Bedrijfsaccount op Instagram: dit is waarom je dat moet willen

Is Instagram een geschikt sociaal mediakanaal om zakelijke communicatie op te delen? Het is een vraag waar veel ondernemers mee rondlopen. En terecht, Instagram heeft wereldwijd meer dan een miljard maandelijkse gebruikers en vormt daarmee een goudmijn aan potentiële klanten. Bevindt jouw doelgroep zich op Instagram en kun je Instagrammable materiaal leveren? Dan is het dé plek om jouw dienst of product te promoten. In dit artikel leggen we je haarfijn uit hoe je een bedrijfsaccount start en deze vervolgens optimaal benut.

Zit jouw doelgroep op Instagram? Dan moet je dit weten over de gebruikers

Voordat je een bedrijfsaccount op Instagram gaat aanmaken, moet je jezelf eerst de vraag stellen of jouw doelgroep daadwerkelijk actief is op dit social media platform. Handig om te weten: de leeftijd van de meeste gebruikers van Instagram ligt tussen 21 en 39 jaar. Zij @taggen elkaar continu in foto’s en video’s, we hebben het hier tenslotte over een visueel medium. Het is dus belangrijk om goed na te denken of je dat kunt ook écht kunt benutten met aantrekkelijk beeld. Instagrammable materiaal, zoals dat heet.

Waarom kiezen voor een bedrijfsaccount op Instagram?

De voornaamste reden om te kiezen voor Instagram is de interactie met de klant. Het hebben van een Instagram bedrijfsaccount zorgt ervoor dat er elke dag nieuwe mensen geïnteresseerd kunnen raken in jouw product of dienst. Door continu goede content te plaatsen, kun je een trouwe klantenbasis opbouwen met mensen die bereid zijn om jouw product of dienst aan te schaffen. In dit artikel leggen we je uit hoe jij ook een succesvolle bedrijfspagina kunt aanmaken op Instagram.

Tekst gaat verder onder de afbeelding van het bedrijfsaccount van De Ondernemer.

Een bedrijfsaccount aanmaken op Instagram

Ga je ervoor? Mooi! Je doet er goed aan om dan een bedrijfsaccount aan te maken en meteen de ‘contact’ button te benutten. Wanneer klanten hierop klikken, zien ze direct hoe jouw bedrijf bereikbaar is. Nu je toch met je homepage bezig bent: klik meteen even op ‘profiel bewerken’. Stel je bedrijfslogo in als profielfoto, gebruik de naam van je onderneming als gebruikersnaam, vul je website in en gebruik de bio voor een korte maar bondige omschrijving over datgene wat jij volgers te bieden hebt.

Het bedrijfsaccount verschilt van een ‘normaal’ account omdat Instagram je als bedrijf de mogelijkheid biedt om statistieken over je posts, verhalen en volgers in te zien. Insta geeft je inzicht in de hoeveelheid accounts die je met je foto of video hebt bereikt, hoeveel profiel bezoeken dat heeft opgeleverd en hoe je hebt gescoord met de hashtags onder je bericht. Natuurlijk heb je ook gewoon inzage in het aantal likes, comments, kun je zien hoe vaak je bericht is gedeeld en hoeveel accountbeheerders je post hebben opgeslagen.

Kwaliteitsfoto’s zijn van levensbelang op een Instagram bedrijfsaccount

Het is misschien een open deur, maar kwaliteitsfoto’s zijn van levensbelang. Denk eens aan de manier waarop jij zelf door je feed (overzicht van de foto’s die mensen posten) scrolt. Inderdaad, je vliegt er werkelijk doorheen en blijft pas hangen als er een mooie/opvallende foto of video voorbijkomt. Zorg er dus voor dat je als bedrijf ook met onderscheidend materiaal komt. Gebruik daarbij gerust een filter, let er alleen wel op dat het beeld niet te kunstmatig wordt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding van ons bedrijfsaccount met daarop onze herkenbare stijl (met quotes van de betreffende ondernemer).

Om een eigen en vooral herkenbare identiteit te creëren op de tijdlijn van je bedrijfsInsta, is het verstandig om content te plaatsen die een samenhangende look vormen. Het is verleidelijk om allerlei soorten foto’s te posten, maar als die telkens in kwaliteit verschillen, qua kleur niet goed bij elkaar passen en er geen balans is tussen de filters die je gebruikt, wordt het een rommeltje.

Tachtig procent van de Instagrammers volgt een bedrijfsaccount

Een gemiste kans om jezelf te profileren. Helemaal als je tastbare producten verkoopt die je met een kleine inspanning al fraai kunt vastleggen. Misschien dat dit feit het belang nog eens onderstreept: 80 procent van de gebruikers van Instagram volgt één of meerdere bedrijfsaccounts. Reken uit je winst.

Maak een video van wat er achter de schermen bij jouw bedrijf gebeurt. Laat iedereen maar zien dat jij de handen uit de mouwen steekt voor jouw klanten.

Onderhoud contact met de volgers van je Instagram bedrijfsaccount

Besef je dat Instagram zich ontzettend goed leent om in contact te komen met jouw (potentiële) klanten/volgers. Het is geen kwestie van posten en dan maar afwachten hoeveel likes en nieuwe volgers er binnenkomen. Je moet actief blijven. Reageer op volgers die een reactie onder je post plaatsen. Reposten mensen jouw content, laat ze dan weten dat je dat waardeert. Bijvoorbeeld door hun account ook te ‘volgen’ of hun post op je Storie te plaatsen wanneer jij erin bent #getagd.

Wil je wat uitgebreider met je volgers/klanten praten, dan kan dat in een privé chat. Die vind je onder het windroos rechts bovenin de pagina waarop je normaal gesproken de posts van anderen op bekijkt. Plaats je bijvoorbeeld een oproep op Instagram, dan kun je daarin vermelden dat mensen via een direct message (DM) kunnen reageren. Zo komen opmerkingen of vragen niet openbaar onder je post te staan, maar dus in de privé chat.



Instagram Storie: dit is waarom je deze video’s moet maken

Over Stories gesproken: deze kun je gebruiken om je volgers wat meer te betrekken bij jouw onderneming. Maak eens een video van wat er achter de schermen bij jouw bedrijf gebeurt. Heb je als schoenenwinkel bijvoorbeeld een nieuw model binnen, film dan het moment waarop je deze voor het eerst uit de doos haalt. Ben je schilder en samen met je collega’s aan het werk? Maak dan eens een rondje om de sfeer aan je volgers over te kunnen brengen. Laat iedereen maar zien dat jij daadwerkelijk de handen uit de mouwen steekt voor jouw klanten.

Tekst gaat verder onder de uitleg over het maken van een Storie op Instragram.

Wat moet er nog meer op mijn Storie te zien zijn?



Afhankelijk van het product of dienst dat je verkoopt, kun je een Storie ook gebruiken om iets aankondigen dat binnenkort in je webshop verschijnt of als artikel op jouw site komt te staan. Omdat deze Stories altijd bovenaan het overzicht komen te staan, zien werkelijk al je volgers dat je iets te melden hebt.

Plaats een poll, begin een wedstrijd, organiseer een weggeefactie, deel beoordelingen van je klanten en inspireer ze door bijvoorbeeld een mooie quote te plaatsen. Wil je ze naar je bedrijfsaccount op Instagram krijgen, dan kun je in je Storie ook een nieuw bericht op je tijdlijn promoten. New Post! Volg accounts op Instagram die handige strategieën plaatsen, zoals squared dat bijvoorbeeld goed doet.

Instagram heeft jouw bedrijf veel te bieden

De kans is groot dat je ondertussen tot het besef bent gekomen dat Instagram jouw bedrijf van alles te bieden heeft. Benut dit! Doe het door actief te blijven posten. Het liefst één keer per dag en zo’n vijf keer per week. En of je dan een foto, video of Storie plaatst, maakt niet uit. Op die manier behoud je je volgers. Zij weten na verloop van tijd dat je deze frequentie hanteert en dus gaat men uitkijken naar je berichten. Door regelmatig te posten op Instagram, vergroot je tevens de kans dat steeds meer mensen je gaan volgen en ook blijven volgen.

Instagram TV (IGTV) voor je bedrijfsaccount gebruiken

Naast het posten van foto's, video's en Stories, biedt Instagram je ook de mogelijkheid om content te delen met IGTV, oftewel Instagram TV. Waar Stories en reguliere tijdlijnposts je de mogelijkheid geven om video’s te plaatsen met een maximale lengte van één minuut, kun je op IGTV items met een lengte van 10 minuten publiceren. Zie het als een soort YouTube, maar dan in de app van Instagram.

Het voordeel van IGTV is echter dat het verticale video’s van je verlangt. Maak je dus een video voor IGTV, dan moet je je telefoon rechtop houden. Dat is makkelijk filmen en het is ook nog eens fijn voor degene die het onder ogen krijgt. In tegenstelling tot video’s op YouTube hoef je je device namelijk niet te draaien. De ervaring leert overigens dat deze optie zich prima leent voor dezelfde spontane video’s als in je Stories. Wring jezelf dus niet in allerlei bochten om een super strakke video te kunnen uploaden. Nogmaals: laat je volgers maar zien hoe hard je voor klanten werkt.

Daarnaast is dit een nuttige tool om nieuwe volgers te vergaren. Wat IGTV doet, is jouw video afspelen in het scherm van mensen die geïnteresseerd zijn in vergelijkbare content. Wanneer iemand jouw video selecteert, verschijnt deze volledig in het beeldscherm met rechts bovenin de optie tot ‘volgen’.



Vergroot de vindbaarheid van je Instagram bedrijfsaccount met #hashtags

Een andere manier om op Instagram aan klantenbinding te doen, is door hashtags te gebruiken. Mensen die geïnteresseerd zijn in een bepaalde dienst of product, hebben de mogelijkheid om hashtags te volgen. Wil iemand bijvoorbeeld op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom sneakers, dan volgt hij of zij #sneakers, #sneakeraddict, #sneakerjagers, enz. Een goede manier om de juiste hashtags te vinden is een hashtag generator. Zo vind je snel en gemakkelijk de populairste hashtags.



Hoe weet ik welke hashtags ik voor mijn bedrijfsaccount moet gebruiken?

Maak bij ál je berichten gebruik van hashtags. Zet deze onderaan je bericht, dit mogen er maximaal dertig zijn. Let op, probeer originele hashtags te gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld voor #eten kiest, verdwijnt je bericht in een zee aan posts die deze hashtag ook bevatten. Hashtags met tussen de 50k-250k berichten zijn het meest ideaal omdat veel mensen de hashtags volgen, maar niet té veel. Met dit soort hashtags heb je een grote kans om op de 'verkennen' pagina te komen van potentiële nieuwe volgers.



Probeer op een creatieve manier je volgers te interesseren voor de caption; hoe langer mensen je post bekijken, hoe beter

Zet hashtags ook in je Insta Stories, het werkt precies hetzelfde en triggert potentiële volgers om naar je verhaal te kijken. Vergeet als laatste ook niet om je locatie in het bericht te delen. Zo kan men zien waar jij die mooie schoen, bijzondere plant of handige verfkwast verkoopt.

Wissel je hashtags regelmatig af of zelfs iedere post. Het herhalen van dezelfde hashtags kan ervoor zorgen dat instagram je berichten gaat zien als spam waardoor je minder snel op de 'verkennen' pagina van anderen komt.

Zo ziet het onderschrift bij je Instapost eruit

'Lees hieronder wat voor gek avontuur ik heb meegemaakt' of 'In de caption lees je alles over de lanceerdatum van dit nieuwe model'. Het zijn voorbeelden van call to actions die je volgers stimuleren om de tekst onder je foto, ook wel caption genoemd, te lezen. Probeer op een creatieve manier je volgers te interesseren voor de caption; hoe langer mensen je post bekijken, hoe beter. Kijk eens naar het voorbeeld hieronder, waarbij we extra aandacht wilden genereren voor een interview met Nikkie Plessen.

Het algoritme van Instagram vindt een aantal dingen erg belangrijk en hoe beter je post op deze punten scoort, hoe waarschijnlijker het is dat je post bij veel nieuwe mensen terecht zal komen. Dit kun je bereiken door de onderstaande checklist te hanteren bij het plaatsen van een post.

Is de kwaliteit van de content goed?

Hoe lang kijken mensen naar je post? Is dat 3 seconden of 30 seconden? Meer foto’s en langere captions gebruiken kan hierbij veel verschil maken

Gebruik ik goede #hashtags?

Ontstaat er interactie vanuit mijn klanten na het plaatsen van een post?

Weet je dat negentig procent van alle accounts een bedrijf op Instagram volgt? Zoals we al zeiden: dit is een goudmijn vol potentiële klanten. Wij adviseren je dan ook om gebruik te maken van 'Instagram adverteren'. Dit betekent dat je betaalde advertenties op je Instagram bedrijfsaccount laat zien aan de hand van afbeeldingen of video's. Dit kan ook in de vorm van story ads of advertenties in de feed.

Bij story ads worden jouw advertenties tussen de Stories van gebruikers getoond. Zo vallen ze minder op en lijken het gewone Stories. Bij advertenties in de feed kun je kiezen tussen een foto, video of collectie van afbeeldingen waarbij je een onderschrift kunt plaatsen. Zo’n post lijkt eigenlijk op een gewone post in de feed, maar dan staat er 'sponsored' bij. In plaats van een advertentie op Google of Facebook, laat je het nu dus op Instagram zien.

Instagram adverteren vs. traditioneel adverteren

De advertenties werken het beste als ze kort en krachtig zijn, iets wat goed past bij Instagram én millennials; we zijn niet meer gewend om lange lappen tekst in de traditionele advertenties te lezen. We willen snelle content snacks. Instagram leent zich hier uitstekend voor.

Je kunt prachtige afbeeldingen en video’s toevoegen . Visueel is er veel mogelijk.

Je kunt de story ads opmaken zoals je je normale story ook op zou maken, met de gezichtsfilters, GIFjes en tekenopties.

Het is mogelijk om een link te plaatsen, wat de weg van de advertentie naar het product of dienst veel korter maakt. Het kost mensen weinig moeite om naar de betreffende pagina op juw website te gaan.

Het opzetten van de advertenties kost weinig moeite en je kunt veel schuiven in de doelgroepen en het budget. Zo kun je heel gericht adverteren op een relevante doelgroep.

Het lijkt heel erg op Facebook adverteren, dus als je dat al onder de knie hebt, is Instagram adverteren een eitje.

Instagram is uitermate geschikt om een jonge doelgroep te bereiken

De waarde van een influencer voor je bedrijfsaccount op Instagram

Een andere manier van adverteren op Instagram is 'influencer marketing'. Dit is een van de meest succesvolle manieren om je bedrijfsaccount snel te laten groeien op Instagram. Het idee dat je een influencer (iemand met een groot account of een bekend persoon) betaalt en/of vraagt een samenwerking aan te gaan, triggert volgers enorm. De influencer promoot jouw product op zijn/haar account waardoor veel meer mensen jouw product of dienst leren kennen. Je zult snel nieuwe volgers krijgen en het aantal likes op berichten zal toenemen.

Dit is ook een van de strategieën van ons eigen instagram account. De post hieronder ging over de het programma Dragons' Den waarin we een aantal bekende Nederlanders tagden die ons bericht ook weer reposten. Dit is nu een van onze beste posts en het leverde ook nog eens honderdtwintig nieuwe volgers op.

Wil je meer weten over het opzetten van een bedrijfsaccount op Instagram? Neem dan gerust contact met ons op. Je vindt de contactgegevens in ons profiel op Instagram ;)

