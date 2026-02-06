Hij was verslaafd aan drank en drugs, maar is nu een succesvol ondernemer en een inspirerend voorbeeld voor zijn personeel. Dit is het verhaal van Kerwijn Harmsen (30). „Iedereen verdient een tweede kans.”

Ondernemer Kerwijn (30) was jarenlang verslaafd, nu helpt hij lotgenoten: ‘We willen het verschil maken’

Kerwijn Harmsen maakt er in het Brabants Dagblad geen geheim van dat hij jarenlang verslaafd was, veel fouten heeft gemaakt en mensen pijn heeft gedaan. Tegen alle verwachtingen in trok hij zichzelf uit de afgrond, bouwde een bloeiend bedrijf op en betaalde zijn schulden af tot op de laatste cent.

„Ik ben niet meer Kerwijn de verslaafde”, zegt hij krachtig. „Dat is verleden tijd. Ik ben op 14 februari zeven jaar clean. Ik ben nu Kerwijn de vader, partner en goede vriend, maar vooral ook Kerwijn de ondernemer.”

Kerwijn is eigenaar van zonweringsbedrijf

Trots laat de Brabander zijn nieuwe showroom van 160 vierkante meter van zijn zonweringsbedrijf zien. „Het bedrijf bestaat inmiddels vier jaar en het loopt heel goed”, vertelt hij. „Om mensen te laten zien wat we allemaal aanbieden, openen we op 21 maart deze showroom.”

‘We’, dat zijn Kerwijn en zijn compagnon Roland Luttmer, sinds een jaar mede-eigenaar van Harmsen Zonwering. Een bedrijf met een bijzondere achtergrond en missie.

We willen het verschil maken in hoe we omgaan met ons personeel Kerwijn Harmsen

Kansen tot persoonlijke ontwikkeling bieden

Niet alleen het product staat centraal, maar ook de mensen die er werken. „We willen het verschil maken in hoe we omgaan met ons personeel. Die willen we naast structuur en zekerheid ook kansen tot persoonlijke ontwikkeling bieden.”

Harmsen Zonwering gaat daarbij het werken met mensen met een moeilijk verleden niet uit de weg. „We zijn er niet per se naar op zoek, maar we vinden dat iedereen een tweede kans verdient. Die mensen coachen we dan graag.”

Verslaafd aan cocaïne

Dat heeft natuurlijk alles te maken met Kerwijn zijn eigen verleden. Een verleden waarbij het na het overlijden van zijn moeder al op jonge leeftijd misgaat en hij op zijn tiende in een internaat belandt.

Drie jaar later woont hij weer thuis, maar is vooral op straat te vinden. Hij komt dan al in aanraking met bier en op zijn negentiende met cocaïne.

Flinken schulden opgebouwd

Pas op het moment dat zijn vriendin hem enkele jaren later op straat zet omdat hij inmiddels flinke schulden heeft opgebouwd, beseft Kerwijn dat er iets moet veranderen. Hij vertrekt naar een afkickkliniek in Zuid-Afrika.

Inmiddels bijna zeven jaar clean wil hij anderen inspireren. Hij wil een voorbeeld zijn van hoe je kunt afrekenen met de demonen uit het verleden en de moed kunt vinden om een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Ik vind het bijzonder dat Kerwijn deze coaching aanbiedt en dat je werkt in een omgeving waarin je als mens mag groeien Melissa van der Vloet

Bijna tien jaar clean

Melissa van der Vloet (32) is een van zijn medewerkers. Zij greep op haar twaalfde naar ‘middelen’, wat uitmondde in een heroïneverslaving. „Ik ben bijna tien jaar clean”, vertelt ze. „Ik ken Kerwijn al jaren. Hij was op zoek naar iemand voor zijn showroom en ik naar een baan. Hier werken betekent voor mij het vinden van herkenning en erkenning.”

Melissa werkte eerder voor een groot Amerikaans bedrijf. „Maar daar ben je een nummer. Hier werk ik met iemand die me begrijpt, die weet hoe mijn brein werkt. Ik leer kritisch te zijn naar mezelf, verantwoordelijkheid en leiderschap te nemen over mijn eigen leven. Ik vind het bijzonder dat Kerwijn deze coaching aanbiedt en dat je werkt in een omgeving waarin je als mens mag groeien. Dat tekent hem in hoe hij met het bedrijf en met mensen omgaat. Ze investeren in je. Daardoor voel ik me gewaardeerd.”

Terug uit een burn-out

Dat is precies wat Kerwijn voor ogen heeft. „Want dat betaalt zich terug in loyaliteit, beschikbaarheid en de bereidheid om een stapje extra te zetten”, is zijn overtuiging.

Zijn compagnon Roland komt uit een burn-out. „Ik heb Kerwijn leren kennen tijdens een spirituele bijeenkomst waarin ik dacht mezelf terug te vinden”, vertelt hij. „Kerwijn vroeg of ik bij hem wilde komen werken, als monteur. Ik heb een autotechnische achtergrond en wilde weer iets bijdragen, me nuttig voelen. Inmiddels ben ik dus mede-eigenaar.”

Ik ben blij dat ik de kracht heb gevonden om mijn leven weer op te pakken Kerwijn Harmsen

Ondernemers hebben hun draai gevonden

Samen groeien in persoonlijke ontwikkeling spreekt de ondernemer erg aan. „Wij hebben ervoor gekozen opnieuw te leven. We leren kritisch naar onszelf te kijken, naar ons eigen gedrag en naar onze patronen. Allemaal om nóg beter te worden.”

Beide ondernemers hebben met het zonweringsbedrijf hun draai gevonden en zitten vol met ambitie. „In de verre toekomst willen we ons werkgebied vergroten”, schetst Kerwijn. „Door een fusie of overname van een bedrijf of een extra locatie. Ik zie bijvoorbeeld mogelijkheden in de regio Best.”

Trots wijst hij naar een roze markies in zijn showroom met daarop de naam Emmie, van zijn dochtertje. „Die heb ik van een leverancier gekregen. Ik ben blij dat ik de kracht heb gevonden om mijn leven weer op te pakken en mensen een fijne werkplek kan bieden.”

