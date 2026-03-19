Thijs (35) haalde wereldwijd al 30 miljoen op voor zijn ‘eiwitrevolutie’: nu jaagt hij op de Nationale Ondernemersprijs

De wereld heeft steeds meer eiwit nodig, maar wel duurzamer dan nu. In grote stalen fermentatietanks kweekt startup The Protein Brewery eiwitten uit schimmels – een technologie die volgens kenners de voedselindustrie ingrijpend kan veranderen. The Protein Brewery is één van de negen genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs.

De jonge onderneming staat nu ook landelijk in de belangstelling. The Protein Brewery is genomineerd voor De Nationale Ondernemersprijs, een initiatief van De Ondernemer, het AD en de aangesloten regionale dagbladen en RTL.



Protein Brewery kan Europese markt veroveren

De prijs is bedoeld voor jong, veelbelovende bedrijven met innovatieve ideeën. Tien ondernemingen uit heel Nederland zijn genomineerd. Begin april wordt bekend wie de winnaar is.



Voor directeur Thijs Bosch van de Protein Brewery komt de nominatie op een moment dat het bedrijf in een stroomversnelling zit. „We hebben onlangs een positieve opinie gekregen van de Europese voedselautoriteit EFSA”, vertelt hij. „Dat betekent dat ons eiwit veilig is bevonden en dat we ons nu voorbereiden om ook op de Europese markt te gaan verkopen.”

We staan nog maar aan het begin van de eiwitrevolutie Thijs Bosch Directeur de Protein Brewery

The Protein Brewery maakt Fermotein, een eiwitpoeder dat wordt geproduceerd met behulp van fermentatie. In grote bioreactoren groeien schimmels op suikerreststromen. Na verwerking blijft een licht, meelachtig poeder over dat rijk is aan eiwitten, vezels en voedingsstoffen.



Het ingrediënt kan worden gebruikt in onder meer koekjes, energierepen, sportvoeding en andere voedingsproducten. Volgens het bedrijf heeft het product eigenschappen die dichter bij dierlijke eiwitten liggen dan veel plantaardige alternatieven.

In de fabriek van de Protein Brewery worden in grote tanks schimmels omgezet in eiwitten. Die vervolgens weer in koekjes, energierepen en andere voedingsproducten worden verwerkt. Goedkoop en efficiënt.

Wereld ligt aan de voeten van Protein Brewery

Na jaren van ontwikkeling lijkt het bedrijf nu een belangrijke fase te bereiken. Met de positieve beoordeling van de Europese voedselautoriteit kan Fermotein in principe ook op de Europese markt worden verkocht zodra de formele toelating rond is.



In de Verenigde Staten werkt The Protein Brewery al met verschillende klanten in de voedingsindustrie. Daar verschijnen steeds meer producten op de markt met het Bredase ingrediënt. Bosch: „Daar gaat het echt goed, er komen steeds meer producten bij.”



Ook in Singapore wordt gewerkt aan de introductie van producten met Fermotein. Als de Europese markt daar ook nog eens bij komt, lijkt de wereld voor de Protein Brewery letterlijk open te liggen.

Dertig miljoen euro via internationale investeerders

Het bedrijf telt inmiddels zo’n 35 medewerkers en groeit gestaag door. Vooral in de fabriek komen er de laatste tijd nieuwe mensen bij, omdat de productie wordt voorbereid op een grotere afzetmarkt.



Eerder haalde The Protein Brewery ongeveer dertig miljoen euro op bij internationale investeerders. Dat geld wordt gebruikt om de technologie verder te ontwikkelen en de productie stap voor stap te vergroten, zodat het eiwit straks ook in grotere hoeveelheden geleverd kan worden aan voedselproducenten.

Landelijke aandacht voor Protein Brewery

De nominatie voor de Nationale Ondernemersprijs brengt het bedrijf nu ook landelijk onder de aandacht. De concurrentie is stevig: negen veelbelovende bedrijven uit heel Nederland dingen mee naar de prijs. Wie zich uiteindelijk de winnaar mag noemen, wordt op 8 april bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Amsterdam.



In de fabriek in Breda ligt de focus voorlopig vooral op de volgende stap: verder groeien. Meer fermentatietanks, meer productie en meer producten waarin het eiwit straks verwerkt kan worden. Als de Europese toelating definitief wordt en grote voedselproducenten instappen, kan het volgens Bosch snel gaan.



Dan moet de ‘eiwitbrouwerij’ laten zien dat de technologie ook op grote schaal werkt. Of, zoals Bosch het zelf zegt: „We staan nog maar aan het begin van de eiwitrevolutie.”

