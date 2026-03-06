Hoe blijf je als ondernemer wendbaar in een wereld die voortdurend verandert? Technologie ontwikkelt zich snel, regelgeving verschuift en klanten stellen steeds andere eisen. Veel bedrijven zoeken het antwoord in nieuwe systemen of strategieën. Volgens Gunay Uslu begint wendbaarheid echter ergens anders, namelijk bij de cultuur van een organisatie.

Hoe wakker je creativiteit aan in je bedrijf? Gunay Uslu (Corendon) legt uit

Gunay Uslu gaf haar pleidooi voor wendbaarheid tijdens Business Boost Live 2025. Met de nieuwe editie van het evenement voor de boeg, blikken we nog één keer terug.

De ceo van reisorganisatie Corendon vertelt hoe leiderschap en cultuur bepalen hoe organisaties omgaan met verandering. In een sector waarin economische ontwikkelingen, geopolitiek en maatschappelijke verwachtingen elkaar snel opvolgen, is aanpassingsvermogen volgens haar geen luxe maar een noodzaak.



Uslu kent meerdere werelden. Ze begon als cultuurhistoricus, werkte in de academische wereld en werd later staatssecretaris van Cultuur en Media. Inmiddels staat zij aan het roer van een internationale reisorganisatie. Die combinatie van ervaringen vormt de basis van haar visie op ondernemerschap en leiderschap.

Cultuur bepaalt de snelheid van een organisatie

Volgens Uslu begint wendbaarheid bij mensen. Medewerkers die begrijpen waar een organisatie voor staat voelen zich meer betrokken bij het bedrijf. Daardoor ontstaat ruimte voor initiatief en innovatie.

Succesvol ondernemen vraagt om visie en samenwerking

Wanneer teams weten wat het doel van een organisatie is, durven zij vaker verantwoordelijkheid te nemen. Ideeën ontstaan dan niet alleen bij het management, maar juist op de werkvloer. Bedrijven die ruimte geven aan initiatief zien volgens haar dat innovatie vaker vanuit de organisatie zelf komt.



Voor mkb-ondernemers kan dat een belangrijk voordeel zijn. In kleinere organisaties zijn lijnen kort en hebben medewerkers vaak direct contact met klanten. Daardoor worden veranderingen in de markt sneller zichtbaar.

Leiderschap verandert

Volgens Uslu verandert ook de rol van leiderschap. Ondernemers moeten niet alleen richting geven, maar ook een omgeving creëren waarin medewerkers verantwoordelijkheid durven te nemen.



Dat vraagt om vertrouwen. Wanneer medewerkers vertrouwen krijgen voelen zij zich meer betrokken bij het bedrijf. Die betrokkenheid zorgt voor energie en versnelt de besluitvorming. Daarnaast vraagt leiderschap volgens haar om nieuwsgierigheid. Nieuwe technologie, veranderende markten en maatschappelijke verwachtingen bieden kansen voor ondernemers die vooruitkijken.

Duurzaamheid vraagt praktische keuzes

In de reisbranche speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Reizigers verwachten dat bedrijven nadenken over hun impact op het klimaat en de omgeving.



Volgens Uslu vraagt dat om een praktische aanpak. Corendon investeert bijvoorbeeld in energiebesparing, efficiënter gebruik van vliegtuigen en verduurzaming van hotels.

Verandering begint met stappen die vandaag gezet kunnen worden

Volgens haar laat de praktijk zien dat duurzaamheid ook kansen biedt voor innovatie. Nieuwe oplossingen kunnen leiden tot efficiëntere processen en nieuwe vormen van samenwerking binnen een sector.

Ondernemers leren van elkaar

Tijdens Business Boost Live delen ondernemers hun ervaringen met andere ondernemers. Sprekers vertellen hoe zij omgaan met veranderingen in hun sector en welke keuzes zij maken.



Voor mkb-ondernemers kan dat waardevolle inzichten opleveren. Verhalen uit de praktijk laten zien hoe bedrijven omgaan met uitdagingen en welke strategieën helpen om vooruit te blijven gaan.Ondernemers ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en ontdekken nieuwe ideeën voor hun eigen bedrijf.

