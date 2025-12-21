Draadloze opladers van Johan liggen in alle Apple Stores: ‘De ambitie is dat elke werkplek een Zens-oplader krijgt’

De draadloze opladers van Zens vind je in circa 550 Apple Stores over de hele wereld, net als in Apple’s webwinkel. Johan Plasmans, CEO van het Eindhovense bedrijf, is er maar wat trots op. Hij ziet draadloos opladen steeds populairder worden. „Een treinfabrikant bouwt nu 10.000 magnetische, draadloze opladers in stoelen van treinen in Japan en Duitsland.”

Lees verder onder de advertentie

Voor Zens is er nogal wat veranderd sinds we Johan Plasmans in 2021 spraken over het bedrijf dat hij runt met zijn broer Erik. De langgekoesterde samenwerking met Apple is uitgebreid en steeds meer andere smartphonemerken omarmen (magnetisch) draadloos opladen. Google en Samsung zijn de bekendste namen. Johan spreekt van zeer goed nieuws, want het vergroot de relevantie van Zens’ draadloze opladers en powerbanks met magnetische oplaadfunctie. Dat merkt de B2C-tak, die goed is voor ongeveer 60 procent van Zens’ volume. Waar Zens-producten eerst vooral boeiend waren voor iPhone-gebruikers, kunnen nu steeds meer smartphonegebruikers een (magnetische) draadloze oplader overwegen.

Cruiseschepen en treinen met de opladers van Zens

De B2B-markt, nu circa 40 procent van het volume, biedt volgens de CEO nog veel meer groeipotentieel. Zens ontwikkelt en levert al jaren inbouw- en opbouwproducten voor de kantoortuinen van partijen als Deloitte en PwC en restaurants van onder meer Starbucks en McDonald’s. Dat zien andere organisaties ook. „We gaan drie nieuwe cruiseschepen van MSC uitrusten met draadloze opladers, ongeveer 1000 per schip. En na jaren voorbereiding is er een project gestart met een treinfabrikant om 10.000 magnetische, draadloze opladers te plaatsen in nieuwe stoelen van treinen in Japan en Duitsland”, vertelt Johan.

De samenwerking creëert vertrouwen in de kwaliteit van ons merk, wat deuren opent bij andere retailers, providers en B2B-klanten Johan Plasmans

De retailsamenwerking met Apple, die na vijf jaar voorbereiding in 2022 echt van start is gegaan, speelt daar ook een rol in. De techreus is zeer streng in het toelaten van producten van andere merken in de fysieke webwinkels en webwinkel. „De samenwerking creëert vertrouwen in de kwaliteit van ons merk, wat deuren opent bij andere retailers, providers en B2B-klanten”, vertelt Johan. „We werken nu met Odido in Nederland, met Swisscom in Zwitserland en T-Mobile in Duitsland”.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: IKEA, PWC, Deloitte: corporates staan in rij voor draadloze laadoplossingen Zens

Productie Zens verplaatst naar Vietnam

Wie denkt dat Zens inmiddels zelf ook een grote corporate is, heeft het mis. Het bedrijf telt ongeveer 30 medewerkers en houdt kantoor aan de High Tech Campus in Eindhoven. De productie vindt plaats in Azië. Omzetcijfers houdt Johan – net als in 2021 – voor zich. Zens draait nog steeds goed, zegt hij. Groeien was de afgelopen jaren echter lastig en dat heeft verschillende redenen. Tijdens de coronapandemie waren winkels gesloten en toen de pandemie naar de achtergrond verdween, gaven consumenten hun opgespaarde geld liever uit aan vakanties en diners dan aan nieuwe gadgets. De oorlog in Oekraïne resulteerde bovendien in het verlies van een aantal goede zakelijke klanten van Zens. Vervolgens leidde een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China tot grote schommelingen in invoerrechten voor de Amerikaanse markt, wat Johan deed besluiten om de productie van de meeste gadgets te verplaatsen van China naar Vietnam. „Een complex en ingrijpend project”, blikt hij terug.

De samenwerking met Apple verder uitbouwen

Met hulp van een ingestapte investeerder richt Zens de blik naar voren. Het bedrijf mikt op serieuze groei, zowel via B2C-kanalen als B2B-projecten. De eerste resultaten laten zich zien. Zens lanceerde eind november meerdere nieuwe oplaadproducten in meerdere kleuren, waarvan de witte versies exclusief via Apple verkrijgbaar zijn. Het aantal verschillende Zens-producten dat je via Apple kunt kopen, is gestegen van twee naar vijf. „De komende jaren willen we dit verder uitbouwen”, zegt Johan.

Lees verder onder de advertentie

De samenwerking met Apple betekent voor Zens overigens meer dan goede naamsbekendheid en een verkoopkanaal, verduidelijkt de CEO. „Apple hanteert extreem hoge standaarden en is kritisch op ontwerp, kleuren, materialen en technische functies. Een testprogramma duurt bijna zes maanden en omvat allerlei typen controles en checks, wat ons heel scherp houdt en de nodige feedback oplevert. Apple pusht ons continu om te innoveren en slimmere producten te ontwikkelen.” Die manier van werken houdt het team scherp, merkt Johan. „Het helpt ons een voorsprong te behouden op het gebied van productontwikkeling”.

De ambitie is dat elke werkplek een Zens-oplader krijgt Johan Plasmans

De toename van smartphones die (magnetisch) draadloos opladen ondersteunen, helpt Zens ook op de zakelijke markt. Hotels en restaurants kloppen steeds vaker aan met de vraag of het bedrijf draadloze opladers kan bouwen in tafels en nachtkastjes. Bij bedrijven als VodafoneZiggo kunnen medewerkers hun toestel draadloos op hun bureau opladen, ook dankzij een inbouwoplossing. „De ambitie is dat elke werkplek een Zens-oplader krijgt”, verduidelijkt Johan. Hij verwijst naar een inbouwunit met een draadloze smartphoneoplader en usb-c- en HDMI-poorten, zodat een medewerker zijn laptop met één kabel kan opladen en direct verbinden met maximaal twee monitoren. “Gebruiksvriendelijker en het houdt de werkplek opgeruimd.”

Lees ook: De slimme lader van Jardo is te koop in 59 landen: ‘Dat kan je gerust een succes noemen’

Lees verder onder de advertentie

Geruchten over een poortloze smartphone

Johan ziet ook kansen in nieuwe productsegmenten, zoals het inbouwen van draadloze opladers in banken en zitmeubels voor consumenten. Uiteindelijk is draadloos opladen de toekomst, stelt hij. „De ultieme visie is dat er op termijn een smartphone op de markt komt die alleen draadloos opgeladen kan worden.” Hoewel het schrappen van de usb-c-poort misschien onlogisch klinkt, kan de keuze leiden tot een dunnere smartphone die ook beter bestand is tegen water en stof. Er gaan al jaren geruchten dat Apple op termijn een poortloze iPhone wil uitbrengen. Hoewel Johan al jaren samenwerkt met Apple, weet hij hier niets meer over dan jij en ik. „Zo’n telefoon zal de markt van draadloos opladen wel versnellen en vergroten, dus kom maar op”.