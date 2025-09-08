Ebike4Delivery, specialist in duurzame bezorgfietsen, produceert vanaf nu zijn fietsen vanuit de vestiging in Nijmegen. Voorheen werd dat gedaan door een extern fietsenbedrijf in Polen. Met de in-house productie wil Ebike4Delivery de kwaliteit verhogen en meer grip krijgen op het gehele proces.

Lees verder onder de advertentie

De verhuizing zorgt ervoor dat de productie dichter bij de klanten in Nederland, de grootste markt van de CYCLE Group, komt te staan en fungeert tegelijkertijd als centraal knooppunt voor leveringen naar Duitsland, Oostenrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.

Met deze stap brengen we de productie dichter bij onze belangrijkste klanten en versterken we onze positie in Europa Frans Brittijn Managing director van Ebike4Delivery

Door het volledige proces, van assemblage tot eindcontrole, zelf in handen te hebben, kan Ebike4Delivery niet alleen de kwaliteit en kwaliteitscontrole verder verbeteren, maar ook sneller inspelen op de wensen van klanten. Bovendien profiteren CYCLE en Ebike4Delivery van sterke synergieën, waardoor kennis, middelen en processen optimaal op elkaar worden afgestemd.

Lees verder onder de advertentie

Investering van vijftien miljoen euro

Om de groeiambities kracht bij te zetten, investeert Ebike4Delivery de komende twee jaar 15 miljoen euro in de Nederlandse vestiging. Deze investering wordt gebruikt om de productiecapaciteit verder uit te breiden, het servicenetwerk te vergroten en de kwaliteit van de fietsen te optimaliseren.

„Met deze stap brengen we de productie dichter bij onze belangrijkste klanten en versterken we onze positie in Europa”, zegt Frans Brittijn, managing director van Ebike4Delivery. „Nederland is niet alleen ons grootste afzetgebied, maar ook het land met de meeste kennis en ervaring op het gebied van fietsen. Dat maakt het de ideale plek om onze productie onder te brengen, innovatie te versnellen en de kwaliteit verder te verhogen. We zijn trots dat we hier de komende jaren duizenden hoogwaardige e-bikes voor de bezorgmarkt gaan bouwen.”

Lees ook: Bestelbus Marcel mag zero-emissiezone niet in, nu rijdt hij ‘gevaarte’ van 5 meter

Lees verder onder de advertentie

Duurzaamheid en circulaire productie

Door de productie naar Nederland te halen, kan Ebike4Delivery ook duurzamer werken. Het bedrijf legt strenge focus op zijn circulaire aanpak. Versleten batterijen worden getest, gedemonteerd en hun onderdelen worden hergebruikt voordat ze weer op de markt worden gebracht, terwijl gebruikte fietsframes worden geïnspecteerd, opgeknapt en opnieuw gespoten om een tweede leven te beginnen.

Waar veel concurrenten gebruikte onderdelen vervangen door nieuwe, kiest Ebike4Delivery voor een combinatie van vervangen, hergebruiken en recyclen. Dit leidt tot een veel hogere mate van duurzaamheid en een lagere ecologische voetafdruk.

Magazijn in Wijchen, bron Ebike4Delivery

Lees verder onder de advertentie

Extra werkgelegenheid in de regio

De impact van de verhuizing is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. In het nieuwe Nederlandse magazijn gaan veertig medewerkers aan de slag, terwijl in totaal ongeveer tachtig mensen in Nederland voor Ebike4Delivery werkzaam zullen zijn. Daarmee levert de verhuizing een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de regio.

Lees ook: Monteur Rick fietst met rugzak vol gereedschap naar klussen: ‘Vier keer sneller dan collega in auto’