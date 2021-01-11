Donderdag 21 januari maakt KVK, tijdens een grootse innovatieshow, de winnaar van de 15e KVK Innovatie Top 100 2020 bekend. Sinds twee jaar is er ook een publieksprijs, in 2018 gewonnen door WeMaron, het jaar daarna door Buku. In deze podcast spreken we de ondernemers achter beide winnende bedrijven: Jeff van der Laan, cfo van Buku, en Ronny Hendrix, ceo van WeMaron.

Technologie kan steeds beter ingezet worden om mensen te ondersteunen in het echte leven, om de missie van WeMaron te benoemen. Ceo Ronny Hendrix vertelt in de podcast over onder meer hun applicaties waarmee mensen weer kunnen deelnemen aan de maatschappij en natuurlijk over Bob de Bot, waarbij in 2018 de KVK Innovatie Top 100 publieksprijs werd gewonnen.



De Spotify van de studieboeken, dat is Buku, het succesvolle bedrijf dat studieboeken streamt, ook in Suriname, Namibië, Malawi en het Caribisch gebied. Cfo en mede-oprichter Jeff van der Laan vertelt over zijn online platform en de educatieve impact, dat in 2019 zeker een rol heeft gespeeld in het winnen van de publieksprijs.



Wie dit jaar letterlijk een stem wil hebben in de uitslag van de Publieksprijs van de KVK Innovatie Top 100 van 2020, kan die uitbrengen op www.kvkinnovatietop100.nl, tot en met 15 januari. Op diezelfde website kun je je ook aanmelden om online live de bekendmaking van alle winnaars mee te maken.