In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers die eerder een prominente plek in de KVK Innovatie Top 100 hebben bemachtigd. Arnold van der Linden (Timmerbedrijf Van der Linden), Alexander Suma (IbisPower) en Willemijn Wortelboer (Raw Paints) vertellen hoe hun bedrijf zich sindsdien ontwikkeld, hoe innovatief zij ondernemend Nederland vinden én geven innovatieve adviezen aan collega-ondernemers.

Lees verder onder de advertentie

Arnold van der Linden was in 2006 de allereerste winnaar van de Innovatie Top 100. Hij won de prijs met de Deurmaat, een tilsysteem dat het afhangen van deuren makkelijker maakt. In de podcast vertelt hij onder meer: ,,Het winnen van deze prijs heeft ons bedrijf destijds een enorme impuls gegeven. Ik hoor nu nog steeds vaak: hé, ben jij die van de Deurmaat?”



Waar de drie ondernemers het in de podcast vooral over kansen hebben, ontstaat er ook een gezamenlijke oproep om ‘het innovatieve’ in de breedste zin des woords toch vooral te blijven omarmen; ondernemers, investeerders, overheid.

Lees verder onder de advertentie

'Laat de kaas niet van het brood eten, dúrf!'

Kijkend naar het nu dan vindt Alexander Suma bijvoorbeeld dat ‘we innovaties weggeven’. Hij noemt zonnepanelen. ,,Daar hebben wij heel veel in ontwikkeld, maar dan geven wij het weg aan China. Die pakken het qua productie en business groter op. Ik vind dat Nederland daar iets laat liggen, daar kunnen we zoveel meer mee doen." Hij doet in de podcast een oproep aan Nederlandse investeerders. ,,Laat de kaas niet van het brood eten, durf te investeren en risico te nemen. In Amerika wordt veel meer durfkapitaal ingezet, terwijl de Nederlandse investeerders vaak pas investeren als iets zich dubbel en dwars bewezen heeft en alle risico’s zijn uitgesloten.”

Willemijn Wortelboer voegt daar aan toe: ,,Ik zou meer willen zien vanuit de overheid, ben die launching customer voor ons. Steun ons in de missie die we hebben en zorg ook dat er bij ondernemers meer aandacht komt voor de SDG’s (Sustainable Development Goals). Dan kunnen we echt het verschil maken.”

Het gehele gesprek beluister je in de podcast bovenaan dit artikel.

Lees verder onder de advertentie

Jaarlijks publiceert de KVK de lijst van de 100 meest innovatieve mkb-bedrijven: de KVK Innovatie Top 100. Op 21 januari 2021 maakt de jury de nieuwe ranking bekend.