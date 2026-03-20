Wat begon met spontaan jeu de boulen op het Museumplein, groeide uit tot een bedrijf met negen vestigingen. Bij Mooie Boules kun je weer eens plezier maken samen, zonder met je telefoon bezig te zijn. Overdag zijn groepen met minder middelen gratis welkom. Het bedrijf is een van de genomineerden voor de Nationale Ondernemersprijs.

Medeoprichter Rogier van Genugten (38): „Mooie Boules is een plek waar iedereen kan komen spelen, ongeacht achtergrond of afkomst. Voor mij is spelen weer kind zijn: terug naar dat onbezorgde, gewoon plezier maken. Ik denk dat we dat in deze tijd hard nodig hebben.’’

Een spel spelen is volgens hem een heel goede manier om laagdrempelig weer in verbinding te komen. „Samen jeu de boulen, sjoelen of karaoke zingen. Spelen verlaagt drempels en dan volgt er vanzelf een gesprek, of niet, maar het maakt het in ieder geval makkelijker om jezelf te zijn en verbinding te maken.’’

Jullie hebben inmiddels negen vestigingen, maar waar is het eigenlijk allemaal begonnen?

„Op een foodfestival waar ik met mijn vrienden was. Er liepen veel leuke mensen rond, maar niemand sprak elkaar aan. Toen bedachten we dat een spel weleens zou kunnen helpen, een spel dat iedereen in principe kan. Een van mijn vrienden riep direct: jeu de boules!

„Een maand later stonden we met een groep op het Museumplein te jeu de boulen. Iedereen had eten en drinken meegenomen. Er kwamen uiteindelijk zo veel mensen op af dat ik last-minute een bandje heb geregeld. Voor we het wisten, was Mooie Boules geboren.”

Mooie Boules-medeoprichter Rogier van Genugten.

„In 2013 zijn we kleine evenementen gaan organiseren. We zagen dat mensen het echt leuk vonden om spelletjes te spelen. Toen wisten we: hier zit wel wat in. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een eigen locatie. Drie jaar later vonden we een testlocatie voor twee maanden. Ik bestelde zakken grind, haalde een kruiwagen en ben met vrienden gaan scheppen. Van de eerste tot de laatste avond stond het helemaal vol.’’

Had je van tevoren gedacht dat het zo groot zou worden?

„Nee. Ik heb met mijn compagnons al meerdere bedrijven opgezet. Dit was het enige idee waarvan ik dacht dat het gewoon bij een mooi project zou blijven. Toch is het een bedrijf geworden. Gewoon door leuk te klooien en te proberen echt iets neer te zetten wat we zelf ook misten en leuk vinden om te doen. De intentie was eigenlijk nooit om er een heel bedrijf van te maken. Maar uiteindelijk rol je er een soort van in.’’

„Ik denk dat we meer en meer een oplossing bieden voor de onderwerpen die nu spelen. Dat geeft ons bestaansrecht. De roep om een offline leven wordt steeds luider. We raken steeds meer van elkaar verwijderd. Ik denk dat wij een mooi steentje bijdragen aan het samenbrengen van mensen. Er komen hier zo veel verschillende groepen met zo veel verschillende achtergronden. Dan zie je dat er meer is dan alleen je eigen achtergrond.’’

Mooie Boules Aantal vestigingen: 9 (twee in Amsterdam, twee in Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Delft, Eindhoven en Haarlem)

Wat doet Mooie Boules: een plek bieden waar iedereen die kan komen die wil spelen, borrelen en verbinden

Oprichtingsjaar: 2013

Aantal werknemers: bijna driehonderd

Welke plannen hebben jullie nog?

„We hebben inmiddels ook een stichting opgericht: Mooie Buurt. Omdat onze zaken overdag leeg staan, stellen we de ruimtes open voor buurtbewoners die een leuke middag met anderen goed kunnen gebruiken. Dat kunnen mensen zijn die de toegang tot Mooie Boules niet kunnen betalen of het netwerk ervoor missen. Alle maatschappelijke organisaties die iets willen organiseren, mogen gratis gebruikmaken van onze zaken.’’

„Het gevaar van starten met zo’n maatschappelijk initiatief is dat het kan overkomen als ‘kijk ons eens goed doen’. Daarom hebben we het de eerste twee jaar onder de radar gedaan, alleen in Rotterdam. Afgelopen september hebben we het pas landelijk bekendgemaakt en zijn we het gaan uitrollen naar andere steden.”

Mooie Boules Delft gaat haar speellokaal overdag gratis openen voor buurtbewoners. Foto: Mooie Boules

„Ik hoop dat we in de toekomst nog meer mensen op deze manier met elkaar kunnen verbinden. We zijn zo veel met onze telefoon bezig en blijven heel erg in onze eigen bubbel, waardoor we het bijna verleerd zijn om contact met elkaar te maken. Dat zorgt voor veel eenzaamheid. Door Mooie Buurt gebeurt er inmiddels zo veel moois dat dit voor mij nu de allermooiste dagen hier zijn.’’

Heb je een verhaal dat je in het bijzonder is bijgebleven?

„Tijdens een evenement van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) stond een jongen een tijdlang met zijn jas nog aan schuchter om zich heen te kijken. Een van de begeleiders vertelde dat hij de enige in de groep was van zijn nationaliteit en zich heel eenzaam voelde. Hij bleef, ontspande en bleek uiteindelijk heel goed te kunnen sjoelen. Zo zagen anderen dat hij meer was dan zijn paspoort.’’

„Na afloop liep hij met twee jongens gearmd weg. Sommige mensen hebben net dat zetje nodig. Dit soort verhalen zijn voor mij een reden om extra gas te geven.’’

