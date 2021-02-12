Netwerkapp Clubhouse is bijzonder populair: zo scoor je er klanten mee

Op social media komt het al regelmatig voorbij: Clubhouse. Een nieuwe netwerkapp die iedereen maar wat graag wil gebruiken. Maar wat is Clubhouse precies en belangrijker nog, wat kun je met de populairste app in de Appstore? ,,In een tijd waarin mensen meer en meer op zoek gaan naar echtheid, is dit perfect."

Lees verder onder de advertentie

Clubhouse is niets meer en niets minder dan een app en dan ook nog één die alleen op een iPhone of iPad werkt. Heb je die niet, dan kun je niet meedoen. Voorlopig althans, want er zijn plannen om Clubhouse ook geschikt te maken voor Android. Met een investering van 100 miljoen in de afgelopen maand, moet dat te doen zijn. Je kunt de app downloaden, maar je kan er pas in als iemand je uitnodigt.

Community-expert Maartje Blijleven geeft online masterclasses over Clubhouse: ,,Ik geloof hier echt in. Zeker nu we in lockdown zitten. Iedereen heeft behoefte aan contacten en die kun je opdoen via deze app. En wel wereldwijd.”

Clubhouse als een groot huis met ieder zijn eigen kamer

Tijdens de masterclass toont Blijleven voorbeelden van haar eigen telefoon over de app. Clubhouse kun je zien als een groot huis, met veel kamers. Ieder lid kan een kamer aanmaken, waarin hij de moderator is. Je bepaalt een tijdstip en je nodigt mensen uit. Tijdens het verblijf in de kamer, bepaalt de moderator wie ‘op het podium’ mag, wat betekent dat jij mag spreken. De rest luistert.

Lees verder onder de advertentie

Tekst gaat verder onder de foto van het Clubhouse-profiel van community-expert Maartje Blijleven.

Zorg dat je je praatje klaar hebt zodra je mag spreken op Clubhouse

Clubhouse is een online community, waar mensen van over de hele wereld bij elkaar komen. Je kunt iedere kamer ingaan als luisteraar, de moderator kan je vragen om mee te praten. Je kunt ook je (virtuele) hand opsteken als je mee wilt praten. Let op, je moet dan wel je praatje klaar hebben.

Lees verder onder de advertentie

,,Nieuwe mensen kun je herkennen aan een feesthoed”, legt Blijleven uit. ,,Dan weten mensen dat je nieuw bent en worden foutjes sneller vergeven.” Gesprekken kunnen overal over gaan, maar je ziet wel de gesprekken die het best bij jouw profiel passen. Vul die daarom zo uitgebreid mogelijk in.

Nieuwe klanten binnenhalen via Clubhouse

De eerste drie regels van je profiel zijn het belangrijkste, volgens Blijleven. Dat is wat mensen direct zien. Daarin moet al duidelijk zijn wat voor probleem jij kunt oplossen bij anderen. Zelf heeft Blijleven al diverse nieuwe klanten via Clubhouse binnengehaald: ,,Ik ontvang nieuwe aanmeldingen voor mijn academy en mijn e-book wordt meer gedownload. Het helpt om op meerdere online kanalen actief te zijn, want iedereen heeft weer een andere manier om contact te willen. Als je iemand leert kennen, kun je via Instagram of Twitter verder privé contact hebben. Vanwege de lockdown is Clubhouse op dit moment de enige manier waarop jij mensen kunt leren kennen die wel iets met jou gemeen hebben, maar die jij nog niet kent.”

Op het netwerk van Clubhouse is iedereen echt. Alles gebeurt live en real time Maartje Blijleven, Community-expert

Lees ook: Bedrijfsaccount op Instagram: dit is waarom je dat moet willen

Lees verder onder de advertentie

Vraagtekens rond het verdienmodel van Clubhouse

Clubhouse haalt veel investeringen binnen, maar wat is hun verdienmodel? Dat blijft nog onduidelijk. Je gegevens worden niet verkocht, maar in de voorwaarden staat wel dat ze zich het recht voorbehouden om externe adverteerders binnen te halen. Dit zegt de Hamburgse advocaat Nina Diercks op de website van ABCNews. Ook worden de gesprekken in de kamers opgenomen. Dit zou echter tijdelijk zijn. Volgens de advocaat kan Clubhouse problemen krijgen met de Europese Unie vanwege de nogal lakse houding tegenover privacy.

Clubhouse is puur en volgers zijn niet te koop

Dat Clubhouse nog beperkingen kent, is niet zo vreemd; het zit nog in de Bètafase. Blijleven is in ieder geval enthousiast over Clubhouse: ,,Op dit netwerk is iedereen echt. Alles gebeurt live en real time. Je kunt niet doen alsof, want als er een vraag wordt gesteld, moet je direct antwoord geven. Je kunt het niet eerst even opzoeken. In een tijd waarin mensen meer en meer op zoek gaan naar echtheid, is dit perfect. Niemand kan volgers kopen op deze app en er zitten echte mensen achter.”

Lees ook: Deze kansen biedt TikTok ondernemers

Lees verder onder de advertentie

Je gedrag wordt wel beoordeeld op Clubhouse en wie zich misdraagt, wordt als uiterste middel voor het leven gebannen, net als degene die hem of haar uitnodigde. In de richtlijnen staat dat er geen discriminatie, racisme, antisemitisme, misbruik of haat is toegestaan. Als je op Clubhouse komt, krijg je een ‘invite’ waarmee je iemand anders kunt toelaten. Wie actief is, krijgt vanzelf meer uitnodigingen om uit te delen. Wie jou uitnodigde, staat ook op je profiel, wel zo fijn als dat een bekend iemand of een grote naam is in jouw wereld.

8 belangrijke tips voor wie op Clubhouse wil én kan