KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers. We werken voor ondernemers. Op basis van hun behoeften ontwikkelen en leveren we (binnen wettelijke kader) onze informatie- en adviesdiensten om hen te ondersteunen. Dit doen we vanuit onze expertise, onderzoeksdata en met het Handelsregister als belangrijke bron. We stemmen onze dienstverlening daarbij af op de specifieke wensen van de segmenten; starters, zzp’ers, klein mkb, groot mkb en corporate accounts.