De kijk-, lees- en luistertip van Corinne Vigreux (TomTom)

Wekelijks presenteren Mohi en De Ondernemer de kijk-, lees- en luistertip van een inspirerende ondernemer. Deze week de drie van Corinne Vigreux, mede-oprichter en CMO van TomTom.

1. Van welke serie of film heb je onlangs genoten?

Corinne: 'Le festin de Babette (Babette's Feast) van Gabriel Axel. Bij mij, als Franse vrouw in Nederland, sloeg deze film enorm aan, wat vast en zeker beter te begrijpen is na het bekijken ervan. Deze prachtige, poëtische film laat ons de emotionele impact zien die voedsel kan hebben en de vreugde die het kan geven door mensen samen te brengen'.



2. Welke podcast of muziek luister je graag?

Corinne: 'Stromae is voor mij de moderne Jacques Brel. Stromae heeft het verbazingwekkende vermogen om de subtiele poëtische taal te gebruiken om zich uit te spreken over ook moeilijke onderwerpen. C'est le ton qui fait le musique! Mijn favoriet album is

Multitude of Stromae L’enfer'.



3. Welk boek is voor jou een aanrader?

Corinne: 'Een prachtig geschreven boek dat een geweldige vermakelijke roman combineert met waardevolle reflecties over de Europese identiteit. Grand Hotel Europa, van Ilja Leonard Pfeijfer dus. Omdat ik persoonlijk bezorgd ben over de toekomst van Europa, biedt dit zeer goed geschreven boek een interessant perspectief op de transformatie waarin we ons bevinden'.



