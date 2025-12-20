Gedroomde klant Apple kwam maar niet, nu is startup Alphabeats failliet

Apple had de droom kunnen waarmaken. Als de Amerikaanse techreus had besloten om Eindhovense sensoren in AirPods te verwerken, had de wereld aan de voeten van deze start-up op de High Tech Campus gelegen. Maar Apple kwam niet en nu is Alphabeats failliet.

Drie jaar geleden haalde het bedrijf nog 1,5 miljoen euro op uit een door ASML en Philips gespekt techfonds. Op ’s werelds grootste technologiebeurs CES in Las Vegas probeerde het zich jarenlang in de kijker te spelen, met steun van het ministerie van Economische Zaken, schrijft het ED.



Het Eindhovense Alphabeats zag de Verenigde Staten als de ultieme groeimarkt voor zijn mentale trainingsapp, maar kreeg daar uiteindelijk geen voet aan de grond. Deze week werd het bedrijf failliet verklaard bij de Bossche rechtbank.



Alphabeats beloofde gebruikers dat ze hun hersenen konden trainen door naar hun favoriete muziek te luisteren. Of het nu Martin Garrix was of Antoon: de app paste de muziek ongemerkt aan op basis van je hersengolven, waardoor je in diepe ontspanning raakte. Om dat te bereiken werden de muziekfrequenties aangepast.

Alphabeats had de hoop dat Apple sensoren of functionaliteit van het bedrijf in bijvoorbeeld AirPods zou inbouwen Jeroen Tulfer Curator

Ideaal om sporters te helpen bij het leveren van topprestaties, was de gedachte van de Eindhovense onderneming. Oprichters Han Dirkx en Jur Vellema waren ervan overtuigd dat ze honkballers in de Major League en tennissers konden helpen met de vinding.

Alphabeats was afhankelijk van derden

„Alphabeats had de hoop dat Apple sensoren of functionaliteit van het bedrijf in bijvoorbeeld AirPods zou inbouwen”, zegt curator Jeroen Tulfer van het Eindhovense advocatenkantoor Boels Zanders. „In dat geval hadden ze alleen hun app en abonnement hoeven te verkopen. Nu is het een stuk moeilijker. Dat heeft ertoe geleid dat er slechts ongeveer driehonderd betalende klanten waren. Die opbrengst is simpelweg te laag om de kosten te betalen.” Probleem was ook dat Alphabeats de hoofdbanden die hersenactiviteit meten moest inkopen. „Ze waren daarvoor dus afhankelijk van derden.”



De financiële schade lijkt relatief beperkt te blijven; de schuldenlast ligt onder de twee ton omdat het bedrijf de afgelopen tijd de kosten al drastisch had verlaagd. Volgens de curator zijn alle medewerkers in aanloop naar het omvallen van de onderneming al ontslagen.



Of er kans is op een doorstart, durft de curator nog niet in te schatten. „In Europa is die technologie inmiddels vrij te gebruiken, maar in Amerika moet er voor worden betaald via licenties. Ik ben nog in gesprek met de huidige bestuurders en heb gevraagd of de aandeelhouders nog interesse hebben. Er heeft zich ook een andere partij gemeld.”

