methodiek is hetzelfde.”

Warme band met Zeeland

De eigenaren wonen in Brabant, maar voelen zich sterk verbonden met Zeeland. Hoewel het bedrijf klanten over de hele wereld heeft, is de band met bedrijven in de provincie heel sterk. „In de foodsector is Zeeland koploper. En kijk eens wat er bij grote bedrijven in de chemie gebeurt en wat ze bij Damen bouwen om Nederland veilig te houden. Daar mogen we trots op zijn.”

Dat enthousiasme leeft ook onder het personeel. „We hebben een geweldige club van zo’n 170 man; de gemiddelde leeftijd ligt rond de 30 jaar. Of je avontuurlijk bent aangelegd en 300 dagen per jaar in het buitenland wilt werken, of liever elke dag in ons nieuwe pand bent: we willen dat het altijd een feestje is om voor ons te werken.”



Over feestjes gesproken: „Op 8 april, de dag dat de Nationale Ondernemersprijs wordt uitgereikt, bestaan we 35 jaar. Het zou een mooie beloning zijn voor onze innovaties en het feit dat we onszelf elk jaar opnieuw uitvinden.”

Dit artikel is geschreven door: Joeri Wisse verslaggever bij PZC