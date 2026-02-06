Waar grote fietsmerken omvallen, trapt Winwheelz naar 7,5 miljoen omzet: ‘Wij houden het bewust compact’

Waar merken als VanMoof en Stella Fietsen de afgelopen jaren bezig waren met overleven - van doorstarts tot reorganisaties - fietst Winwheelz van Pim de Win juist vrolijk verder. Het bedrijf schakelt nu door naar de volgende versnelling: „Wij willen één van de grootste spelers van Nederland worden met 25.000 fietsen per jaar.”

De Nederlandse fietsbranche kreeg de afgelopen jaren klap na klap: faillissementen bij VanMoof, Amslod, Watt Mobility en Pilot Cycles, en stevige reorganisaties bij Stella Fietsen en Qwic. Daar bovenop staat een actuele terugroepactie bij Stromer vanwege een defecte voorvork, waardoor 6.500 Nederlanders hun 12.000-eurofiets mogelijk een half jaar niet kunnen gebruiken.



Te midden van al die turbulentie groeit Winwheelz juist sneller dan ooit. Oprichter en vierde generatie fietsondernemer Pim de Win zag de omzet oplopen van 2 miljoen euro in 2023 naar 3,2 miljoen in 2024, 5,2 miljoen in 2025 en verwacht dit jaar 7,5 miljoen euro te halen. „We hebben met zeven medewerkers een klein team. Dat is onze sterke kant: flexibel en snel op de bal zitten”, zegt De Win. „We houden het bewust compact, want in deze branche is de marge beperkt. Dan kun je je simpelweg geen extra lagen managers veroorloven.”



Lokale assemblage als antwoord op een wankele keten

Waar grote fabrikanten vertragen door lange aanvoerlijnen, kiest Winwheelz voor directe inkoop en productie dichtbij huis. De Win: „In Azië pakken OEM-fabrieken – bedrijven die voor andere merken produceren – vaak 12 tot 15 procent marge. Toen dacht ik: wat zij doen, kan ik ook. Nu kopen we alles los in: velgen, spaken, standaarden, noem maar op. Een fiets heeft zo’n 200 onderdelen. Dat is enorm veel werk, maar als je dat goed organiseert met een ERP-systeem (software voor voorraad- en productieplanning, red.), ben je net zo competitief als Azië of Oost-Europa.”



Zijn voordeel zit óók in de relaties die hij in Azië heeft opgebouwd. „Ik ben al vanaf jonge leeftijd veel in Azië geweest en daar heb ik een gigantisch netwerk opgebouwd. Ik ben nog iemand van de oude stempel: gewoon om de tafel gaan. Daar bereik je nog altijd het meeste mee.”

Als een hotelketen of camping duizend fietsen wil, vinden grote fabrikanten dat vaak niet interessant. Voor ons is dat juist perfect Pim de Win

Doordat Winwheelz alles zelf inkoopt, kan het bedrijf zonder moeite kleinere series bouwen, precies de schaal waarop grote partijen meestal niet willen of kunnen meebewegen. „Als een hotelketen of camping duizend fietsen wil, vinden grote fabrikanten dat vaak niet interessant. Voor ons is dat juist perfect. Omdat we in Nederland produceren, kunnen we snel schakelen met samples en voorseries.”

Eigen merken als groeimotor

Naast OEM-productie werkt Winwheelz aan een eigen merkenportfolio, waaronder Beixo (vouwfietsen), Winduro, Bimas en Johnny Loco (hoogwaardige bakfietsen en beach cruiser). De Beixo-vouwfiets valt op door een onderhoudsarme cardanas-aandrijving. „Dat betekent geen ketting, dus geen vieze handen of roest. Mensen met campers en boten slaan daar enorm op aan.”

Het merk verkocht jarenlang 700 tot 800 fietsen per jaar, maar dat gaat Winwheelz nu verdrievoudigen dankzij nieuwe distributeurs in Duitsland, Scandinavië en België.

Te midden van alle turbulentie in de fietsenbranche groeit Winwheelz sneller dan ooit. Foto: Winwheelz

Zelfs in coronatijd maakte Winwheelz winst

De Win legt uit hoe het businessmodel werkt: „We financieren alles zelf. Dat komt uit de verkoop van onze eigen merken én uit OEM-orders. Die mix werkt, omdat je inkoopvoordelen hebt. Een Shimano-naaf kopen we groter in, omdat die zowel in een OEM-opdracht gaat als in onze eigen fietsen. Daar profiteert iedereen van.”



In totaal assembleert het fietsbedrijf inmiddels zo’n 6.000 fietsen per jaar. „We zijn nog een mug, maar wel een groeiende”, lacht De Win. „We hebben zelfs in coronatijd winst gemaakt.”



Professionaliseren en opschalen

Niet alles ging vanzelf. In de eerste jaren waren deadlines een bron van stress. „Dan zei ik: dat halen we wel, terwijl ik eigenlijk wist dat het kiele kiele was: shipping, douane, controles. Nu zeggen we eerlijk wat wél realistisch is. En we gaan nooit meer direct van een Bill of Materials naar massaproductie. Altijd eerst een nulserie.”

Winwheelz werkt nu stap voor stap aan het professionaliseren van de hele productieketen. De Win: „We werken nu nog deels met sociale werkplaatsen, die doen fantastisch werk voor ons. Maar uiteindelijk willen we alles in eigen huis hebben. Die transitie is nu gaande.”

Op weg naar 25.000 fietsen per jaar

De komende jaren wil Winwheelz doorgroeien naar een capaciteit van 25.000 fietsen per jaar. In Middelharnis op Goeree-Overflakkee wordt gewerkt aan een professionelere assemblagelijn, inclusief lakstraat en uiteindelijk volledige frameproductie in eigen huis.



De Win: „Wij willen een van de grootste spelers van Nederland worden. Dat is waar we naartoe groeien.”



