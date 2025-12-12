De slimme lader van Jardo is te koop in 59 landen: ‘Dat kan je gerust een succes noemen’

De Leo, een slimme lader die ervoor zorgt dat de batterij in jouw telefoon 50 procent langer meegaat, is geselecteerd voor het grootste Europese investeringsplatform Invesdor. Jardo Stammeshaus blikt terug op de ontwikkelfase van zijn Battery Life Extender en vertelt over zijn ambities voor het nieuwe jaar.

De slimme lader van Jardo is te koop in 59 landen

Jardo Stammeshaus ontdekte dat voor veel mensen een versleten batterij een belangrijke reden is om een nieuwe smartphone, koptelefoon, laptop of bijvoorbeeld muziekboxen te kopen.

„Dat is zelfs een groot onderdeel van het verdienmodel van elektronicaproducenten: de batterijen zijn dusdanig ingebouwd dat ze nauwelijks te vervangen zijn en er dus een nieuw apparaat moet worden gekocht. Op die manier wordt de groeiende berg e-waste een steeds groter probleem en daar willen wij met Liion Power iets aan doen.”

De Battery Life Extender niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar bij gebruik voor meerdere apparaten is de terugverdientijd slechts enkele maanden Jardo Stammeshaus

USB Battery Life Extender

Zijn ‘USB Battery Life Extender’ zorgt ervoor dat de lithiumbatterijen in oplaadbare consumentenelektronica slimmer en duurzaamer worden opgeladen. Hiermee wordt de levensduur van de batterij en daarmee van het apparaat met tot wel 50 procent verlengd, zo luidt de belofte.

En dat is handig maar ook duurzaam: „Zo vermindert de Battery Life Extender niet alleen onze ecologische voetafdruk, maar bij gebruik voor meerdere apparaten is de terugverdientijd slechts enkele maanden.’’

Slimme lader geselecteerd door Investor om op te schalen

Jardo was drie jaar lang bezig met de ontwikkeling van de Leo. Met het idee wonnen ze een aantal prijzen, zoals de Green Challenge van de Postcodeloterij. Daarmee had hij budget om het product te ontwikkelen. „Toen we ons eerste prototype klaar hadden, hebben we via de webshop een pre-order-campagne opgezet op Indiegogo Kickstarter. Toen hebben we 250.000 euro aan pre-orders gekregen voor ons product. En met dat geld hebben we een productielijn opgezet.’’

Jardo: „Inmiddels is het product in gebruik in 59 landen. Daar zijn we wel heel trots op. De volgende stap is opschalen. Nu zijn we geselecteerd door Invesdor om geld op te halen. Daar zijn we heel blij mee. Het is in Europa best lastig om investeerders te vinden uit andere landen. Je kunt niet zomaar naar Frankrijk gaan en zeggen: je voudrais un investment.”

Via Invesdor wordt maximaal 25 procent van de aandelen verkocht. Daarnaast heeft Liion Power ook enkele investeerders aan zich weten te binden.

De ‘Leo’ van Liion Power. Eigen foto.

Niet bang om te worden gekopieerd

Jardo is niet bang dat andere merken de techniek kopiëren. „Er is zo’n grote markt voor laadbare elektronica. We hopen dat meer partijen het gaan doen. En wij zijn één van de enablers, ook om het te integreren bij andere partijen. Dat is een volgende stap.”

Wie weet dat we bij Mediamarkt op de plank komen te liggen. Hint, hint Jarno Stammeshaus

Plannen voor 2026

De plannen voor 2026 zijn ambiteus. „We willen verder opschalen en het dus naar de markt brengen. Niet alleen via onze eigen webshop, maar ook via retailers en distributeurs. En wie weet dat we bij Mediamarkt op de plank komen te liggen. Hint, hint”, lacht Jardo. „Verder zijn we onze software verder aan het ontwikkelen en verzamelen we veel data. Daarmee trainen we ook onze algoritmes en software. De volgende stap is dat we onze software integreren bij andere partijen.”

Bij hoeveel verkoopaantallen beschouwt hij het als een succes? „Ik vind dat het al een succes is. Vijf jaar geleden is dit idee begonnen tijdens mijn afstuderen, en nu wordt het in 59 landen gebruikt. Dat kan je gerust een succes noemen. Maar als ik een aantal moet noemen, dan gaan we voor de miljoenen natuurlijk. ”

